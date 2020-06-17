Национальный Курс 16.06.2020

Ведущий: Ганич Денис.

Здравствуйте дорогие зрители канала. У нас на связи сегодня Анатолий Вассерман. Здравствуйте.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович хорошо известен. В том числе и нашим зрителям. Вот сразу вопрос у меня. Постоянно сейчас идут дискуссии по поводу ситуации, которая сейчас разворачивается в Соединённых Штатах Америки, в Европе. Связанно с этими беспорядками. Одни предсказывают гражданскую войну. Другие говорят, что это всего лишь предвыборная возня и всё там завершиться. Вот, что это на ваш взгляд? И какие последствия всего этого будут?

Ну, понятно, что это в первую очередь именно предвыборная возня и мазня. Понятно, что главная цель поставленная демократической партией – это победить на предстоящих выборах любой ценой и любым способом. Понятно, что законными средствами они, судя по их собственному поведению, с гарантией проигрывают. Дозрели уже до такой стадии, что готовы на любые преступления. Готовы по сути разрушить всю страну. Лишь бы не дать республиканцам победить. И это естественно меня очень пугает. Поскольку, ну мы уже наблюдали последствия проведенных по этой методике и с этой же целью государственных переворотов в разных местах. В том числе и на моей малой родине Украине. И если и дальше так пойдёт, то очень велика вероятность того, что страна просто не доживёт до выборов.

Другое дело, что если до прямых массовых вооружённых столкновений дело не дойдёт, то демократической партии светит заметно меньше, чем ничего. Потому, что уже сейчас вполне прослеживается по разнообразным опросам общественного мнения, что демократы теряют на старте своей привлекательности для так называемых колеблющихся государств. Ведь среди этих пятидесяти Соединённых Государств плюс федеральный округ Колумбия. Столица там не входит ни в одно из этих государств, а выделена в отдельную административную единицу. Так вот, так примерно два десятка государств на протяжении вот уже нескольких поколений голосуют за демократическую партию, как говориться при любой погоде. И при мерно два десятка точно также при любой погоде голосуют за республиканскую. И результат выборов определяется по сути примерно дестком государств, где общественное мнение не столь стабильно…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/naczionalnyj-kurs-16-06-2020/