В чём виноваты белые? Антирасизм «чёрного майдана»
Известный политический публицист Егор Холмогоров прокомментировал действия сторонников «черного майдана».
«В Шотландии расписали статую Роберта Брюса (XIV в.) надписями „расистский король”.
Казалось бы, при чем тут Брюс?
Но надо понимать: что такое расизм с точки зрения нынешних антирасистов из BLM?
Расистским является всё, что имеет отношение к истории, наследию и гордости белых.
Абсолютно всё. В этом ведь и состоит белый супрематизм, что белые народы ощущают себя обладателями многосотлетнего богатого наследия, гордятся своими первоклассными поэтами, художниками и учеными, которых у не белых нет.
Расизмом является сама мысль, что у белых может быть гордость, а не только бесконечное чувство вины перед не белыми.
В этом смысле памятник Пушкину на Тверской — это тоже расизм и белый супрематизм».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1592164455