Лукашенко – ва-банк, Американца посадят, Иностранцы бегут // Галопом по Европам #232
В этом выпуске:
- В Китае снова военное положение – коронавирусом заразились 45 человек, посетивших оптовый рынок в Пекине;
- В России за сутки – плюс 8246 заболевших, всего почти 540 тысяч, летальных случае больше семи тысяч;
- В Беларуси на выходных прошли обыски и задержания в Белгазпромбанке — принадлежит Газпрому;
- Мосгорсуд приговорил американца Уилана, обвиненного в шпионаже, к 16 годам строгого режима;
- В Санкт-Петербурге в госизмене обвинили президента Арктической академии наук;
- Трамп готовит арктический ответ России и Китаю. Опубликованная на днях директива предполагает строительство к 29-му году минимум трех тяжелых ледоколов и трех средних;
- Мурманск остался без железной дороги – там еще 1 июня рухнул мост через реку Кола;
- В Сингапуре уровень безработицы побил 10-летний рекорд;
- Из Арабских Эмиратов начался исход иностранцев – Дубаи могут потерять до 10 процентов населения;
- Коронавирус сводит на нет борьбу с детским трудом, заявили в международной организации труда и ЮНИСЕФ;
- Зарплатные ожидания россиян за время эпидемии снизились на 20%;
- Банки угрожают сделать платными выпуск карт;
- Коммерсант выяснил – в Госдуме предлагают отменить экологическую экспертизу при строительстве опасных объектов;
- В Подмосковье освятили главный храм Минобороны, настоятелем вызвался сам Патриарх Алексий.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам