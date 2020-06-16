Силы самообороны на защите конкистадора в Альбукерке
15:58. 16 июня 2020 108 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Представители местных сил гражданской самообороны открыли огонь во время попыток протестующих свалить памятник испанскому конкистадору Оньяте в Альбукерке, штат Нью-Мексико.
Приехавшая полиция задержала нескольких “самооборонцев”. Один протестующий получил пулевое ранение, нь врачи его смогли откачать в госпитале.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5952730.html