Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 июня 2020

Коротко по Ливии. 14.06.2020

Коротко по Ливии.1. Переговоры между РФ и Турцией сегодня не состоялись и были отложены на потом. Лавров переговорил с Чавушоглу и стороны договорились продолжить консультации по Сирту и Идлибу. Видимо пока что договориться не получилось и ситуация подвисла в воздухе. Что делает вероятность эскалации в районе Сирта и Идлиба более вероятной.2. К западу от Сирта ЛНА продолжает наносить авиаудары. Сегодня над городом летали МиГ-29 и Су-24. Такая себе демонстрация. Также ПНС Ливии жалуется, что ЧВК "Вагнер" минирует западные подступы к Сирту (при этом те же источники 2 назад на голубом глазу рассказывали, что "ЧВК Вагнер бежит из Сирта перед мощью турецкой армии". Такой вот Уткин Шреддингера – входит и выходит.Между тем, со стороны Мисураты и Бенгази к Сирту продолжают подходить подкрепления ПНС Ливии и ЛНА. Спикеры ЛНА заявляют, что Эрдоган и Саррадж Сирт не получат и ЛНА им покажет кузькину мать. Со стороны Турции и ПНС озабочены вопросом, как бы выдавить русских из Сирта, потому что эмиратчиков и египтян турки как нибудь выдавят. В Средиземном море сейчас идут военно-морские учения турецкого флота (17 кораблей и 12 боевых самолетов + воздушный радар + воздушный танкер). При необходимости, они могут поддержать сухопутное наступление ПНС Ливии и протурецких боевиков на Сирт.3. В Триполи один из главных проспектов города переименовали в проспект "Сулеймана Великолепного". Также ПНС заявляет, что никаких помех для турецкого бизнеса (в том числе и в нефтегазовой сфере) не будет и он получит режим максимального благоприятствования. А вот у бизнеса стран поддерживающих Хафтара, в западной Ливии будут проблемы.4. В Идлибе совместный российско-турецкий конвой сегодня чуток не доехал до Джиср-аль-Шугура, это максимальное продвижение патруля от Саракиба до Латакии с марта 2020 года, хотя основное обязательство Турции до сих пор не выполнено.5. ПНС Ливии вовсю раскручивает тему военных преступлений Хафтара, козыряя выкопанными в районе Тархуна трупами. ЛНА заявляет, что их ранее убили боевики из Триполи, которые теперь пытаются свалить трупы на Хафтара. По хорошему, там нужна независимая экспертиза трупов, чтобы установить, когда именно их расстреляли – до того как территория попала под контроль Хафтара или после. Но вряд ли мы такую экспертизу увидим.

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Сирия: вспышка COVID-19 в оккупационных войсках — странные заявления политиков (ФОТО)

