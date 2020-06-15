Лукашенко – ва-банк, Американца посадят, Иностранцы бегут // Галопом по Европам #232

В этом выпуске:

- В Китае снова военное положение – коронавирусом заразились 45 человек, посетивших оптовый рынок в Пекине;

- В России за сутки – плюс 8246 заболевших, всего почти 540 тысяч, летальных случае больше семи тысяч;

- В Беларуси на выходных прошли обыски и задержания в Белгазпромбанке — принадлежит Газпрому;

- Мосгорсуд приговорил американца Уилана, обвиненного в шпионаже, к 16 годам строгого режима;

- В Санкт-Петербурге в госизмене обвинили президента Арктической академии наук;

- Трамп готовит арктический ответ России и Китаю. Опубликованная на днях директива предполагает строительство к 29-му году минимум трех тяжелых ледоколов и трех средних;

- Мурманск остался без железной дороги – там еще 1 июня рухнул мост через реку Кола;

- В Сингапуре уровень безработицы побил 10-летний рекорд;

- Из Арабских Эмиратов начался исход иностранцев – Дубаи могут потерять до 10 процентов населения;

- Коронавирус сводит на нет борьбу с детским трудом, заявили в международной организации труда и ЮНИСЕФ;

- Зарплатные ожидания россиян за время эпидемии снизились на 20%;

- Банки угрожают сделать платными выпуск карт;

- Коммерсант выяснил – в Госдуме предлагают отменить экологическую экспертизу при строительстве опасных объектов;

- В Подмосковье освятили главный храм Минобороны, настоятелем вызвался сам Патриарх Алексий.









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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LHEvz9Q-aEA