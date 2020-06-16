Подрыв центра межкорейской связи
13:46. 16 июня 2020 154 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Подрыв центра межкорейской связи на границе КНДР и Южной Кореи. С переговорным процессом в прежнем формате покончено.
Армия Южной Кореи повысила боеготовность.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5952137.html
Все процессы которые счас наблюдаем открытым текстом говорят некуй людей в масках мариновать. Чел должен бороться побеждать выживать он этим живёт а не сытым сном после которого крышу срывает.
О! Пилотная серия нового летнего сериальчика подъехала. Только чтоб вам не было скучно.