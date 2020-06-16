«Аристократа за смерть мужика не наказывают»

…17 декабря 1916 года (30-го декабря по новому стилю) в Санкт-Петербурге было совершено политическое, и в то же время бытовое убийство аристократией представителя простонародья. Отравили, застрелили, ударили гирей в висок, утопили (именно в такой последовательности, ибо он никак не хотел умирать) неприятного типа — Григория Распутина.

Упоротые монархисты считают Григория Ефимыча святым человеком, все остальные — циником, использовавшим Николая II с супругой для получения взяток, а также монстром секса, уложившим в кровать половину дам петербургского света.

Жертве дали яд, тот не подействовал, в Гришку выстрелил один заговорщик, Распутин упал, но не умер, очнулся, убежал, получил плюс три пули, ему проломили голову и сбросили в прорубь — где «покойник» дышал ещё 7 минут.

Прямо-таки комедия чёрного юмора.

Случайным убийством не назовёшь, ведь правильно?

Люди очень старались.

…Распутин, как выше сказано, личность тёмная, алчная и мерзкая. Но факт, что убийство человека в Российской империи (даже совсем уж гадских персонажей) являлось преступлением наказуемым — за него приговаривали к смертной казни, отправляли на каторгу.

Прикончили Распутина великий князь Дмитрий Романов (родственник императора), депутат Госдумы Владимир Пуришкевич и князь Феликс Юсупов. Расправу расследовали по горячим следам — следствие взял под личный контроль директор департамента полиции Алексей Васильев, быстро вычислив убийц.

Дежуривший неподалёку городовой Власюк слышал выстрелы. В доме Юсупова нашли следы крови. Водолазы вытащили из реки труп Распутина.

Убийцы отпирались лениво — вскоре они во всём признались. И вот тут-то и началось самое интересное. Члены семьи Романовых подписали письмо Николаю II с просьбой оставить в покое ликвидаторов Распутина.

Император ответил — «Никто, будь то великий князь или простой мужик, не имеет права убивать». Тем не менее, скоро выяснилось: князь-то как раз имеет. Это когда мастеровой или крестьянин резал аристократа, он ехал на Сахалин отбывать каторгу.

В обратном варианте, оказалось, сей закон не работает. Распутин же мужик, да ещё и изрядная сволочь. По сей причине можно его и грохнуть. Мало ли в России таких мужиков?

…Великий князь Дмитрий Романов был отправлен на Персидский фронт, и жил там в кошмарных условиях — шёлковые ковры, три личных денщика, жареная баранина и вино ежедневно. Ходили слухи — дескать, это тайный план фанатки Распутина, императрицы Александры Фёдоровны: в Персии болота, а у Дмитрия слабые лёгкие, вот он и помрёт.

Дмитрий благополучно пережил Александру Фёдоровну — он умер в эмиграции в 1942 году. Феликса Юсупова наказали ещё страшнее — ему велели выехать в своё имение Ракитное под Курском. Пуришкевича вообще не тронули, и он спокойно гулял по Петербургу. Давший яд для покушения доктор Лазоверт тоже остался на свободе.

Вялотекущее следствие после Февральской революции прекратило Временное правительство. Односельчане Распутина в селе Покровском, пожалуй, лучше всех прокомментировали случившееся: «Гришка-то сволота, и девок у нас изрядно попортил. Но эвон дворяне его убили, и полушку ломаную на похороны не дали. А ежели мы какого графа коромыслом приложим, к нам казаков сразу пришлют. Нетути на земле мужицкого царства!».

Так тогда в народе реагировали часто — мерзавца Распутина никто не пожалел, но многие задумались: а чего стоит жизнь простого человека, если благородные господа могут прикончить любого, и даже самого лёгкой кары за убийство не последует?

…Разумеется, и сами убийцы считали, что наказанию не подлежат. Какие законы? Законы придуманы для бедных.

Богатые утончённые личности с древним происхождением, ведущие род едва ли не от Рюрика, за стрельбу и отравление деревенского ловеласа со свинским характером поедут катать тачку на каторге? Да вы чего?!

Они патриоты, они избавили Россию от гнусного кровопийцы, державшим под гипнозом императорскую семью, облапавшего всех придворных дам. Интеллигентные люди, привыкшие к великолепной кухне, дорогой одежде и прекрасным маркам французских духов не должны сидеть за решёткой: разве только за убийство себе подобных. Тюрьма — удел простонародья и мужичья, а не аристократов.

Общий хор защитников убийц дружно кричал — Распутин тварь и скотина!

Всё верно.

Но разве есть правило, что плохого человека можно грохнуть из «браунинга», и затем свободно идти к себе домой пить кофе? Устройте суд присяжных, если обвиняемые и в самом деле расправились с таким пауком и нелюдем — оправдайте. Но суда-то и не было. Однако, когда через 2 месяца разразилась Февральская революция, аристократы крайне были удивлены, что «мужичьё» убивает их без оглядки на законодательство, набрасывается целой толпой. Как же так? Это нам можно, а им-то нет! Князь Феликс Юсупов бежал во Францию, и жил там в убогой квартирке — при дожде лило с крыши, и он спал под зонтиком. Пуришкевич умер от сыпного тифа в нищей больнице в Новороссийске. Дмитрий Романов скончался в Давосе от туберкулёза. «Мужичью» вышло столь же легко убивать, как недавно им самим.

…Распутина, безусловно, не сравнить с курьером Сергеем Захаровым, погибшим в ДТП из-за актёра Михаила Ефремова. Распутин знаменит хреновыми вещами, Захаров же не виноват ни в чём. Однако, некие представители российской богемы и (куда без неё) либеральной общественности уже высказались в ключе — Ефремова нужно отпустить, он творческий человек. Ну, выпил, с кем не бывает. А то, что авария повлекла чью-то смерть — да чего такого, и без него тысячи по пьяни гибнут.

Одним больше, одним меньше. Как разоткровенничался у себя в Фейсбуке один сценарист — мол, Россия больше потеряет от ареста талантливого артиста Ефремова, чем от смерти рядового курьера, каких вообще сотня тысяч.

«Пусть заплатит денег семье пострадавшего — и свободен, всё ж нормально»: весьма популярная точка зрения. Это не только по поводу Ефремова, кстати. Памятен случай, когда сын российского министра отделался лёгким испугом, сбив насмерть пожилую женщину. И вспомним забытый инцидент: машина вице-президента концерна «Лукойл» врезалась в автомобиль, погибли два человека… и выяснилось: они как-то неправильно ехали, ага. Живём, словно по своду законов «Русская правда» при Ярославе Мудром — аристократы могут убивать плебеев, просто платят за это штраф. Небольшой, кстати говоря.

Вот убийство княжеского слуги (тиуна) оценивалось гораздо дороже.

…Своим можно делать, что угодно — на то они и свои. И аристократам в царской России, и родне нынешних политиков, богатым бизнесменам. А теперь, если верить творческой интеллигенции — и популярным артистам. Если у народа вдруг снова лопнет терпение — они опять не поймут, почему.