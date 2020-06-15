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Притча о ките.

16:48. 15 июня 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Жил кит, много морей он прошёл и помнил каждый пролив, вспоминал сияние звёзд в ночном небе, одна его звезда манила, долго он в неё всматривался, но так и не понял-как она далеко. Кит считал, что если выпрыгнуть из воды, то можно-прикоснуться к звезде.
Наступила старость кита, он всплыл последний раз-посмотреть на звезду, небо было ясным, но звезды-не было, было другое время года и в эту пору-светили другие звёзды. Умер кит и решил, что соберёт свои остатки естества и полетит к своей звезде. Только он собрался лететь, как поднялась буря и его стало сносить-прочь от звезды, долго кит боролся и в итоге вылетел из бури, но к тому времени-звёзды погасли. Помня направление, кит летел, наступила ночь и звезда -засияла, там где он и ожидал. Наверное так вечность летел кит к звезде, но в итоге долетел. Это была погасшее Солнце и на её орбите кружили маленькие спутники, как астероиды, только больше. На поверхности звезды-был Океан из ртути, в атмосфере носились её пары. Разочарованный кит-уже не знал, что делать, в итоге полетел к самой яркой звезде, но и она -оказалась мёртвой.
Тогда кит издал вопль и прислушался, с одной стороны-он получил ответ, пусть было опять далеко лететь, но он добрался и это оказалась-живая звезда.
Кита на звезде никто не замечал и лишь Солнце дарило ему тепло и энергию и он полетел на Солнце, там его ждали другие киты.
Вот так и люди-стремятся к свету, не замечая тепло!

Источник: https://proza.ru/2020/06/15/1033

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