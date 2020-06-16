Сводки от ополчения Новороссии 16 июня 2020
- 15:37 Пьяные «всушники» устроили стрельбу возле детского центра в Одессе (ФОТО).
- 03:00 Армия ЛНР наказала карателей: ВСУ понесли потери в живой силе и технике.
- 02:30 Минский тупик: Украина готовится уничтожить Республики Донбасса.
Пьяные «всушники» устроили стрельбу возле детского центра в Одессе (ФОТО)
Двое украинских военнослужащих устроили стрельбу возле детского центра «Молодая гвардия» в Одессе.
Прибывшие на место сотрудники Управления полиции охраны в Одесской области выяснили, что стрелявшие были в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По информации правоохранителей, инцидент произошёл около трёх часов ночи. После употребления горячительных напитков «всушники» решили развлечься и начали стрелять в воздух.
Увидев полицейских, злоумышленники попытались скрыться, но им это не удалось. Во время задержания один из них оказывал сопротивление: толкал полицейского.
«Правонарушителями оказались 23-летний житель Киева и 32-летний житель Днепропетровской области. При поверхностном осмотре у них были обнаружены и изъяты удостоверение военнослужащих, предметы, похожие на нож, кастет, два стартовых пистолета и магазины с патронами», — говорится в сообщении правоохранителей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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Армия ЛНР наказала карателей: ВСУ понесли потери в живой силе и технике
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза обстрелял территорию нашей Республики.
Несмотря на значительные потери, понесенные противником 13 июня в результате разрыва ствола миномета «Молот», боевики 24-й бригады ВСУ продолжили обстрел района н. п. Калиновка из 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов, а также произвели выстрел из ПТУР по району н. п. Лозовое.
В результате обстрела один наш защитник получил ранение средней тяжести. Военнослужащему своевременно оказана медицинская помощь, и сейчас его жизнь вне опасности. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.
Ответным огнем из незапрещенных видов оружия подразделения НМ подавили огневые точки противника, в результате чего один боевик ВСУ был уничтожен, еще один боевик получил ранение.
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Кроме того, боевики 24-й бригады ВСУ предприняли попытку обстрелять объекты гражданской инфраструктуры в района н. п. Лозовое, с использованием БЛА типа «Фантом» для корректировки огня.
Благодаря слаженным действиям наших расчетов РЭБ и ПВО, входящих в состав «Единой системы управления — Альбатрос-К», нарушитель воздушного пространства Республики был оперативно выявлен, опознан и уничтожен.
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Нашей разведкой установлено, что командование «ООС» в последние дни сильно обеспокоено бесконтрольными действиями военнослужащих ВСУ на линии боевого соприкосновения и принимает отчаянные меры по восстановлению воинской дисциплины и управляемости подразделений.
В связи с участившимися нарушениями военнослужащими 24-й бригады ВСУ приказа командующего «ООС» о запрете открытия огня, командование ОТГ «Север» 12 июня создало оперативную группу во главе с начальником штаба группировки полковником Артамощенко.
Целью группы является проверка сохранности боеприпасов в подчиненных соединениях, а также определение конкретных лиц, виновных в нарушениях режима прекращения огня и ведении бесконтрольной стрельбы.
По каждому такому факту проводятся персональные разбирательства, результаты которых командование «ООС» планирует использовать на суде международного трибунала для перекладывания вины за военные преступления на своих подчиненных.
Обращаем внимание рядового состава ВСУ, что ваши командиры осознают неотвратимость и готовятся к скорому суду, как на Украине, так и на международном уровне.
Призываем украинских военнослужащих, еще не принимавших участие в преступлениях против мирного населения, не поддаваться пропаганде Киева и не идти на сделку с совестью. Помните, что от вашего решения зависят судьбы ваших семей.
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Минский тупик: Украина готовится уничтожить Республики Донбасса
Одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал заявление заместителя руководителя украинской делегации в контактной группе в Минске Александра Мережко о необязательности выполнения Минских соглашений Киевом.
«Представитель Украины на переговорах в Минске Александр Мережко заявил, что Минские соглашения носят рекомендательный характер и не налагают на Украину никаких обязательств.
Россия и непризнанные республики разразились гневными комментариями, что, мол, так нельзя, что, мол, Украина должна определиться…
Ребята. Украина определилась ещё в 2014 году: даже когда Порошенко подписывал эти соглашения, он и не собирался их соблюдать.
Украине просто нужна была пауза, чтобы оправиться от поражений. И всё это время она наращивала армию, проводила частные наступательные операции по улучшению своего положения на фронте и т. п.
Минские соглашения были гарантией того, что на эти действия не предпримут контрмеры.
С другой стороны, замечу, проводилось постоянное сокращение вооружённых сил под тем предлогом, что вот, есть же Минск, войне конец, зачем нужна армия военного времени.
Сегодня Минские соглашения уже выполнили свою роль. В Украине считают, что их армия достигла решающего преимущества над силами сепаратистов и может раздавить их в любой момент (добавлю, это мнение не лишено оснований — с учётом подавляющего превосходства в живой силе и количестве артиллерии, например).
В этой ситуации Минские соглашения уже по сути не имеют смысла для Украины, и та сознательно ведёт политику по их дискредитации с тем, чтобы, когда наступит благоприятный момент в международной обстановке, просто ликвидировать ДНР и ЛНР военным путём.
И в этой ситуации заклинания по поводу Минских соглашений из Донецка, Луганска и Москвы звучат откровенно смешно».
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Если Украина уничтожит республики Донбасса, то это будет удар по Путину. Дураков, верящих гражданину Путину резко поубавится.
Чел намеренно забыл , что соглашения вошли в резолюцию ООН. У них враньё на генетическом уровне. Поэтому лгут ожидаемо.