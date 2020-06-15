Перемен требуют наши сердца!
НУЖНО проголосовать, уважаемые соотечественники. Этого достаточно. Причём не важно, “ДА” или “НЕТ”. Голосованием народ показывает, что он и есть ВЛАСТЬ. ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ВЛАСТЬ. Сказал “ДА” – конституция изменена в ЕГО пользу. Сказал “НЕТ” – конституция изменена не будет и всё остаётся, как есть. Референдумом источник власти российский народ реализовал свою власть. НАРОД САМ так решил. Претензии к кому?..
Источник: https://mmanificarum.blogspot.com/2020/06/blog-post_1.html
Покажите мне тот Народ, который спросили, какие поправки ему нужны.
Общественный строй не меняется, собственность на СП остается прежней, рыночные приоритеты – тоже.
Расходитесь и не морочьте головы. Нам еще коронавирусно-кредитные раны залечивать и ко второй волне готовиться.
И скоро ягоды с грибами поспеют, надо заготовки делать.
Или сетевые торгаши все за нас сделают?
PS: и кто-нибудь – уберите этот набивший оскомину заголовок про сердца, требующие перемен! Ни тогда, ни сейчас это не работает и не будет работать. “Мы” – это весьма узкий и специфичный круг людей, “особо приближенных к императору”(С)
Покажите ему народ )))
Слепому…..
Покажите он не видит ))
Как говорил товарищ Вий: “Поднимите мне веки!”
Откройте Конституцию , и покажите.
Конституцию расписали из-за одного пункта который и так можно было утрясти даже выборы не проводить в связи с…чем угодно. А теперь я как овец должен пойти голосовать. Смех на палочке. Против чего голосовать? Или за что? Всё как понял в пакете идёт. Я бы проголосовал за пенсию, да в пакете этого нет. В авоске, как всегда, водка, прима и спички пламя революции, а конфеточки…
Голосованием “Да=Нет,наверно” просто одобряется и подтверждается существование Конституции РФ. Т. е. Граждане СССР пойдут и просто откажутся от своих Гражданских прав и прав человека. РФ отказывается быть преемницей СССР в отношении Прав Граждан СССР. Всю свою жизнь они поставят в зависимость от чиновников РФ. Личной собственности у Граждан РФ не предусмотрено. Чья земля и шельф СССР? Чьи недра, ресурсы, леса. Чьи дома, квартиры и прочее имущество? Какие права гарантируются гражданам РФ? Сегодня под страхом быть оштрафованным заставляют всех здоровых людей ходить в масках и резиновых перчатках (В стране что, эпидемия бытового сифилиса?),люди лишены свободы перемещения внутри страны, а завтра что будет? Цифровые браслеты и ещё что-нибудь, нарушающее свободу человека.
Только обязанность для совершеннолетних детей выплачивать пенсию родителям, так как государство не гарантирует выплату заработанной советской трудовой пенсии Гражданам СССР.
Свободное изменение границ субъектов с приграничными государствами – кому это выгодно? Только не гражданам СССР.
Очень непонятно в поправленном Проекте Конституции РФ сказано в статье 2:
“Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.”
Каждому ещё надо определиться, кто он: Человек или гражданин, а от этого у них свободы и права разные.
Вот пойду голосовать с семьёй с утреца .
Хоть мне вообще без разницы есть конституция или нет и что в ней.
-Я ЗА!!
Я совок.
Совков с деЦЦтва учили голосить ЗА!!!!
Всё единогласно ))
Ну борцы тоже за искрой чая народные песни пели, это светомаскировка во время налета и дружественного огня.
Обизян забыл что дохтур говорил?Низзя курить непроверенным траву особенно с утра.
Гражданская позиция: “Член избирательной комиссии отказался работать на голосовании по поправкам в Конституцию”
https://www.youtube.com/watch?v=_EJmPpfFEMc
Сиё мероприятие сомнительно очень и по содержанию и срочности поправок и по организации голосования.
Анекдот.
Забегает в помещение к Мюллеру ХОХОЛ,
открывает крышку сейфа, и начинает фотографировать секретные личные документы,
чтобы выложить их на ЯПэ.
Сантехник Мюллер спрашивает – “что это было ?”
Другой отвечает – “не трогайте его, пусть ХОХОЛ отмажется, и уходит”
Не уходит а обнуляется.
Факт ю верю матч, новая конституция.