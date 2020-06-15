Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Творчество

Боевая техника следующего поколения

13:31. 15 июня 2020 115 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Проект комплексной роботизированной системы основанной на мобильных дронах, которые должны заменить на поле боя танки и различные ББМ.






Интервью с майором Кори Уоллесом, который занимается практическими вопросами реализации программы NGCV в Пентагоне.



Плюс аналогичная концептуальная разработка от Milrem Robotics
Роботизированный танк + платформа типа наших "Уранов".
Тестировать планируют начать в конце 2020-го года.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5949824.html

Метки: будущее, дроны, робототехника, США, технологии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Американский аналог «Арматы», через 15 лет?
...перебрасываемого груза и дальности), новая боевая техника не могла весить больше. Иначе.... «Первоначально предполагалось, что новая техника, которая могла бы заменить как...рывок намного вперед, перейдя к боевому средству следующего поколения. Мы не можем ждать...
Наступил момент истины или почему 5 поколения не будет
...зачем? Чтобы построить "мишени" для следующего поколения, которое будет работать уже на...в эволюции военной технике. Последней, где роль человека внутри боевой машины на...если человек захочет получить новое поколение техники ему самому необходимо будет ...
Военный гиперзвук на водородной тяге - истребители шестого поколения
...прорыву для перехода к технике шестого поколенияВ настоящее время развитие традиционного...ракетостроении, будь то космическом или боевом, применяются прямоточные двигатели, позволяющие... с обратной стреловидностью крыла. Следующим шагом, по замыслу нацистских ...
ВРД: Владимир Иванович Поткин - Главный танковый конструктор тяжелейших 90-х
... пробудилась страсть к грозной боевой технике. Боевые воспоминания отца в дальнейшем...прорыв, разработало перспективные образцы боевой техники нового поколения, превосходившие мировой уровень, ..., потому он всегда уверенно следовал намеченным целям и задачам,...
Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию (стенограмма и видео)
...принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти... стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением – планирующим крылатым блоком,...тому, чтобы иметь оружие и технику нового поколения. В этой связи могу...
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
... в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта. Предполагается привести в....В.Путин: Вы знаете, это следующие поколения скажут: можно или нет. Думаю... боевые действия на Кавказе – боевые!  – с применением танков, авиации и другой тяжёлой техники...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)