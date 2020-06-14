Сводки от ополчения Новороссии 14 июня 2020
- 20:02 “Молот” “косит” ряды ВСУ.
- 15:25 Армия ДНР жёстко ответила на обстрел: у ВСУ потери.
- 03:00 На Донбасс прибыли наёмники британской ЧВК: какие задачи у иностранных экс-разведчиков и спецназовцев.
“Молот” “косит” ряды ВСУ
Миномет «Молот» украинских силовиков взорвался у линии соприкосновения в Донбассе при обстреле территории Луганской народной республики, двое военных ВСУ погибли, заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Он отметил, что миномет взорвался во время обстрела, в результате погибли двое украинских силовиков, двое получили ранения.
В ноябре 2018 года украинское следствие заявило, что главной версией разрывов минометов «Молот» является двойное заряжание, закупка некачественных минометов не подтвердилась.
До этого украинским военным запрещали применять минометы «Молот» на время расследования трагедии на полигоне в Ровенской области, где в результате взрыва установки погибли четверо военнослужащих, восемь были ранены. Позже произошел новый случай разрыва миномета «Молот», когда ранения получили трое.
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Армия ДНР жёстко ответила на обстрел: у ВСУ потери
Вооружённые силы Донецкой Народной Республики подавили огневую точку украинских оккупантов на Донбассе.
Об этом «Русской Весне» сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.
«На донецком направлении каратели 79-й бригады под руководством Луценко применили 82-мм минометы, вооружение БМП, зенитные установки, противотанковые гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты по посёлку Александровка и району аэропорта города Донецка.
Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая точка противника была подавлена. Потери боевиков составили: один раненый рядовой Кудряш И.В.», — говорится в сообщении.
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На Донбасс прибыли наёмники британской ЧВК: какие задачи у иностранных экс-разведчиков и спецназовцев
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.
Военнослужащими 24-й бригады ВСУ из района н. п. Луганское с применением 120-мм минометов был обстрелян н. п. Логвиново. Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.
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Несвоевременные выплаты денежного довольствия и положенных надбавок за выполнение задач в зоне проведения «ООС», а также система штрафов, внедренная украинскими командирами всех степеней, вынуждает военнослужащих ВСУ изыскивать различные способы зарабатывания денег для обеспечения своих семей.
Так, сотрудниками Службы безопасности Украины в городе Счастье были задержаны два гражданина, пытавшиеся реализовать фотокопии, сделанные с секретных военных карт с координатами подразделений, входящих в ОТГ «Север».
В ходе предварительного разбирательства представители спецслужбы выяснили, что задержанные проходили военную службу по контракту в 25-й бригаде ВСУ, и числятся как самовольно оставившие часть.
В данный момент в штабе бригады работает совместная комиссия представителей СБУ и военной службы правопорядка на предмет выявления упущений в действиях должностных лиц, способствовавших разглашению сведений, составляющих государственную тайну.
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Ввиду отсутствия у украинского руководства намерений реализовывать мирный сценарий на Донбассе, командование ВСУ усиливает штатные подразделения в зоне «ООС» представителями различных частных военных компаний, имеющих опыт боевых действий.
По данным разведки, 10 июня в зону ответственности ОТГ «Север» прибыла группа военнослужащих из состава британской ЧВК «Эринис», в состав которой входят бывшие служащие британских разведывательных управлений и спецподразделений.
В задачи группы входит обучение и координация на местах личного состава ССО, находящегося в оперативном подчинении генерала Ромигайло, по охране отдельных объектов, ликвидации протестной активности в назначенных районах, а также вывоз и сопровождение лиц с территорий, охваченных беспорядками.
Ранее представители ЧВК «Эринис» выполняли подобные мероприятия в Ираке, Афганистане, Боснии и Герцеговине, а также Косово.
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Нам продолжает поступать информация о случаях небоевых потерь в подразделениях ВСУ, находящихся в зоне карательной операции.
Так, в одном из подразделений 30-й отдельной механизированной бригады в районе н. п. Катериновка на фоне спора, связанного с необходимостью самоопределения жителей западной Украины, в частности Закарпатья, по примеру Донбасса, между военнослужащими произошёл конфликт, результатом которого стал перелом челюсти у одного из участников конфликта, отстаивавшего право украинцев на самоопределение.
В настоящий момент в подразделении работает комиссия соединения по проверке состояния воинской дисциплины. Командир бригады Гараз доклад о происшествии в вышестоящий штаб не представил.
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