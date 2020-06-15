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Ответы на вопросы 12.06.2020

12:34. 15 июня 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Анатолий Вассерман в прямом эфире канала https://www.youtube.com/user/Vassermansru/ отвечает на вопросы слушателей.

​Анатолий Александрович, почему Вы перестали отвечать на вопросы в своем ЖЖ? Планируете ли продолжать?

Здравствуйте. Рад, что мой ЖЖ (https://awas1952.livejournal.com/), кого-то интересует. Перестал я отвечать просто из-за катастрофической нехватки времени. Дело в том, что когда начинал вести ЖЖ, в 2005 году, то есть я уже 15 лет его веду, у меня было значительно меньше всякой загрузки и значительно больше сил, чтобы с этой загрузкой справляться. Сейчас я просто уже не успеваю делать всё, что мне нужно делать. В результате, в ЖЖ я сейчас во-первых практически не публикую ничего самостоятельного, только ссылки на некоторые публикации заинтересовавших меня самого. И во-вторых не успеваю просматривать даже все споры по поводу этих публикаций. Но уж о том, чтобы отвечать по существу на все вопросы, к сожалению и речи нету. Боюсь, что в необозримом будущем дело не исправится, поскольку мне очень важно чувствовать себя востребованным, я набираю всегда обязательств “до дырок в носу”, как говорят поляки. И естественно это приводит к тому что это приводит к тому, что на какие-то отвлечения просто не хватает времени. Заранее прошу прошения у всех кому ещё не отвечу, но это в обозримом будущем неизбежно.

​Здравствуйте! Как Вы считаете, какая из современных стран наиболее готова к переходу к новому социализму? И может ли в будущем искусственный интеллект сделать планирование более эффективным?

Для планирования всего мирового производства, как единого целого не нужен искусственный интеллект, но нужно просто достаточная вычислительная мощность, но очень большая вычислительная мощность по примерным оценкам в десятки тысяч раз превышающую накопившуюся в мире сейчас. Если сохранится нынешняя скорость развития мирового компьютерного парка, это станет примерно технически возможно примерно лет через десять, но к сожалению эта самая вычислительная мощность развивается не равномерно.Но скажем, тактовая частота процессоров по-крайней мере массовых процессоров перестала расти уже лет десять назад. Просто потому что достигнутой частоты достаточно чтобы справляться практически со всеми задачами, тоже массовыми.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/otvety-na-voprosy-12-06-2020/

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