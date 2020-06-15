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Перемен требуют наши сердца!

11:10. 15 июня 2020 173 просмотра 13 коммент. Опубликовал:
ПОЧЕМУ НУЖНО ГОЛОСОВАТЬ
 
 
 

НУЖНО проголосовать, уважаемые соотечественники. Этого достаточно. Причём не важно, “ДА” или “НЕТ”. Голосованием народ показывает, что он и есть ВЛАСТЬ. ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ВЛАСТЬ. Сказал “ДА” – конституция изменена в ЕГО пользу. Сказал “НЕТ” – конституция изменена не будет и всё остаётся, как есть. Референдумом источник власти российский народ реализовал свою власть. НАРОД САМ так решил. Претензии к кому?..

Источник

Источник: https://mmanificarum.blogspot.com/2020/06/blog-post_1.html

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13 Комментариев » Оставить комментарий


  • 3951 3083
    Sergey64 15 июня 2020 в 11:23

    Покажите мне тот Народ, который спросили, какие поправки ему нужны.
    Общественный строй не меняется, собственность на СП остается прежней, рыночные приоритеты – тоже.
    Расходитесь и не морочьте головы. Нам еще коронавирусно-кредитные раны залечивать и ко второй волне готовиться.
    И скоро ягоды с грибами поспеют, надо заготовки делать.
    Или сетевые торгаши все за нас сделают?
    PS: и кто-нибудь – уберите этот набивший оскомину заголовок про сердца, требующие перемен! Ни тогда, ни сейчас это не работает и не будет работать. “Мы” – это весьма узкий и специфичный круг людей, “особо приближенных к императору”(С)

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    1
  • 2883 2153
    Игорь 15 июня 2020 в 11:23

    Конституцию расписали из-за одного пункта который и так можно было утрясти даже выборы не проводить в связи с…чем угодно. А теперь я как овец должен пойти голосовать. Смех на палочке. Против чего голосовать? Или за что? Всё как понял в пакете идёт. Я бы проголосовал за пенсию, да в пакете этого нет. В авоске, как всегда, водка, прима и спички пламя революции, а конфеточки…

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    3
  • 956 659
    Мама 15 июня 2020 в 11:34

    Голосованием “Да=Нет,наверно” просто одобряется и подтверждается существование Конституции РФ. Т. е. Граждане СССР пойдут и просто откажутся от своих Гражданских прав и прав человека. РФ отказывается быть преемницей СССР в отношении Прав Граждан СССР. Всю свою жизнь они поставят в зависимость от чиновников РФ. Личной собственности у Граждан РФ не предусмотрено. Чья земля и шельф СССР? Чьи недра, ресурсы, леса. Чьи дома, квартиры и прочее имущество? Какие права гарантируются гражданам РФ? Сегодня под страхом быть оштрафованным заставляют всех здоровых людей ходить в масках и резиновых перчатках (В стране что, эпидемия бытового сифилиса?),люди лишены свободы перемещения внутри страны, а завтра что будет? Цифровые браслеты и ещё что-нибудь, нарушающее свободу человека.
    Только обязанность для совершеннолетних детей выплачивать пенсию родителям, так как государство не гарантирует выплату заработанной советской трудовой пенсии Гражданам СССР.
    Свободное изменение границ субъектов с приграничными государствами – кому это выгодно? Только не гражданам СССР.
    Очень непонятно в поправленном Проекте Конституции РФ сказано в статье 2:
    “Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.”
    Каждому ещё надо определиться, кто он: Человек или гражданин, а от этого у них свободы и права разные.

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    2
  • 19123 1829
    Русофил 15 июня 2020 в 11:54

    Вот пойду голосовать с семьёй с утреца .
    Хоть мне вообще без разницы есть конституция или нет и что в ней.
    -Я ЗА!!
    Я совок.
    Совков с деЦЦтва учили голосить ЗА!!!!
    Всё единогласно ))

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    1
  • 956 659
    Мама 15 июня 2020 в 11:59

    Гражданская позиция: “Член избирательной комиссии отказался работать на голосовании по поправкам в Конституцию”
    https://www.youtube.com/watch?v=_EJmPpfFEMc
    Сиё мероприятие сомнительно очень и по содержанию и срочности поправок и по организации голосования.

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    2
  • 4199 2935
    чужой 15 июня 2020 в 12:30

    Анекдот.
    Забегает в помещение к Мюллеру ХОХОЛ,
    открывает крышку сейфа, и начинает фотографировать секретные личные документы,
    чтобы выложить их на ЯПэ.
    Сантехник Мюллер спрашивает – “что это было ?”
    Другой отвечает – “не трогайте его, пусть ХОХОЛ отмажется, и уходит”

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    1
  • 2883 2153
    Игорь 15 июня 2020 в 12:36

    Факт ю верю матч, новая конституция.

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    1

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