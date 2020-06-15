Проект «Образование-2030» – клон сатанинского проекта «Детство-2030»

А что подразумевается под устаревшими социальными институтами? Семья и школа. Дети в них, оказывается, заперты, поэтому в них вкладывать средства – „неконкурентноспособно". Потому классическую семью надо разрушать. Чем и занимаются типы из ЛГБТ, навязывая обществу свой образ жизни, требуя отдать им на воспитание детей. Тех, что изымет из „устаревшей" семьи ювенальная юстиция.Что подтверждается в правом прямоугольничкет.е. семьи, как ячейки общества, хотя и редуцированной по сравнению с патриархальными семьями, где под одной крышей жили несколько поколений

Вот так, ни много, ни мало – а многообразие! Т.е. просто папа с мамой или, в случае развода, просто папа или мама – несовременно. Лучше – многообразие. Например, папа и папа. Или папа, папа и папа. Или папа, мама, мама, папа, папа. А то и мама, Бобик. В общем, включайте воображение, кто во что горазд…Следующие положения – просто „сказка" для будущих правителей. Хаос социальных отношений при отсутствии образовательной системы. Здорово помогает для формирования столь любимого либералами калейдоскопического образа мышления.Также и разнообразие траекторий вступления в жизнь. Кому-то условия детской жизни продлят до 30 лет, а кто-то с 12 лет пойдёт на стройку кирпичи подавать. Или с 3-х лет актёром в порнофильмах.И ведь не через сто лет это планируют, а, посмотрите на дату, к 2025 году!Правый столбец вообще без комментариев.Да, уж…