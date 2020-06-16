Стычки в Дагестане, Надзор за шаманами, Индо-китайский гамбит // Галопом по Европам #233

В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 8248 новых случаев коронавируса. Умерли 193 пациента;

- Депутат-единоросс Зубарев попросил Голикову в условиях пандемии усилить контроль за народными целителями и шаманами;

- За два месяца в России – плюс миллион безработных;

- В книжных магазинах начали продавать Конституцию с уже вписанными в нее поправками;

- В Волгограде перед парадом победы снесли гранитные трибуны на площади павших борцов – последнее, что оставалось от ансамбля вокруг памятника Сталину, снесенного еще в 60-е;

- Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц;

- Вслед за Роснефтью Газпром задумался об уходе из Венесуэлы;

- Власти США разрешили американским компаниям сотрудничать с китайской Хуавей;

- Макрон призвал Францию перевернуть страницу кризиса – по словам президента, страна справилась с пандемией и готова заняться экономическим восстановлением;

- В мире заболевших уже больше 8 миллионов;

- На границе Индии и Китая вооруженный конфликт, с индийской стороны погиб полковник и двое солдат;

- Северная Корея окончательно обрубила связь с Югом – в приграничном Кэсоне взорвано здание межкорейского офиса связи.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V0EzmGeC6Fg