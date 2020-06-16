Главная » Невероятное в мире, Политика

Подрыв центра межкорейской связи

13:46. 16 июня 2020 154 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


Подрыв центра межкорейской связи на границе КНДР и Южной Кореи. С переговорным процессом в прежнем формате покончено.





Армия Южной Кореи повысила боеготовность.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5952137.html

Метки: кндр, северная корея

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Появление человека на Земле
... науки - ЧЁРНОЙ), которая, расселяясь из Центра своего появления - Африки, - видоизменилась и...
Дан ответ: почему Путин не пойдет на дебаты-2018
Российские оппозиционеры снова упрекают президента России Владимира Путина в нежелании участвовать в дебатах. Как пишет на Эхе Москвы Дмитрий Быков, "такая молчаливость воспринимается уже не как сила, а как бессодержательность, отсутствие программы, даже ...
Появилась редкая возможность приобрести мои книги в бумажном варианте!
...Мне нужна была критика — обратная связь, чужой взгляд и чужая реакция...и другом, и той обратной связью, в которой я очень ...на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Погибли тысячи...Так почему бы в этой связи не сделать второе репринтное издание...
Самолёты 11 сентября 2001 возможно был голограммой
Самолёты 11 сентября 2001 возможно был голограммой http://newspark.net.ua/
Николай Стариков: Руки прочь от Путина !
На какую мозоль наступил Аркаим г-ну Гордону?
Г-н Гордон в очередной раз попытался обгадить идею о восстановлении дохристианской истории Руси.Сама мысль о возможности существования у Русов древней истории вызывает постоянно, из передачи в передачу у популярного на телевидении ведущего, наследника ...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2905 2167
    Игорь 16 июня 2020 в 17:50

    Все процессы которые счас наблюдаем открытым текстом говорят некуй людей в масках мариновать. Чел должен бороться побеждать выживать он этим живёт а не сытым сном после которого крышу срывает.

    Ответить
       
  • 5267 4311
    Женечка 16 июня 2020 в 18:39

    О! Пилотная серия нового летнего сериальчика подъехала. Только чтоб вам не было скучно.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)