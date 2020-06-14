Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 14 июня 2020

22:26. 14 июня 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

“Молот” “косит” ряды ВСУ

Миномет «Молот» украинских силовиков взорвался у линии соприкосновения в Донбассе при обстреле территории Луганской народной республики, двое военных ВСУ погибли, заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Низкое качество украинских минометов «Молот» и их ненадлежащее обслуживание в ходе ежедневного применения в очередной раз привело к «небоевым» потерям среди военнослужащих ВСУ», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что миномет взорвался во время обстрела, в результате погибли двое украинских силовиков, двое получили ранения.

В ноябре 2018 года украинское следствие заявило, что главной версией разрывов минометов «Молот» является двойное заряжание, закупка некачественных минометов не подтвердилась.

До этого украинским военным запрещали применять минометы «Молот» на время расследования трагедии на полигоне в Ровенской области, где в результате взрыва установки погибли четверо военнослужащих, восемь были ранены. Позже произошел новый случай разрыва миномета «Молот», когда ранения получили трое.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Армия ДНР жёстко ответила на обстрел: у ВСУ потери

Армия ДНР жёстко ответила на обстрел: у ВСУ потери | Русская весна

Вооружённые силы Донецкой Народной Республики подавили огневую точку украинских оккупантов на Донбассе.

Об этом «Русской Весне» сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

«На донецком направлении каратели 79-й бригады под руководством Луценко применили 82-мм минометы, вооружение БМП, зенитные установки, противотанковые гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты по посёлку Александровка и району аэропорта города Донецка.

Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая точка противника была подавлена. Потери боевиков составили: один раненый рядовой Кудряш И.В.», — говорится в сообщении.

Читайте также: Охлобыстин обратился с просьбой к журналистам в связи с Ефремовым

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

На Донбасс прибыли наёмники британской ЧВК: какие задачи у иностранных экс-разведчиков и спецназовцев

На Донбасс прибыли наёмники британской ЧВК: какие задачи у иностранных экс-разведчиков и спецназовцев | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

Военнослужащими 24-й бригады ВСУ из района н. п. Луганское с применением 120-мм минометов был обстрелян н. п. Логвиново. Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Читайте также: Как украинский олигарх Курченко ЛНР «отжать» пытается (ВИДЕО)

Несвоевременные выплаты денежного довольствия и положенных надбавок за выполнение задач в зоне проведения «ООС», а также система штрафов, внедренная украинскими командирами всех степеней, вынуждает военнослужащих ВСУ изыскивать различные способы зарабатывания денег для обеспечения своих семей.

Так, сотрудниками Службы безопасности Украины в городе Счастье были задержаны два гражданина, пытавшиеся реализовать фотокопии, сделанные с секретных военных карт с координатами подразделений, входящих в ОТГ «Север».

В ходе предварительного разбирательства представители спецслужбы выяснили, что задержанные проходили военную службу по контракту в 25-й бригаде ВСУ, и числятся как самовольно оставившие часть.

В данный момент в штабе бригады работает совместная комиссия представителей СБУ и военной службы правопорядка на предмет выявления упущений в действиях должностных лиц, способствовавших разглашению сведений, составляющих государственную тайну.

Читайте также: «Леонид Иванович, это просто информационная диверсия», — известный военкор о блокировке «Русской Весны» в ЛНР

Ввиду отсутствия у украинского руководства намерений реализовывать мирный сценарий на Донбассе, командование ВСУ усиливает штатные подразделения в зоне «ООС» представителями различных частных военных компаний, имеющих опыт боевых действий.

По данным разведки, 10 июня в зону ответственности ОТГ «Север» прибыла группа военнослужащих из состава британской ЧВК «Эринис», в состав которой входят бывшие служащие британских разведывательных управлений и спецподразделений.

В задачи группы входит обучение и координация на местах личного состава ССО, находящегося в оперативном подчинении генерала Ромигайло, по охране отдельных объектов, ликвидации протестной активности в назначенных районах, а также вывоз и сопровождение лиц с территорий, охваченных беспорядками.

Ранее представители ЧВК «Эринис» выполняли подобные мероприятия в Ираке, Афганистане, Боснии и Герцеговине, а также Косово.

Читайте также: Конец майданам? — Трамп заявил об отказе США лезть в чужие конфликты

Нам продолжает поступать информация о случаях небоевых потерь в подразделениях ВСУ, находящихся в зоне карательной операции.

Так, в одном из подразделений 30-й отдельной механизированной бригады в районе н. п. Катериновка на фоне спора, связанного с необходимостью самоопределения жителей западной Украины, в частности Закарпатья, по примеру Донбасса, между военнослужащими произошёл конфликт, результатом которого стал перелом челюсти у одного из участников конфликта, отстаивавшего право украинцев на самоопределение.

В настоящий момент в подразделении работает комиссия соединения по проверке состояния воинской дисциплины. Командир бригады Гараз доклад о происшествии в вышестоящий штаб не представил.

Читайте также: Волна странных смертей участников «АТО»: мрут спецназовцы, командиры и солдаты (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 06 июня 2015
... Захарченко. Вчера 21:34 Сводка новостей Новороссии 05 июня 2015 г. (ВИДЕО). ...– отрабатывают наши позиции, позиции ополчения, из минометов, из автоматических гранатометов... силовики пытаются атаковать позиции ополчения с Авдеевского направления).Плюс боец...
Сводки от ополчения Новороссии 08 июня 2015
...бойцы ополчения, а ВСУ всего лишь сдерживают атаку. Еще вчера, 7 июня..., якобы сорванных флагов Новороссии и ДНР, которые ополчение установило раньше. Сегодня...| Источник: news-front.info Новороссия. Сводка новостей Новороссии 07.06.2015 — Украинские силовики...
Сводки от ополчения Новороссии 15 июня 2015
..., обстреливавшие Петровский район Донецка, — Захарченко Ополчение ДНР ликвидировало четыре батареи украинских... оглавлению | Источник: rusvesna.su Новороссия. Сводка новостей Новороссии 14 июня 2015 — ВСУ обстреляли Первомайск...
Сводки от ополчения Новороссии 20 июня 2015
...Сводки Новороссии: Каратели провели жестокий обстрел по Киевскому району Донецка 20 июня 2015 Сводки Новороссии... представители украинских войск, ополчение неожиданно атаковало позиции ВСУ... наносились из БМП, ополчение сдерживало огонь минометами, допустимого...
Сводки от ополчения Новороссии 26 июня 2015
...Красноармейске. Вчера 22:44 Сводка новостей Новороссии 25 июня 2015 г. (ВИДЕО...ополчения ДНР. К оглавлению | Источник: news-front.info Сводка военных событий в Новороссии...оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей Новороссии 25 июня 2015 г. (ВИДЕО) —...
Сводки от ополчения Новороссии 03 июня 2015
...вечером 2 июня из РСЗО «Град» были обстреляны позиции ополчения под ...потерях не сообщалось. По данным ополчения, украинские силовики стягивают большое ...оглавлению | Источник: rusvesna.su Новороссия. Сводка новостей Новороссии 2 июня 2015 — Армия ДНР за...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)