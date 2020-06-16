Стычки в Дагестане, Надзор за шаманами, Индо-китайский гамбит // Галопом по Европам #233
В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 8248 новых случаев коронавируса. Умерли 193 пациента;
- Депутат-единоросс Зубарев попросил Голикову в условиях пандемии усилить контроль за народными целителями и шаманами;
- За два месяца в России – плюс миллион безработных;
- В книжных магазинах начали продавать Конституцию с уже вписанными в нее поправками;
- В Волгограде перед парадом победы снесли гранитные трибуны на площади павших борцов – последнее, что оставалось от ансамбля вокруг памятника Сталину, снесенного еще в 60-е;
- Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц;
- Вслед за Роснефтью Газпром задумался об уходе из Венесуэлы;
- Власти США разрешили американским компаниям сотрудничать с китайской Хуавей;
- Макрон призвал Францию перевернуть страницу кризиса – по словам президента, страна справилась с пандемией и готова заняться экономическим восстановлением;
- В мире заболевших уже больше 8 миллионов;
- На границе Индии и Китая вооруженный конфликт, с индийской стороны погиб полковник и двое солдат;
- Северная Корея окончательно обрубила связь с Югом – в приграничном Кэсоне взорвано здание межкорейского офиса связи.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам