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Стычки в Дагестане, Надзор за шаманами, Индо-китайский гамбит // Галопом по Европам #233

22:06. 16 июня 2020 17 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 8248 новых случаев коронавируса. Умерли 193 пациента;
- Депутат-единоросс Зубарев попросил Голикову в условиях пандемии усилить контроль за народными целителями и шаманами;
- За два месяца в России – плюс миллион безработных;
- В книжных магазинах начали продавать Конституцию с уже вписанными в нее поправками;
- В Волгограде перед парадом победы снесли гранитные трибуны на площади павших борцов – последнее, что оставалось от ансамбля вокруг памятника Сталину, снесенного еще в 60-е;
- Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц;
- Вслед за Роснефтью Газпром задумался об уходе из Венесуэлы;
- Власти США разрешили американским компаниям сотрудничать с китайской Хуавей;
- Макрон призвал Францию перевернуть страницу кризиса – по словам президента, страна справилась с пандемией и готова заняться экономическим восстановлением;
- В мире заболевших уже больше 8 миллионов;
- На границе Индии и Китая вооруженный конфликт, с индийской стороны погиб полковник и двое солдат;
- Северная Корея окончательно обрубила связь с Югом – в приграничном Кэсоне взорвано здание межкорейского офиса связи.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V0EzmGeC6Fg

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