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Мистическая сторона мира денег. Какой должна быть экономика здорового человека. Александр Дугин

22:28. 16 июня 2020 105 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Философ Александр Дугин рассказывает о том, что отличает экономику дара от экономики дыры. Когда последняя стала преобладать над первой и как вернуть всё на свои места.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=31VY5amSEsg

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2907 2165
    Игорь 16 июня 2020 в 23:40

    Эх Дугин Дугин за хобот тебя и и на рынок год семечки или хот доги продавать вот и узнаешь тогда про мистическую сторону денег в погонах. Здоровая экономика это когда у тебя огород двадцать соток усадьба все механизмы дети работают и всем кагалом забирают продукты и помогают ещё кто чем. Натуральное хозяйство, а иначе мистика во весь рост.

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