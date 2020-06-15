Боевая техника следующего поколения

Проект комплексной роботизированной системы основанной на мобильных дронах, которые должны заменить на поле боя танки и различные ББМ.Интервью с майором Кори Уоллесом, который занимается практическими вопросами реализации программы NGCV в Пентагоне.Плюс аналогичная концептуальная разработка от Milrem RoboticsРоботизированный танк + платформа типа наших "Уранов".Тестировать планируют начать в конце 2020-го года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5949824.html