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Протурецкое лобби в Вашингтоне

23:46. 17 июня 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Интересная схема лоббистов в Вашингтоне оказывающих услуги Турции по продвижению ее интересов в органах власти США.
Черным отмечены официальные лоббисты (лица и организации), оказывающие услуги турецкому правительству.
Красным отмечено турецкое правительство, люди и организации с ним связанные.
Синим, люди из окружения Трампа и гос.структуры, с которыми были тем или иным образом связаны турецкие лоббисты.
Среди знаковых личностей можно отметить Рудольфа Джулиана, Иванку Трамп, генерала Флинна, Уилбура Росса, Джареда Кушнера.
Что интересно, в схеме присутствует и "лучший друг Эрдогана" Гюлен, которого США не выдают Эрдогану.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5956794.html

Метки: лоббизм, США, турция

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