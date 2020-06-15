Ответы на вопросы 12.06.2020

Анатолий Вассерман в прямом эфире канала https://www.youtube.com/user/Vassermansru/ отвечает на вопросы слушателей.

​Анатолий Александрович, почему Вы перестали отвечать на вопросы в своем ЖЖ? Планируете ли продолжать?

Здравствуйте. Рад, что мой ЖЖ (https://awas1952.livejournal.com/), кого-то интересует. Перестал я отвечать просто из-за катастрофической нехватки времени. Дело в том, что когда начинал вести ЖЖ, в 2005 году, то есть я уже 15 лет его веду, у меня было значительно меньше всякой загрузки и значительно больше сил, чтобы с этой загрузкой справляться. Сейчас я просто уже не успеваю делать всё, что мне нужно делать. В результате, в ЖЖ я сейчас во-первых практически не публикую ничего самостоятельного, только ссылки на некоторые публикации заинтересовавших меня самого. И во-вторых не успеваю просматривать даже все споры по поводу этих публикаций. Но уж о том, чтобы отвечать по существу на все вопросы, к сожалению и речи нету. Боюсь, что в необозримом будущем дело не исправится, поскольку мне очень важно чувствовать себя востребованным, я набираю всегда обязательств “до дырок в носу”, как говорят поляки. И естественно это приводит к тому что это приводит к тому, что на какие-то отвлечения просто не хватает времени. Заранее прошу прошения у всех кому ещё не отвечу, но это в обозримом будущем неизбежно.