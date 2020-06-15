В чём виноваты белые? Антирасизм «чёрного майдана»

Известный политический публицист Егор Холмогоров прокомментировал действия сторонников «черного майдана»​.

«В Шотландии расписали статую Роберта Брюса (XIV в.) надписями „расистский король”.

Казалось бы, при чем тут Брюс?

Но надо понимать: что такое расизм с точки зрения нынешних антирасистов из BLM?

Расистским является всё, что имеет отношение к истории, наследию и гордости белых.

Абсолютно всё. В этом ведь и состоит белый супрематизм, что белые народы ощущают себя обладателями многосотлетнего богатого наследия, гордятся своими первоклассными поэтами, художниками и учеными, которых у не белых нет.

Расизмом является сама мысль, что у белых может быть гордость, а не только бесконечное чувство вины перед не белыми.

В этом смысле памятник Пушкину на Тверской — это тоже расизм и белый супрематизм».

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