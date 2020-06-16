Мистическая сторона мира денег. Какой должна быть экономика здорового человека. Александр Дугин

Философ Александр Дугин рассказывает о том, что отличает экономику дара от экономики дыры. Когда последняя стала преобладать над первой и как вернуть всё на свои места.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=31VY5amSEsg