Мистическая сторона мира денег. Какой должна быть экономика здорового человека. Александр Дугин
Философ Александр Дугин рассказывает о том, что отличает экономику дара от экономики дыры. Когда последняя стала преобладать над первой и как вернуть всё на свои места.
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Эх Дугин Дугин за хобот тебя и и на рынок год семечки или хот доги продавать вот и узнаешь тогда про мистическую сторону денег в погонах. Здоровая экономика это когда у тебя огород двадцать соток усадьба все механизмы дети работают и всем кагалом забирают продукты и помогают ещё кто чем. Натуральное хозяйство, а иначе мистика во весь рост.