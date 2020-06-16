Месть помпеянцев
02:25. 16 июня 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Вельцеке (что в северной Галлии) помпеянцы напали на статую Гая Юлия Цезаря, отломав у статую копье и расписав монумент призывами к … хм, пускай будет к восстановлению Римской республики.
Отломанные пальцы тирана.
Также борцы с тиранией Цезаря навестили Кнутцеген, где устроили забой статуй служителей местного христианского культа.
Очевиднцы утверждают, что видели группу диких фракийцев с дубинками.
Вот здесь можно посмотреть на них, когда они были еще целыми https://www.facebook.com/altijdweer/videos/201557584350183
Наместник Галлии требует отыскать виновных, но свои легионы двигать на их поиски не спешит.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5951815.html