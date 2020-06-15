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США требуют от России освободить Уилана

17:37. 15 июня 2020 202 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


В продолжение приговора https://colonelcassad.livejournal.com/5949640.html американскому шпиону Полу Уилану, которому впаяли 16 лет.

1. Посол США в России Салливан заявил, что он разочарован и разъярен.
2. Госдеп потребовал https://twitter.com/SecPompeo/status/1272500103828422660 от России освободить Уилана, заявив, что "обращение с Уиланом вызывает ужас" и вообще США очень возмущены этим приговором.
3. Между тем, и на мой взгляд главное – адвокат Уилана заявил, что Уилан согласен на помилование. Одновременно с этим жена удерживаемого в США Бута заявила, что готова писать обращение, чтобы Уилана поменяли на Бута.

Конечно, бесплатно Уилана никто США не отдаст. Обменный фонд пополнен – теперь осталось узнать, на кого его поменяют. Отсюда и заявления адвоката Уилана, который тоже прекрасно понимает, чем все закончится.
Отдельно радуют граждане, которые возмущаются "судилищем над честным американским гражданином". Как это напоминает историю с Фроде Бергом, когда примерно те же граждане вопили про "судилище над честным норвежским гражданином", который также как и Уилан все отрицал, но потом сознался, что таки был шпионом https://colonelcassad.livejournal.com/4141648.html Правда когда он по каким-то взаимозачетам спецслужб был отпущен и уехал обратно в Норвегию, он опять заявил в СМИ, что таки да, работал на норвежские спецслужбы, которые его подставили. Отечественные "борцы за свободу Берга" после этого выпали в осадок и молча обтекали. Особо тупым это перепокажут на примере Уилана.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5950281.html

Метки: госдеп, контрразведка, разведка, Россия, спецслужбы, США, уилан, шпионаж

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