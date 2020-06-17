Как Горбачёв в борьбе с Ельциным чуть не развалил СССР на многие десятки удельных княжеств

…Миф о том, что Декларация о суверенитете разрушила СССР основан на том, что его инициатором был Ельцин — субъект в истории России однозначно негативный, прежде всего, участием в более позднем инициировании распада СССР через Беловежский сговор. Любое упоминание Ельцина в позитивном ключе влечёт обвинение в непатриотизме, либерализме, тайной симпатии к Гайдару и Чубайсу и прочим признакам членства в пятой колонне.



Говорить, что Ельцин в 1990-м спас Россию от распада, после того как он в 1991-м развалил СССР, — это как говорить, что Гитлер простроил в Германии автобаны и Фольксваген, после того как он развязал Вторую мировую войну и уничтожил десятки миллионов людей. Политическая целесообразность требует не говорить об этих материях.

Но из истории нельзя ни выбрасывать, ни перетолковывать произошедшие события. Иначе начинается такое же насилие над историей, какое совершается при ежегодном маскировании Мавзолея на парад Победы и утверждении, что СССР равноценно с Третьим рейхом виноват в войне и что победили там американцы, а ядерную бомбу на Японию бросили русские. Иначе нельзя понять, почему немцы так поверили Гитлеру в 30-е, а Россия уцелела в 90-е.

Списать всё на тотальную пропаганду нельзя — это профанация вопроса. Нужно вскрыть реальность, существовавшую на момент принятия того или иного исторического решения. Успех пропаганды основан на том, что она опирается на общепризнанную реальность.

Успех государственности в том, что она опирается, в том числе, и на корыстные устремления тогдашней политической элиты. История имеет дело с несовершенным человечеством, и тут ничего не поделать, если мы хотим руководствоваться не мифами, которые так любит Греф, а правдой, которую не любит никто.

Декларация о суверенитете РСФСР принималась в условиях острейшей борьбы между Ельциным и Горбачёвым за личную власть. Им обоим было плевать на государственность, они видели государство как плацдарм для своей власти — и не более того. Вспомните: тогда Горбачёв начал сокрушать Ельцина тем, что пообещал всем автономиям РСФСР статус, аналогичный союзным республикам СССР.

Этим шагом он рассчитывал оставить Ельцина без политического ресурса, переманив руководство автономий в свой лагерь. Все лидеры автономий РСФСР уже толпились в приёмной Горбачёва, предвкушая распад России на удельные княжества, а себя видя удельными князьками. Если бы это произошло, от России при распаде СССР не осталось бы ничего. Даже территория между Волгой и Доном оказалась бы в разных государствах.

Этот риск предвидели Ельцин и его окружение. Они не хотели терять власть и территорию. Все понимали в 1990-м, что СССР дышит на ладан и вот-вот распадётся. Центробежные процессы шли давно, зашли в необратимую стадию, и все республики уже делили наследие Союза, примеряя на себя короны местных царьков. Делить своё царство на удельные княжества не хотел никто….

Александр Халдей



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