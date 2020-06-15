Путин пообещал сильно удивить партнёров новым супероружием (ВИДЕО)

Владимир Путин вскоре анонсирует очередную новейшую военную разработку РФ в области гиперзвука. Об этом заявили в эфире «Россия 1», уточнив, что речь идет о некоем «контргиперзвуке».

В интервью президент РФ отметил, что к моменту появления у других стран серийных образцов гиперзвукового оружия, Россия «приятно удивит партнеров», приняв на вооружение средства борьбы с ним. О какой системе идет речь, пока неизвестно. В анонсе «России 1», возможно, говорится именно о ней.

Рано или поздно гиперзвуковое оружие появится у ведущих военных держав, потому России важно действовать на опережение.

Из заявления российского лидера следует, что работы над созданием средств противодействия гиперзвуковым ракетам идут полным ходом, и это делает положение России уникальным.

Путин добавил, что создание Россией перспективных образов вооружений, в том числе в области гиперзвука, заставили конкурентов в спешке корректировать ранее принятые военные бюджеты и закрывать целые программы.

Например, в США продолжают срезать излишки с программ ВМС. Так, из 32-х запланированных эсминцев Zumwalt решили построить всего три. Более чем вдвое сократили финансирование программы постройки авианосцев, которые даже в Пентагоне все чаще называют пережитком прошлого.

Пока на Западе один тендер сменяет другой, а ОКР, по сути, находятся на стадии «зародыша», Россия готовится принять на вооружение третий по счету гиперзвуковой комплекс. Речь идет о ракете морского базирования 3 М²2 «Циркон». Успешные испытания системы ранее состоялись в Баренцевом море.

До того на боевое дежурство заступили 10 МиГ-31К с новейшей аэробаллистической ракетой Х-47 М² «Кинжал», а в конце 2019 года в войска начали поставлять системы «Авангард».

Интересно, но попытки Запада угнаться за РФ все чаще сопровождаются громкими заявлениями, а не демонстрациями.

Например, не так давно Дональд Трамп рассказал, что у США появится «супер-пупер» ракета в 17 раз быстрее имеющихся у других государств аналогов.

Какую ракету американский лидер взял за эталон, неизвестно, но это не новейшие гиперзвуковые образцы России, поскольку их, уверяет Трамп, американская разработка обойдет в три раза.

По понятным причинам на подобные анонсы, а речь идет о 30 Махах и более, в военном сообществе особо не реагируют.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»