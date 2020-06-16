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КНДР введет войска в демилитаризованную зону

01:04. 16 июня 2020 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Северная Корея объявила, что снова введет войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.
Несколько ранее Пхеньян официально закрыл подавляющее число каналов связи с южнокорейскими государственными структурами. Дальнейшие переговоры с США и Южной Кореей КНДР считает по большому счету бессмысленными в силу недоговороспособности оппонентов.



Формальной причиной резкого ужесточения позиции Пхеньяна стали южнокорейские провокации с засылкой антикоммунистической агитации через границу с помощью воздушных шаров. Ранее Сеул обещал этого не делать, но не так давно эта практика была возобновлена различными НКО. В Северной Корее некоторое время на это смотрели, а потом громко хлопнули дверью. В Сеуле явно не ожидали такой реакций, поэтому уже сегодня в пограничной провинции официально на законодательном уровне запретили https://cnmnewz.com/2020/06/15/south-korean-province-passes-law-prohibiting-bible-launches-into-north-korea/ засылать Библию через границу с помощью воздушных шаров, а президент Южной Кореи призвал Пхеньян вернуться к переговорам, делая вид, что Сеул был не при делах к этой череде провокаций.

У данной линии может быть еще одна подоплека. На фоне трудностей Трампа внутри США, Ким Чен Ын фактически может деятельно показать, что политика Трампа на Корейском полуострове провалилась (никакого мирного договора нет, никакой денеуклеаризации КНДР нет), что конечно будет использовано демократической партией, которая может указывать на еще один внешнеполитический провал Трампа, заигрывания которого с Ким Чен Ыном ни к чему существенному не привели, кроме разве что того факта, что все уже фактически смирились и привыкли жить с тем фактом, что у КНДР есть межконтинентальные баллистические ракеты и до 40 ядерных боеголовок (согласно анализу SIPRI 2020 – цифра ориентировочная – сколько именно боеголовок у КНДР кроме северных корейцев никто не знает, кроме возможно, Китая. А если учитывать, ухудшающиеся отношения США и Китая и усиление антикитайской риторики Трампа, а также "особые отношения КНДР и КНР", можно даже предположить, что засылка пропаганды через границу, не более чем повод, который КНДР и Китай используют на полную катушку, чтобы нанести удар по Трампу.

PS. Кстати, США сегодня активно DDoSят. Кто именно, пока непонятно.





Многие крупнейшие интернет-провайдеры США испытывают серьезные проблемы.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5951652.html

Метки: ким чен ын, Китай, кндр, северная корея, США, южная корея

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