Дистанционка навсегда? // Письма

Смотрел ваши передачи, казалось нагоняете ужаса. Пока не коснулось самого. Сын закончил 8 класс, все 8 лет нам обещали ремонт школы. И вот это случилось. Школу закрывают на ремонт минимум на 2 года, со сносом старого здания. Детей переводят во вторую смену, включая старшие классы, которые не могут обучаться по санитарным нормам во вторую смену….





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dvTaVbEDpv4