Радио Аврора 16.06.2020

Ведущий: Александр Чантурия.

Здравствуйте уважаемые радиослушатели и зрители. Гость нашего эфира Анатолий Вассерман. Здравствуйте Анатолий.

Здравствуйте.

Сегодня поговорим о революциях. О коренных, радикальных преобразованиях в обществе. Какие революции вы могли бы назвать имевших качественный скачёк для общества. И тут возможно вы удивитесь. В первую очередь я хотел бы задать вопрос о промышленных революциях, культурных революциях, промышленных революциях. Итак промышленные революции. Назовите самые для вас значимые эпохи.

Непосредственно для нашей страны пожалуй важнейшая, это промышленная революция конца двадцатых и тридцатых годов прошлого века. Более известная, как индустриализация. Она принципиально отличается для нас от всех предыдущих волн индустриализаций. Ведь ни для кого не секрет, что скорость промышленного развития нашей страны в конце XIX начале XX веков, после отмены крепостного права. И последовавшего за этим потока других реформ. У нас скорость развития промышленности была одной из лучших в мире. Но такой вот забавный парадокс. К концу этого периода к самому началу Первой Мировой войны, наша доля в мировом валовом продукте была по отношению к нашим главным в тот момент конкурентам Соединённым Государствам Америки и Германской Империи, меньше, чем вначале этой гонки. Ну, тут удобно отсчитывать 1871 года. Когда большая часть немецких государств объединилась под названием Германская Империя. Получается сорок с небольшим лет. За эти сорок с небольшим лет мы хотя по многим формальным показателям опережали ту же Германскую Империю, опережали Соединённые Государства Америки, но тем не менее по суммарному показателю доля в мировом валовом продукте от них отстали.

Откуда такой парадокс? В основном потому-что Соединенные Государства развивались в основном на собственные средства. Промышленный север победив в гражданской войне в наглую ограбил аграрный юг. И всё награбленное пустил на дальнейшее развитие своей промышленности. В Германии основой промышленного развития стали пять миллиардов франков контрибуции полученной с Франции после её разгрома в войне с Пруссией и её союзниками. Объединившимися, как раз потом в эту самую Германскую Империю. А мы в основном развивали свою промышленность на заёмные средства. Или даже если не на заёмные, а прямые инвестиции, то это опять были иностранные инвестиции…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-avrora-16-06-2020/