«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза обстрелял территорию нашей Республики.

Несмотря на значительные потери, понесенные противником 13 июня в результате разрыва ствола миномета «Молот», боевики 24-й бригады ВСУ продолжили обстрел района н. п. Калиновка из 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов, а также произвели выстрел из ПТУР по району н. п. Лозовое.

В результате обстрела один наш защитник получил ранение средней тяжести. Военнослужащему своевременно оказана медицинская помощь, и сейчас его жизнь вне опасности. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

Ответным огнем из незапрещенных видов оружия подразделения НМ подавили огневые точки противника, в результате чего один боевик ВСУ был уничтожен, еще один боевик получил ранение.

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Кроме того, боевики 24-й бригады ВСУ предприняли попытку обстрелять объекты гражданской инфраструктуры в района н. п. Лозовое, с использованием БЛА типа «Фантом» для корректировки огня.

Благодаря слаженным действиям наших расчетов РЭБ и ПВО, входящих в состав «Единой системы управления — Альбатрос-К», нарушитель воздушного пространства Республики был оперативно выявлен, опознан и уничтожен.

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Нашей разведкой установлено, что командование «ООС» в последние дни сильно обеспокоено бесконтрольными действиями военнослужащих ВСУ на линии боевого соприкосновения и принимает отчаянные меры по восстановлению воинской дисциплины и управляемости подразделений.

В связи с участившимися нарушениями военнослужащими 24-й бригады ВСУ приказа командующего «ООС» о запрете открытия огня, командование ОТГ «Север» 12 июня создало оперативную группу во главе с начальником штаба группировки полковником Артамощенко.

Целью группы является проверка сохранности боеприпасов в подчиненных соединениях, а также определение конкретных лиц, виновных в нарушениях режима прекращения огня и ведении бесконтрольной стрельбы.

По каждому такому факту проводятся персональные разбирательства, результаты которых командование «ООС» планирует использовать на суде международного трибунала для перекладывания вины за военные преступления на своих подчиненных.

Обращаем внимание рядового состава ВСУ, что ваши командиры осознают неотвратимость и готовятся к скорому суду, как на Украине, так и на международном уровне.

Призываем украинских военнослужащих, еще не принимавших участие в преступлениях против мирного населения, не поддаваться пропаганде Киева и не идти на сделку с совестью. Помните, что от вашего решения зависят судьбы ваших семей.

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