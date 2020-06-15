В. Л. Яшкардин „Антарктида – Атлантдида – тайны Земли”
09:30. 15 июня 2020 257 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Где-то у докладчика подхрамывает русский язык, но вот в строгой логике исследователю не откажешь.
Повествование с пакетом доказательств о загадке одного района Антарктиды. Который ни одна страна в мире не смеет занимать даже для постройки научно-исследовательских станций.
А также связанных с этой аномалией некоторых редко освещаемых исторических событий.
Повествование с пакетом доказательств о загадке одного района Антарктиды. Который ни одна страна в мире не смеет занимать даже для постройки научно-исследовательских станций.
А также связанных с этой аномалией некоторых редко освещаемых исторических событий.
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