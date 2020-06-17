О неуживчивости

Умные люди, учёные, а не прислушались изначально к своей же американской пословице Two women in the same house can never agree (Две женщины в одном доме никогда не смогут договориться).

В книге В. М. Санина «Новичок в Антарктиде» описан такой действительный случай. Начальник американской станции в Антарктиде решил взять с собой на полюс свою жену . Его примеру последовал и его заместитель. Так в Антарктиде впервые оказались сразу две женщины, причём вместе и в одном очень ограниченном помещении… Ничего хорошего из этого не вышло. Женщины сначала поссорились, затем переругались. Потом дамы принялись перетягивать на свою сторону членов экспедиции, и вскоре коллектив раскололся на два враждебных лагеря. И было решено при первой же возможности отправить женщин домой. Уже в день отплытия этих двух дам мужчины забыли про все недоразумения и собрались за одним столом, чтобы вместе попить пива.



Вспомните русскую пословицу о том же:

«Семь топоров под лавкой лежат, а две прялки – врозь» и её вариант «Две косы и рядом и в кучке, а две прялки – никак».

Вспомните также нередкие склоки и ссоры между свекровью и снохой, а также женские коллективы, превратившиеся в серпентарий типа «гадюшник».

Подобные пословицы есть и у многих других народов. В них подчёркивается та мысль, что несколько мужчин способны жить дружно, найти общий язык, а вот две женщины редко когда способны ужиться друг с другом.

Есть в этом явлении нечто универсальное, а отнюдь не индивидуальное. Это правило, а не исключение из-за зловредности того или иного женского характера.



«Двум медведям в одной берлоге не ужиться». И здесь всё понятно. Зимовать в одной берлоге может только самка с детёнышем или самец в одиночестве. Два самца – это два соперника из-за самок. Их участь конкурировать, враждовать. Так распорядилась сама Природа. Похоже, что тот же закон конкуренции действует и в человеческом женском коллективе.

Каждый из нас живёт свой век на этом свете впервые, а народ, взятый в целом, живёт тысячелетиями, за которые он накапливает несметные духовные богатства.



Своё почётное место среди этих богатств занимают народные пословицы. К ним стоит прислушиваться.

Ф. Избушкин



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