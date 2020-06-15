Боевая техника следующего поколения
13:31. 15 июня 2020 115 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Проект комплексной роботизированной системы основанной на мобильных дронах, которые должны заменить на поле боя танки и различные ББМ.
Интервью с майором Кори Уоллесом, который занимается практическими вопросами реализации программы NGCV в Пентагоне.
Плюс аналогичная концептуальная разработка от Milrem Robotics
Роботизированный танк + платформа типа наших "Уранов".
Тестировать планируют начать в конце 2020-го года.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5949824.html
Ну и нахрена эти фантазии.
На коленях пиндосам это не сделать…
Белые на коленях чёрным всё это пох.