Документальный фильм про немецкие концлагеря, запрещённый в Европе. «Наступит ночь» (спустя 70 лет)

В 1945 году британские, советские и американские операторы снимали свидетельства военных преступлений немцев. Над созданием документального фильма «Немецкие концентрационные лагеря» тогда работали режиссёры Сидни Бернстайн и Альфред Хичкок. Почему же незаконченный фильм положили на полку, так и не показав в Европе? Только спустя 70 лет по собранным материалам вышел фильм «Наступит ночь» 2015 года (режиссёр Андре Сингер).

А тогда, сразу после войны, британцы решили, что им нужны «воодушевлённые, стимулированные на подъём» немцы. Постановили, что «демонстрация жестокости неприемлема», «не нужно слишком насаждать у немцев чувство вины». Это были зачатки будущей холодной войны с СССР, в которой нужен союзник.

Но это была не единственная причина запрета.

«Наступит ночь» 2015. Документальный фильм о немецких концлагерях, вышедший через 70 лет

В фильме собраны хроники британских военных операторов из освобождённых концентрационных лагерей Майданек (Польша) и Берген-Бельзен (Германия), американских операторов из Бухенвальд и Дахау (Германия). Использованы переданные советскими операторами плёнки из концлагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше.

То, что творилось внутри, шокировало всех. Никто раньше подобного не видел.

Например, при освобождении концлагеря Дахау увиденное настолько подействовало на американских солдат, что те на месте убивают 122 пленных немцев, большинство из которых — офицеры СС. Позже в тот день расстреливают ещё несколько сотен немцев. Всех тех американцев потом оправдали, и правильно сделали.

Особенно поражает практичность, проявленная немцами при массовом истреблении людей. Всё, что могло быть использовано, аккуратно и скрупулёзно размещалось на складах, по соседству с жилыми бараками. Например, целый склад с женскими волосами в мешках, всё педантично рассортировано и взвешено. Или склад с детской обувью. Эти звери собирали и хранили даже пепел из крематория.

«Наступит ночь» 2015. Документальный фильм о немецких концлагерях, вышедший через 70 лет

Хотя концентрационные лагеря были раскиданы повсеместно, гражданские «не знали», что там происходит. В документальном фильме показано, как через Бухенвальд проводят жителей местного городка Веймер — чтобы те позже могли свидетельствовать в суде. Некоторые лишаются чувств от подробностей, другие плачут. А ведь по соседству с концлагерями были даже горные курорты для офицеров СС — контраст чудовищный. «Наступит ночь» 2015. Документальный фильм о немецких концлагерях, вышедший через 70 лет В общем в концлагерях погибло более миллиона человек. После освобождения там оказалось более 100 тысяч выживших, лишенных дома. США и Великобритания отказали им в предоставлении убежища — у них было достаточно своих проблем. Это и была вторая причина, почему документальный фильм про зверства немцев так и не был показан. Посмотрев его, зрители задали бы закономерный вопрос — раз евреи так ужасно пострадали, почему мы не можем помочь им? Поэтому Британия приказала прекратить работу над фильмом, положив всё в архив. Многое из материалов, впрочем, было использовано в качестве свидетельств в Нюрнбергском процессе. Смысл документального фильма в том, чтобы показать, против чего тогда воевали. Это очень страшное кино. Только через 70 лет фильм был смонтирован и показан на британском кинофестивале. В США политическая повестка тогда отличалась от нынешней и после войны вышла краткая версия документального фильма, обличающая немцев. Что же случилось спустя 75 лет? Повсеместно находятся граждане нашей страны, которые сравнивают СССР и Гитлеровскую Германию. Которые вообще не понимают, против какого монстра воевал СССР с союзниками и что ожидало проигравших. Рекомендовала бы им посмотреть документальный фильм «Наступит ночь» 2015 года для понимания принципиальной разницы между немецкими концентрационными лагерями и ГУЛАГ. Советую им напрячься и осознать разницу между трудовым лагерем для осуждённых и массовым конвейером по избавлению от лиц не той национальности. Сказки про «миллионы» погибших в ГУЛАГ можете оставить при себе, уже надоело эту чушь читать. Оригинальное название: «Night Will Fall». Ещё рекомендую к просмотру художественный фильм про сына коменданта концлагеря «Мальчик в полосатой пижаме».

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Источник: https://nstarikov.ru/dokumentalnyj-film-pro-nemeckie-konclagerja-zapreshhjonnyj-v-evrope-nastupit-noch-spustja-70-let-116124