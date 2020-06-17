Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 июня 2020

США вводят санкции против Башара Асада и его супруги

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Соединённые Штаты вводят новые санкции против Сирии, в частности, они направлены на сирийского президента Башара Асада и его супругу. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео, передает RT.

Как заявили в Госдепе, санкции вводятся в рамках закона о мерах против сирийских властей «Цезарь», они стали продолжением политического и экономического давления на Асада для борьбы с «ведением войны и массовыми зверствами против сирийского народа».

В новый список санкций вошли Башар Асад и его жена Асма Асад. Всего в перечень внесены 39 наименований.

«Настало время положить конец бесполезной, жестокой войне Асада. Сегодня у режима Асада и тех, кто его поддерживает, есть простой выбор: предпринять шаги в направлении политического урегулирования сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН или столкнуться с новыми санкциями», — заявил Помпео.

В конце мая Совет Европейского союза на год продлил санкции против правительства Сирии.

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Сирия: Армия России прибыла в посёлок, где боевики США подготовили неприятный сюрприз (ФОТО)

Российская Федерация продолжает свою гуманитарную миссию на территории Сирийской Арабской республики. Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник. На 16 июня 2020 года была запланирована выдача продуктов питания и медикаментов в населенном пункте Дейруна-Ага недалеко от города Камышлия в провинции Хасеке. Российская сторона перед выдачей гуманитарной помощи соблюла все необходимые в таком случае формальности, а именно: провела ряд встреч с руководством местной администрации, уточнила объем необходимой помощи, договорилась о месте и времени выдачи грузов. Однако в назначенный час российскую гуманитарную колонну никто не встретил, а населенный пункт оказался практически пустым. За несколько часов до начала гуманитарной акции в посёлок прибыли подготовленные военными США отряды курдской службы безопасности «Асайиш» и под угрозой расправы их главари приказали населению Дейруна-Ага покинуть поселок. Об этом удалось узнать из разговоров с немногочисленными местными жителями, вопреки угрозам отказавшимся покидать свои дома. Таким образом проамериканские боевики пытались сорвать получение помощи населению, которое очень в ней нуждалось. Несмотря на то, что не удалось лично передать людям поселка гуманитарную помощь, российскими офицерами было принято решение не лишать местных жителей необходимого, а потому привезенные продукты питания и медикаменты были аккуратно складированы в специальном помещении и переданы под охрану немногочисленным жителям. Стоит отметить, что гуманитарная обстановка на северо-востоке провинции Хасека в последнее время все хуже и хуже. Однако проамериканская администрация провинции (не путать с городской, которая лояльно относится к российским военным) не предпринимает никаких мер по ее стабилизации, а также препятствует проведению гуманитарных акций, проводимых российскими военнослужащими, тем самым лишая местных жителей столь ожидаемой ими помощи. Читайте также: Кровавый провал в Сирии: наступление врага, трупы и сожжённая техника (ВИДЕО, ФОТО 18+)

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Семья Наджибуллы требует расследований обстоятельств его убийства

Семья Наджибуллы требует расследования обстоятельств его гибели.

В начале июня актуализировался вопрос обстоятельств гибели бывшего президента Афганистана Наджибуллы, который по основной версии был убит талибами после захвата Кабула.По альтернативной версии, Наджибулла был убит пакистанскими спецслужбистами во время допроса.Семья бывшего президента Афганистана Мохаммада Наджибуллы выступила с требованием тщательного расследования обстоятельств гибели политика. В распространенном на днях от имени его вдовы Фатаны Наджиб заявлении, которое касается прошедших в стране мемориальных мероприятий, отмечается: «Лучшим способом почтить его память и совершенные им патриотические дела будет расследование обстоятельств гибели».На днях могилу последнего промосковского президента Афганистана в городе Гардиз посетил советник по национальной безопасности Хамдулла Мохиб. До этого на протяжении 30 лет афганские администрации воздерживались от любого жеста, который мог бы восприниматься как симпатия к экс-президенту. Пришедшие в 1992 году к власти моджахеды свержение правительства Наджибуллы считают своей большой победой, которую они празднуют ежегодно.После отстранения от власти Наджибулла около 4 лет провел в офисе ООН, пользуясь дипломатическим иммунитетом. Правительства Раббани и Масуда не разрешили ему покинуть территорию страны. В 1996 году он отказался покинуть Кабул вместе с силами правительства Раббани, который убегал от «Талибана» (запрещён в РФ) на север. Талибы в 1996 году ворвались в офис ООН и зверски расправились с экс-президентом и его братом. Позже тела своих жертв они повесили в центре столицы возле президентского дворца Арг.Талибы официально взяли на себя ответственность за казнь Наджибуллы. Соответствующее заявление тогда сделал второй человек в движении – мулла Раббани. Однако в афганском обществе из года в год получает развитие версия о якобы прямой причастности пакистанской межведомственной разведки (ISI) к этому инциденту. В правдивость этой гипотезы верят многие исследователи, в том числе – российские.По этой версии, Наджибулла и его брат могли быть захвачены и перевезены на одну из конспиративных квартир ISI. Как считается, пакистанцы хотели заставить экс-президента подписать сфабрикованный договор о признании правительством Афганистана условной афгано-пакистанской границы (линия Дюранда).Линия Дюранда.Но во время пыток Наджибулле удалось выхватить оружие у одного из пакистанских офицеров и убить его. Экс-президент был застрелен на месте, гласит версия.«Пакистанский след» немного отводит внимание от обстоятельств гибели экс-президента, однако делает актуальным другой крайне негативный для талибов вопрос — роль Исламабада в их выживании.Не удивительно, что главные деятели движения в настоящее время предпочитают воздерживаться от оценок этого события.При благоприятном раскладе политический офис «Талибана» в скором времени сядет за стол переговоров с афганской администрацией. Учитывая растущую популярность доктора Наджиба в афганском общественном мнении, можно допустить, что любые сомнения в обстоятельствах его гибели затронут талибов напрямую. Вопрос лишь в том, отразится ли это на переговорном процессе. https://afghanistan.ru/doc/138229.html – цинкОб обстоятельствах гибели Наджибуллы из книги "Афганистан в тисках геополитики":Наджибулла с братом. https://www.litmir.me/bd/?b=245418 – цинк https://sandinist.livejournal.com/203937.html – фото отсюда

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