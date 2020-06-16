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Месть помпеянцев

02:25. 16 июня 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


В Вельцеке (что в северной Галлии) помпеянцы напали на статую Гая Юлия Цезаря, отломав у статую копье и расписав монумент призывами к … хм, пускай будет к восстановлению Римской республики.










Отломанные пальцы тирана.



Также борцы с тиранией Цезаря навестили Кнутцеген, где устроили забой статуй служителей местного христианского культа.
Очевиднцы утверждают, что видели группу диких фракийцев с дубинками.





























Вот здесь можно посмотреть на них, когда они были еще целыми https://www.facebook.com/altijdweer/videos/201557584350183

Наместник Галлии требует отыскать виновных, но свои легионы двигать на их поиски не спешит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5951815.html

Метки: Бельгия, вандализм, история, памятники, римская империя, фотографии, Цезарь, юмор

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