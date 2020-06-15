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Цель — разрушить сознание детей: новая шокирующая гадость из США для России и мира

05:00. 15 июня 2020 243 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Цель — разрушить сознание детей: новая шокирующая гадость из США для России и мира | Русская весна

Влиять на детское сознание через мультики — довольно подло. Но как показал сегодняшний день, в США этим не брезгуют.

Мультипликационный канал «Никелодион» опубликовал на странице в социальных сетях намек на то, что главный герой известного мультфильма «Губка Боб квадратные штаны» — гей.

Создатель мультика Стивен Хилленберг попытался оправдаться объяснением, что герои — бесполые существа, но все, кто так или иначе знаком с мультиком, поймут, что гендерная принадлежность у героев есть.

Итак, Губка Боб, как выяснилось, трансгендерный мужчина. Как известно, популярность у мультфильма даже в России колоссальная, а это значит, что огромное количество детей может принять как должное сведения о трансгендерности.

Пропускать в массы трансгендерного персонажа — это не классно и не лояльно, и не толерантно. Это губительно для детской психики.

Нетрадиционная ориентация или желание сменить пол — это элементы психической нестабильности. Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что гомосексуалисты зачастую склонны к деструктивному поведению/злоупотреблению запрещенными препаратами и алкоголем/насилию и другим негативным вещам.

Запрещать мультфильм «Спанч Боб» рано, но необходимо задуматься о том, какие ценности идут к нам с Запада. Россия испокон веков зиждется на традиционных семейных ценностях, нужно держаться такого курса и далее.

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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1592159854

Метки: Новости

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