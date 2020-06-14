Сводки от ополчения Новороссии 14 июня 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

Военнослужащими 24-й бригады ВСУ из района н. п. Луганское с применением 120-мм минометов был обстрелян н. п. Логвиново. Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

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Несвоевременные выплаты денежного довольствия и положенных надбавок за выполнение задач в зоне проведения «ООС», а также система штрафов, внедренная украинскими командирами всех степеней, вынуждает военнослужащих ВСУ изыскивать различные способы зарабатывания денег для обеспечения своих семей.

Так, сотрудниками Службы безопасности Украины в городе Счастье были задержаны два гражданина, пытавшиеся реализовать фотокопии, сделанные с секретных военных карт с координатами подразделений, входящих в ОТГ «Север».

В ходе предварительного разбирательства представители спецслужбы выяснили, что задержанные проходили военную службу по контракту в 25-й бригаде ВСУ, и числятся как самовольно оставившие часть.

В данный момент в штабе бригады работает совместная комиссия представителей СБУ и военной службы правопорядка на предмет выявления упущений в действиях должностных лиц, способствовавших разглашению сведений, составляющих государственную тайну.

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Ввиду отсутствия у украинского руководства намерений реализовывать мирный сценарий на Донбассе, командование ВСУ усиливает штатные подразделения в зоне «ООС» представителями различных частных военных компаний, имеющих опыт боевых действий.

По данным разведки, 10 июня в зону ответственности ОТГ «Север» прибыла группа военнослужащих из состава британской ЧВК «Эринис», в состав которой входят бывшие служащие британских разведывательных управлений и спецподразделений.

В задачи группы входит обучение и координация на местах личного состава ССО, находящегося в оперативном подчинении генерала Ромигайло, по охране отдельных объектов, ликвидации протестной активности в назначенных районах, а также вывоз и сопровождение лиц с территорий, охваченных беспорядками.

Ранее представители ЧВК «Эринис» выполняли подобные мероприятия в Ираке, Афганистане, Боснии и Герцеговине, а также Косово.

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Нам продолжает поступать информация о случаях небоевых потерь в подразделениях ВСУ, находящихся в зоне карательной операции.

Так, в одном из подразделений 30-й отдельной механизированной бригады в районе н. п. Катериновка на фоне спора, связанного с необходимостью самоопределения жителей западной Украины, в частности Закарпатья, по примеру Донбасса, между военнослужащими произошёл конфликт, результатом которого стал перелом челюсти у одного из участников конфликта, отстаивавшего право украинцев на самоопределение.

В настоящий момент в подразделении работает комиссия соединения по проверке состояния воинской дисциплины. Командир бригады Гараз доклад о происшествии в вышестоящий штаб не представил.

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