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В. Л. Яшкардин „Антарктида – Атлантдида – тайны Земли”

09:30. 15 июня 2020 257 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Где-то у докладчика подхрамывает русский язык, но вот в строгой логике исследователю не откажешь.

Повествование с пакетом доказательств о загадке одного района Антарктиды. Который ни одна страна в мире не смеет занимать даже для постройки научно-исследовательских станций.

А также связанных с этой аномалией некоторых редко освещаемых исторических событий.




***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5066753.html

Метки: американцы, Антарктида, атлантида, география, Германия, Гипотеза, Гитлер, загадки, история, наука, оружие, Россия, США, тайна, цивилизация, яо, яшкардин

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