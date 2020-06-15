Перемен! Требуют наши сердца...

ПОЧЕМУ НУЖНО ГОЛОСОВАТЬ

НУЖНО проголосовать, уважаемые соотечественники. Этого достаточно. Причём не важно, “ДА” или “НЕТ”. Голосованием народ показывает, что он и есть ВЛАСТЬ. ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ВЛАСТЬ. Сказал “ДА” – конституция изменена в ЕГО пользу. Сказал “НЕТ” – конституция изменена не будет и всё остаётся, как есть. Референдумом источник власти российский народ реализовал свою власть. НАРОД САМ так решил. Претензии к кому?..

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Источник: https://mmanificarum.blogspot.com/2020/06/blog-post_1.html