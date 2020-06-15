Американскому шпиону Уилану дали 16 лет

И еще о шпионаже и контрразведке.Американский шпион Пол Уилан, который пытался вербовать сотрудников спецслужб на территории РФ и собирать секретную информацию, получил 16 лет колонии строгого режима за шпионаж (обвинение просило 18). Сам Уилан заявляет, что он не виноват и не знает, откуда у него при обыске нашли материалы с секретными сведениями. В общем, намерен обжаловать приговор, но есть мнение, что сидеть он будет.Уверен, что весь срок он конечно не отсидит, как не отсидел в России норвежский шпион Фроде Берг.Рано или поздно его обменяют на кого-то из наших, кто сидит в американских тюрьмах. Некоторые пишут, что возможно на Бута, но далеко не факт, тем более что в американских тюрьмах не только Бут сидит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5949640.html