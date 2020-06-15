Сводки от ополчения Новороссии 15 июня 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.

По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник 4 раза нарушил режим прекращения огня.

На донецком направлении каратели 79-й бригады под руководством Луценко обстреляли из противотанковых гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов пос. шахты «Трудовская», н. п. Александровка, а боевики 54-й бригады под командованием преступника Майстренко из стрелкового оружия подвергли обстрелу н. п. Минеральное.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется нашими наблюдателями.

Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневые точки противника были подавлены. Потери боевиков составили: один раненый — старший солдат Агапов А. Д.

Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад Луценко и Майстренко.

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По данным нашей разведки, в связи с неудовлетворительным состоянием позиций, оставленных после ротации подразделениями 28-й бригады, в зоне ответственности 2 батальона 79-й бригады в районе н. п. Новомихайловка проводились инженерные работы с применением окопных зарядов по оборудованию новых опорных пунктов.

Вследствие низкой обученности личного состава произошла несанкционированная детонация пяти боеприпасов, в результате которой один боевик погиб, еще один получил ранения.

С целью экстренной эвакуации пострадавших командир батальона для маскировки района происшествия дал указания на применение дымовой завесы.

Раненый рядовой Межерицкий в тяжёлом состоянии с минно-взрывными травмами доставлен в больницу н. п. Красноармейск.

Пытаясь скрыть истинные причины произошедшего и избежать ответственности за небоевые потери, которые уже составили более 10 за непродолжительное нахождение соединения в зоне «ООС», командир 79-й бригады Луценко приказал о происшествии доложить в вышестоящий штаб и представить потери как результат обстрелов со стороны НМ.

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Вместе с тем благодаря источнику в 79-й бригаде нам стали известны обстоятельства очередного ЧП.

Так, в ночь с 13 на 14 июня во время распития спиртных напитков на позициях 1-го батальона в районе н. п. Марьинка исчез рядовой Комиссаров Д.Г. Тело горе-боевика обнаружили только утром, в подтопленном в результате дождей окопе, проводится разбирательство.

Несмотря на попытки командования «ООС» скрыть от общественности масштабы потерь ВСУ в зоне «ООС», благодаря работе украинских волонтёров указанная информация становится общедоступной.

Так, на ж/д станции погрузки в районе н. п. Волноваха произошла перестрелка между боевиками 128 огшбр, которая планируется к убытию в г. Мукачево Закарпатской области, и националистами 24-го штурмового батальона «Айдар» 53 омбр.

В ночное время часовые из караула охраны 15-го батальона 128-й бригады заметили незаконное пересечение границы поста, на команды прекратить движение нарушители не реагировали.

В результате вооруженного столкновения двое военнослужащих 128-й бригады получили ранения, три боевика батальона «Айдар» погибли на месте.

По данному происшествию сотрудники ВСП проводят разбирательство. Ж/д станция закрыта, ротационные мероприятия остановлены до выяснения обстоятельств.

В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Донецкой Народной Республики о снижении уровня боевой готовности подразделения Народной милиции переведены в состояние боевой готовности «Постоянная».

Личный состав сосредоточен на тренировках к проведению Парада Победы в Великой Отечественной Войне, спланированного на 24 июня, а также на проведении занятий по боевой подготовке.

Народная милиция по-прежнему контролирует ситуацию на линии боевого соприкосновения и готова в случае провокации противника к адекватной реакции для обеспечения безопасности наших граждан и неприкосновенности границ и целостности инфраструктуры Донецкой Народной Республики.

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