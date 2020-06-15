Главная » Вооруженные силы, Политика, Творчество

Путин пообещал сильно удивить партнёров новым супероружием (ВИДЕО)

04:00. 15 июня 2020 191 просмотр 2 коммент. Опубликовал:
Путин пообещал сильно удивить партнёров новым супероружием (ВИДЕО) | Русская весна

Владимир Путин вскоре анонсирует очередную новейшую военную разработку РФ в области гиперзвука. Об этом заявили в эфире «Россия 1», уточнив, что речь идет о некоем «контргиперзвуке».

В интервью президент РФ отметил, что к моменту появления у других стран серийных образцов гиперзвукового оружия, Россия «приятно удивит партнеров», приняв на вооружение средства борьбы с ним. О какой системе идет речь, пока неизвестно. В анонсе «России 1», возможно, говорится именно о ней.

Рано или поздно гиперзвуковое оружие появится у ведущих военных держав, потому России важно действовать на опережение.

Из заявления российского лидера следует, что работы над созданием средств противодействия гиперзвуковым ракетам идут полным ходом, и это делает положение России уникальным.

Путин добавил, что создание Россией перспективных образов вооружений, в том числе в области гиперзвука, заставили конкурентов в спешке корректировать ранее принятые военные бюджеты и закрывать целые программы.

Например, в США продолжают срезать излишки с программ ВМС. Так, из 32-х запланированных эсминцев Zumwalt решили построить всего три. Более чем вдвое сократили финансирование программы постройки авианосцев, которые даже в Пентагоне все чаще называют пережитком прошлого.

Пока на Западе один тендер сменяет другой, а ОКР, по сути, находятся на стадии «зародыша», Россия готовится принять на вооружение третий по счету гиперзвуковой комплекс. Речь идет о ракете морского базирования 3 М²2 «Циркон». Успешные испытания системы ранее состоялись в Баренцевом море.

До того на боевое дежурство заступили 10 МиГ-31К с новейшей аэробаллистической ракетой Х-47 М² «Кинжал», а в конце 2019 года в войска начали поставлять системы «Авангард».

Интересно, но попытки Запада угнаться за РФ все чаще сопровождаются громкими заявлениями, а не демонстрациями.

Например, не так давно Дональд Трамп рассказал, что у США появится «супер-пупер» ракета в 17 раз быстрее имеющихся у других государств аналогов.

Какую ракету американский лидер взял за эталон, неизвестно, но это не новейшие гиперзвуковые образцы России, поскольку их, уверяет Трамп, американская разработка обойдет в три раза. 

По понятным причинам на подобные анонсы, а речь идет о 30 Махах и более, в военном сообществе особо не реагируют.

Читайте также: Скоро будет очень жарко! — Вооружённое сопротивление Одессы сделало заявление (ВИДЕО)

Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1592165398

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от Ополчения Новороссии на 11 февраля 2015
... недели. Увидев его изнутри, ополченцы сильно удивились, насколько малой кровью удалось его... и Западной Украины – «это вам Путин-ТВ» мозги промыло, – говорят украинцы... предложенные меры остальные участники переговоров пообещали дать после перерыва. Вместе с...
Бэкграунд, выпуск-263 за 30 июня 2012
... мировую войну – они бы наверняка сильно удивились. Положение Германии в тот момент... лидер пообещал «адекватную реакцию» на американский план по противоракетной обороне Европы.  Путин...
Новости Украины и Новороссии 24 августа 2018
...безопасности Александр Турчинов. Он пообещал пресекать все попытки дестабилизации ... через два месяца президент Путин издал указ о её...такой поворот событий тоже не сильно удивил. Многие полагают, что таким...считался на Западе и Владимир Путин, но после того, ...
Рейтинги Путина и воспитание патриота
...президента России, реальный рейтинг Путина, патриотическое воспитание в школах...доверяют ли они Владимиру Путину, то есть объявляется ...Путина 67%, вы оскорбляете россиян. После того как президент пообещал..., я просто сейчас удивился очень сильно, потому что все...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 ноября 2015
... итогам расследования причин авиакатастрофы Владимир Путин пообещал найти виновных в теракте. Международный... ранга Олег Криворог. Я было удивился, когда ему дали слово: вряд.... Те, кто хотят уничтожить Сирию, сильнее всего хотят уничтожить последнее светское...
Новости России и Крыма. Сегодня 18 февраля 2015
... Визит президента РФ Владимира Путина в Будапешт вновь доказал ... поставщика. Кроме того, Шефчовича сильно удивило решение российской стороны полностью перенаправить...По его словам, правительство Венгрии пообещало не перепродавать российский газ Украине...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 35413 20975
    Серый 15 июня 2020 в 12:40

    20-ть лет всё удивляет …. Какой удивительный человек.

    Ответить
    1
  • 3951 3083
    Sergey64 15 июня 2020 в 13:08

    “Нужно тебе знать, что он мошенник и в его лавке ничего нельзя брать: в вино мешает всякую дрянь: сандал, жженую пробку и даже бузиной, подлец, затирает; но зато уж если вытащит из дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку — ну просто, брат, находишься в эмпиреях. Шампанское у нас было такое — что пред ним губернаторское? просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико-матрадура, это значит двойное клико. И еще достал одну бутылочку французского под названием: бонбон. Запах? — розетка и все что хочешь.”
    Н.В. Гоголь Мертвые души
    PS:навеяло что-то. Ну, и про Манилова будет не лишнее…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)