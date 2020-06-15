Сводки от ополчения Новороссии 15 июня 2020
- 15:14 Бой между ВСУ и «Айдаром», каратели несут потери: сводка с Донбасса.
- 07:00 Война на Донбассе: из Канады летит спецборт.
- 00:00 На Украине официально признались в убийстве командира Армии ЛНР .
Бой между ВСУ и «Айдаром», каратели несут потери: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник 4 раза нарушил режим прекращения огня.
На донецком направлении каратели 79-й бригады под руководством Луценко обстреляли из противотанковых гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов пос. шахты «Трудовская», н. п. Александровка, а боевики 54-й бригады под командованием преступника Майстренко из стрелкового оружия подвергли обстрелу н. п. Минеральное.
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется нашими наблюдателями.
Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневые точки противника были подавлены. Потери боевиков составили: один раненый — старший солдат Агапов А. Д.
Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад Луценко и Майстренко.
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По данным нашей разведки, в связи с неудовлетворительным состоянием позиций, оставленных после ротации подразделениями 28-й бригады, в зоне ответственности 2 батальона 79-й бригады в районе н. п. Новомихайловка проводились инженерные работы с применением окопных зарядов по оборудованию новых опорных пунктов.
Вследствие низкой обученности личного состава произошла несанкционированная детонация пяти боеприпасов, в результате которой один боевик погиб, еще один получил ранения.
С целью экстренной эвакуации пострадавших командир батальона для маскировки района происшествия дал указания на применение дымовой завесы.
Раненый рядовой Межерицкий в тяжёлом состоянии с минно-взрывными травмами доставлен в больницу н. п. Красноармейск.
Пытаясь скрыть истинные причины произошедшего и избежать ответственности за небоевые потери, которые уже составили более 10 за непродолжительное нахождение соединения в зоне «ООС», командир 79-й бригады Луценко приказал о происшествии доложить в вышестоящий штаб и представить потери как результат обстрелов со стороны НМ.
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Вместе с тем благодаря источнику в 79-й бригаде нам стали известны обстоятельства очередного ЧП.
Так, в ночь с 13 на 14 июня во время распития спиртных напитков на позициях 1-го батальона в районе н. п. Марьинка исчез рядовой Комиссаров Д.Г. Тело горе-боевика обнаружили только утром, в подтопленном в результате дождей окопе, проводится разбирательство.
Несмотря на попытки командования «ООС» скрыть от общественности масштабы потерь ВСУ в зоне «ООС», благодаря работе украинских волонтёров указанная информация становится общедоступной.
Так, на ж/д станции погрузки в районе н. п. Волноваха произошла перестрелка между боевиками 128 огшбр, которая планируется к убытию в г. Мукачево Закарпатской области, и националистами 24-го штурмового батальона «Айдар» 53 омбр.
В ночное время часовые из караула охраны 15-го батальона 128-й бригады заметили незаконное пересечение границы поста, на команды прекратить движение нарушители не реагировали.
В результате вооруженного столкновения двое военнослужащих 128-й бригады получили ранения, три боевика батальона «Айдар» погибли на месте.
По данному происшествию сотрудники ВСП проводят разбирательство. Ж/д станция закрыта, ротационные мероприятия остановлены до выяснения обстоятельств.
В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Донецкой Народной Республики о снижении уровня боевой готовности подразделения Народной милиции переведены в состояние боевой готовности «Постоянная».
Личный состав сосредоточен на тренировках к проведению Парада Победы в Великой Отечественной Войне, спланированного на 24 июня, а также на проведении занятий по боевой подготовке.
Народная милиция по-прежнему контролирует ситуацию на линии боевого соприкосновения и готова в случае провокации противника к адекватной реакции для обеспечения безопасности наших граждан и неприкосновенности границ и целостности инфраструктуры Донецкой Народной Республики.
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Война на Донбассе: из Канады летит спецборт
Для возобновления обучения солдат и офицеров ВСУ на Украину возвращается военная канадская миссия. Ожидается, что военные инструкторы прибудут в Киев в ближайшее время. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на Министерство национальной обороны Канады.
По данным телеканала, в ближайшее время на Украину прибудут 90 канадских военных, которые после прохождения карантина возобновят тренировочную миссию. Позже на Украину прилетят еще 50 военных.
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Обучение украинских солдат и офицеров на Яворовском полигоне в Львовской области проводится вооруженными силами Канады с 2015 года в рамках операции Unifier.
Тренировочный процесс был остановлен в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса. Большая часть инструкторов вернулась в Канаду.
В марте 2019 года правительство Канады приняло решение о продлении тренировочной миссии на Украине до 2022 года.
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На Украине официально признались в убийстве командира Армии ЛНР
В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что убийство начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко было делом рук украинских спецслужб и армейского спецназа.
Подробности раскрыл директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
«Я хочу напомнить один малоизвестный факт. Считаю, что знать об этом не менее важно, чем вспоминать погибших 49 наших ребят (речь идет об уничтожении Ил-76 с украинскими десантниками в Луганске, — РВ). Так вот, за их смерть государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно пришло», — написал он на своей странице в соцсети.
По словам Шевченко, Анащенко был убит с помощью управляемого взрывного устройства 4 февраля 2017 в Луганске «в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев».
«Так что среди памяти и скорби сегодня есть немного места и для гордости», — написал спикер украинского МВД.
Отметим, что в ЛНР изначально заявляли, что убийство Анащенко было делом рук украинским спецслужб, но до сих пор в Киеве этого официально не признавали.
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