Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Психология

В чём виноваты белые? Антирасизм «чёрного майдана»

02:30. 15 июня 2020 222 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
В чём виноваты белые? Антирасизм «чёрного майдана» | Русская весна

Известный политический публицист Егор Холмогоров прокомментировал действия сторонников «черного майдана»​.

«В Шотландии расписали статую Роберта Брюса (XIV в.) надписями „расистский король”.

Казалось бы, при чем тут Брюс?

Но надо понимать: что такое расизм с точки зрения нынешних антирасистов из BLM?

Расистским является всё, что имеет отношение к истории, наследию и гордости белых.

Абсолютно всё. В этом ведь и состоит белый супрематизм, что белые народы ощущают себя обладателями многосотлетнего богатого наследия, гордятся своими первоклассными поэтами, художниками и учеными, которых у не белых нет.

Расизмом является сама мысль, что у белых может быть гордость, а не только бесконечное чувство вины перед не белыми.

В этом смысле памятник Пушкину на Тверской — это тоже расизм и белый супрематизм».

Читайте также: США и ЛНР работают в унисон, — Царёв

Источник: https://rusvesna.su/news/1592164455

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Малазийский Боинг в опытных лапках голландского следствия
...самолет распался на части в воздухе в результате повреждения фюзеляжа извне...) юристов не жалко; в) в ходе опытов юристы делают ...с выводами юристов, то виноваты в этом не вы. Что... лабораторий, послали в Москву разбираться. В присутствии хозяина люксембургской...
Выбив янки из седла в Сирии, Россия взялась за их холуев
... дармоедов и обвинений в политическом преследовании крымских татар...выход" не более, чем белый шум. Тем более, что... Тегераном межправительственным соглашениям, в Сирию уже направлена и... развязывает себе руки в качестве политического руководителя переговорным...
Высказывания великих о Солженицине
Столько уважаемых личностей не могли ошибаться в отношении его.
Тайны ведической цивилизации (фильм)
... книги ведической культуры, мы попадаем в удивительный мир. Трудно бывает поверить...
У человека и обезьяны нет предков на земле!
... выступил доктор биологических наук Александр Белов.Со вторым – академик Российской ... то есть – из обезьяны в человека, а в обратном порядке. Говоря проще...деградационных процессов.Итак, четырёхчасовое заседание в результате было сцементировано одной общей...
Платные патроны блогера Наганова
.... После этого Владислав работал в Российском общественном институте избирательного права...facebook профиля Наганоффа, о чём я впрочем писал в своей публикации “Ни...можно смело называть иностранным агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)