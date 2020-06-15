В. Л. Яшкардин „Антарктида – Атлантдида – тайны Земли”

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Где-то у докладчика подхрамывает русский язык, но вот в строгой логике исследователю не откажешь.Повествование с пакетом доказательств о загадке одного района Антарктиды. Который ни одна страна в мире не смеет занимать даже для постройки научно-исследовательских станций.А также связанных с этой аномалией некоторых редко освещаемых исторических событий.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5066753.html