О неуживчивости

В книге В. М. Санина «Новичок в Антарктиде» описан такой действительный случай. Начальник американской станции в Антарктиде решил взять с собой на полюс свою жену. Его примеру последовал и его заместитель.



Так в Антарктиде впервые оказались сразу две женщины, причём вместе и в одном очень ограниченном помещении…





Ничего хорошего из этого не вышло. Женщины сначала поссорились, затем переругались. Потом дамы принялись перетягивать на свою сторону членов экспедиции, и вскоре коллектив раскололся на два враждебных лагеря.



И было решено при первой же возможности отправить женщин домой. Уже в день отплытия этих двух дам мужчины забыли про все недоразумения и собрались за одним столом, чтобы вместе попить пива.

Умные люди, учёные, а не прислушались изначально к своей же американской пословице Two women in the same house can never agree (Две женщины в одном доме никогда не смогут договориться).