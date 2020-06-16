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Крах генного трансгуманизма?

09:17. 16 июня 2020 152 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
То ли пытаются усыпить нашу бдительность ложными прогнозами (а сомнению способствует и слишком частое употребление русским профессором американского „О'Кэй”), то ли действительно академическая наука не только не раскопала до конца – а для чего Творцу понадобилось создавать т.н. „генетический мусор” (официальный научный термин), но только-только приближается к пониманию огромного влияния на человека такого малоизученного фактора как эпигенетика, при этом вообще не рассматривая волновые процессы на уровне генов, – судить зрителю.

А на данном этапе заявления профессора в конце интервью звучат достаточно оптимистично для тех, кто желал бы сохранить человеческую современную недоцивилизацию в надежде в будущем достичь статуса настоящей цивилизации.

Из аннотации:„Доктор биологических наук, заведующий лабораторией молекулярной генетики Пётр Андреевич Сломинский объясняет почему масштабным планам науки по „генетической модификации” человека не суждено осуществиться ни в ближайшем, ни в отдалённом будущем.”.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5068465.html

Метки: биология, будущее, генетика, гуманизм, дети, наука, технологии, цивилизация, человек, эпигенетика

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