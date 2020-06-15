Проект «Образование-2030» – клон сатанинского проекта «Детство-2030»
09:30. 15 июня 2020 186 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Предлагаемая публикация освещает сатанинскую суть проекта «Детство-2030», который, к счастью, был приостановлен, однако родил своего клона: «Образование-2030». Проектанты те же, так что для того, чтобы получить первое представление о ныне разрабатываемом образовательном проекте, мы предлагаем ознакомиться с нашей небольшой публикацией 2012 года о том, что ещё недавно готовили нашим детям и внукам.
Сегодня мы протестуем против ювенальной юстиции (ЮЮ). Уже тот небольшой пакет законов, принятие которых под напором общественности было отложено, вызвал невиданное возмущение в обществе. Летом 2012 года противники ЮЮ отпраздновали пусть небольшую, но победу.
Увы, огорчусь вместе со своими коллегами и соратниками по противодействию либеральному наступлению на детей. ЮЮ является лишь малой частью мега-проекта «Детство-2030», одним из его методов. Сам проект был официально обнародован на выставке в Пекине «ЭКСПО-2010», т.е. речь идёт о правительственной (или надправительственной, кому как нравится) программе действий.
Если в двух словах, то главная задача проекта - „Смена идеологии и парадигмы в обществе: смена приоритетов, отношения к теме и проблемам детства, изменение в общественном сознании устаревших позиций".
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Сегодня мы протестуем против ювенальной юстиции (ЮЮ). Уже тот небольшой пакет законов, принятие которых под напором общественности было отложено, вызвал невиданное возмущение в обществе. Летом 2012 года противники ЮЮ отпраздновали пусть небольшую, но победу.
Увы, огорчусь вместе со своими коллегами и соратниками по противодействию либеральному наступлению на детей. ЮЮ является лишь малой частью мега-проекта «Детство-2030», одним из его методов. Сам проект был официально обнародован на выставке в Пекине «ЭКСПО-2010», т.е. речь идёт о правительственной (или надправительственной, кому как нравится) программе действий.
Если в двух словах, то главная задача проекта - „Смена идеологии и парадигмы в обществе: смена приоритетов, отношения к теме и проблемам детства, изменение в общественном сознании устаревших позиций".
Где-то об изменении в сознании „устаревших позиций" уже встречалось. Игорь Григорьевич Яковенко – профессор РГГУ, доктор философских наук. Планы по изменению русских людей у него громадные, вплоть до замены кириллицы на латинский шрифт с последующим всеобщим переходом на английский язык. Кому интересно – вам сюда.
Картинка с сайта разработчика проекта. Оцените термины! Капиталовложение, богатство, ревизия, вложить средства, конкурентноспособность – а ведь речь-то о детях, а не о ценных бумагах.
Картинка с сайта разработчика проекта. Оцените термины! Капиталовложение, богатство, ревизия, вложить средства, конкурентноспособность – а ведь речь-то о детях, а не о ценных бумагах.
А что подразумевается под устаревшими социальными институтами? Семья и школа. Дети в них, оказывается, заперты, поэтому в них вкладывать средства – „неконкурентноспособно". Потому классическую семью надо разрушать. Чем и занимаются типы из ЛГБТ, навязывая обществу свой образ жизни, требуя отдать им на воспитание детей. Тех, что изымет из „устаревшей" семьи ювенальная юстиция.
Что подтверждается в правом прямоугольничке „Смена дискурса": „От нуклеарной семьи (т.е. семьи, как ячейки общества, хотя и редуцированной по сравнению с патриархальными семьями, где под одной крышей жили несколько поколений) к многообразию форм семейной жизни и воспитательных сообществ".
Вот так, ни много, ни мало – а многообразие! Т.е. просто папа с мамой или, в случае развода, просто папа или мама – несовременно. Лучше – многообразие. Например, папа и папа. Или папа, папа и папа. Или папа, мама, мама, папа, папа. А то и мама, Бобик. В общем, включайте воображение, кто во что горазд…
Следующие положения – просто „сказка" для будущих правителей. Хаос социальных отношений при отсутствии образовательной системы. Здорово помогает для формирования столь любимого либералами калейдоскопического образа мышления.
Также и разнообразие траекторий вступления в жизнь. Кому-то условия детской жизни продлят до 30 лет, а кто-то с 12 лет пойдёт на стройку кирпичи подавать. Или с 3-х лет актёром в порнофильмах.
И ведь не через сто лет это планируют, а, посмотрите на дату, к 2025 году!
Правый столбец вообще без комментариев. Воспитанием и уходом за детьми могут заниматься роботы. Да, уж…
Вот любопытно про программирование характеристик детей. Кстати, термин-то опять такой … технический. Характеристики новой модели телефона можно понять, а задать характеристики ребёнка…
Если все будут требовать умного и сильного, то что произойдёт, когда все эти умные и сильные подрастут? На мой взгляд – анархия, ибо никто из них не согласится выполнять социальные роли, не соответствующие их способностям.
Картинки взяты из статьи оболганного Википедией к.п.н. Фомина М.С. в журнале „СОЦИОСФЕРА".
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