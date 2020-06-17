1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. И всё заверте…



01. Новодворская собирается разорвать портрет Горбачева на антикоммунистическом митинге во время сессии Съезда народных депутатов.



02. Митинг против Ленина, Сталина и Горбачева во время сессии Съезда народных депутатов



03. Милиция разгоняет антикоммунистическую демонстрацию во время съезда народных депутатов



04. Милиция разгоняет антикоммунистическую демонстрацию во время съезда народных депутатов



05. Демонстрант поднимает старый российский флаг во время несанкционированной демонстрации на Пушкинской площади в Москве 23 апреля



06. Демонстрант поднимает старый российский флаг во время несанкционированной демонстрации на Пушкинской площади в Москве 23 апреля



07. Народный депутат Борис Ельцин обращается к огромной толпе сторонников на митинге во время предвыборной кампании. 18 марта



08. Толпа на предвыборном митинге. 18 марта



09. Женщина, хлопает в ладоши, стоит среди толпы на предвыборном митинге Бориса Ельцина



10. Народный депутат Борис Ельцин выступает перед толпой во время митинга на стадионе Лужники, 12 июня



11. Народный депутат Борис Ельцин выступает перед толпой во время митинга на стадионе Лужники, 12 июня



12. Собрание избирает кандидатов на предстоящие выборы в новый законодательный орган, Съезд народных депутатов



13. Собрание избирает кандидатов на предстоящие выборы в новый законодательный орган, Съезд народных депутатов



14. Журналист Юрий Щекочихин на 2-м съезде народных депутатов



15. Демонстрация протеста школьников в Азербайджане



16. Сторонники Ельцина протестуют против якобы имевшего место официального саботажа его парламентской предвыборной кампании перед зданием Моссовета



17. Толпа демонстрантов, выступающих за отмену 6-й статьи



18. Митинг в преддверии съезда народных депутатов СССР



19. Люди создают человеческую цепь из Львова в Киев, 21 января



Источник: https://humus.livejournal.com/7269937.html