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Силы самообороны на защите конкистадора в Альбукерке

15:58. 16 июня 2020 108 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Представители местных сил гражданской самообороны открыли огонь во время попыток протестующих свалить памятник испанскому конкистадору Оньяте в Альбукерке, штат Нью-Мексико.
Приехавшая полиция задержала нескольких “самооборонцев”. Один протестующий получил пулевое ранение, нь врачи его смогли откачать в госпитале.



























Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5952730.html

Метки: альбукерке, вандализм, Видео, США, фотографии, юмор

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