Несмотря на то, что, по официальным данным, пандемия коронавируса в мире идет на спад, это не значит, что новых случаев заболевания удаётся избежать. При этом это характерно как для крупных развитых мегаполисов, так и мест относительно далеких от цивилизации. Особенно актуальна опасность заражения в районах вооруженных конфликтов и приравненных к ним, там, где выявление подобных случаев крайне осложнено. Так, 12 июня 2020 года губернатор турецкой провинции Хатай выступил с заявлением о том, что у 140 военнослужащих турецкой армии, проходящих службу на оккупированных Анкарой территориях Сирии, был выявлен COVID-19. Из них 120 случаев среди сотрудников военной полиции в кантоне Африн, еще 20 человек — из состава батальона воздушно-десантных войск вооружённых сил Турции, проходящих службу в Идлибе. Все зараженные в экстренном порядке были доставлены на территорию Турции в госпитали провинции Хатай. При этом крайне интересной стала реакция основных средств массовой информации Турции. Буквально через несколько часов после заявления губернатора провинции Хатай информационное агентство «Анадолу» выпустило статью-опровержение. В ней говорится, что никаких случаев заражения турецких военнослужащих в Африне и Идлибе не было. Что все случаи — это турецкие военные, которые уже ранее проходили лечение в больницах провинции Хатай, а заболевание у них было выявлено прежде, чем они были направлены в Сирию. Еще через несколько часов сам губернатор провинции Хатай повторил текст сообщения информационного агентства. Невольно напрашивается один из двух выводов. Либо губернатор параноидальный паникер, которому приснилось 140 больных турецких солдат, заразившихся COVID-19, либо ему очень «популярно» объяснили, что подобные заявления делать не стоит и не надо рассказывать о болезнях военнослужащих армии Турции. Принимая во внимание, что губернатор, это не просто управленец, а грамотный политик, который не добился бы своего поста, если бы делал заявления на основании непроверенных фактов, то вряд ли причиной его слов стала обыкновенная паника или психическое расстройство. Вероятнее всего, политик желал обратить внимание Анкары на то, что проблема есть и она крайне большая — половина батальона турецкой армии в достаточно короткий период времени заразилась этим страшным заболеванием. Видимо, простые доклады на турецкое руководство не возымели никакого эффекта, поэтому глава провинции пошел на крайний шаг — осветить проблему заболевания турецких солдат в Сирии в средствах массовой информации. Не исключено, что это вызвало крайне негативную реакцию. Этим и объясняется столь резкое изменение мнения губернатора провинции Хатай. В любом случае, всё выглядит крайне подозрительно. Из неоткуда такие данные, а тем более в заявлениях официальных лиц столь высокого ранга не появляются. Читайте также: Кровавый провал в Сирии: наступление врага, трупы и сожжённая техника (ВИДЕО, ФОТО 18+)

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Коротко по Ливии. 13.06.2020

1. Турция объявила о намерении открыть в Ливии две постоянные военные базы. С учетом отношений с Сарраджем, больших проблем с подписанием договоров не будет. Фактически, Турция копирует российские действия в Сирии.2. Верховный муфтий Ливии объявил, что жители страны не должны покупать продукцию Египта, Франции, ОАЭ и Иордании, потому что каждый рубль заплаченный за продукты этих стран равен пуле, которая летит в сердце "ливийских героев". Примечательно, что Россию в этом списке не упомянули, хотя казалось бы.3. Между тем, Лавров и Шойгу завтра летят в Турцию договариваться. Обычно такие встречи в Анкаре и Москве предшествуют заключению очередных российско-турецких сделок. Турки будут пытаться выторговавать себе Сирт и Аль-Джуфру, но просто так они их вряд ли получат. Я бы поставил на то, что сейчас готовится очередная российско-турецкая сделка, которая может включать в себя не только Ливию, но и Сирию. Например, Эрдоган получает Сирт, а Асад получит еще кусок Идлиба к югу от М-4. Но как обычно такие договоренности проявляются пост-фактум. Думаю, что сделка будет.4. ЛНА сегодня продолжала наносить авиаудары к западу от Сирта, но какого-то серьезного движения в сторону города со стороны ПНС и турок пока что нет. И до переговоров между Россией и Турцией, мы вряд ли это движение увидим. А вот после них, в зависимости от результатов, движуха пойдет. Египетская армия по-прежнему торчит у границы с Ливией и строит там дополнительную военную инфраструктуру, на случай, если прямой ввод войск потребуется.3 турецких и один итальянских фрегат крутятся в море к северо-западу от Сирта.5. Хафтар получил французскую медаль "за политическое мужество". С военными победами не сложилось, остается получать подобные "награды". Впрочем, в Триполи от этой новости изрядно пригорело и в адрес Франции полились "лучи добра".6. ПНС Ливии продолжает отказываться от прямых переговоров с Хафтаром, рассчитывая, что путем давления, спонсоры Хафтара отправят того на пенсию и выдвинут в руководители ЛНА менее замаранную кандидатуру. Впрочем, Хафтар пока уходить не собирается, а у главы парламента Салеха не столь большая популярность в ЛНА, чтобы весь этот табор возглавил именно он.PS. По заглавной карте – контроль ПНС там по большей части формальный – местные племена просто заявили, что теперь они поддерживают не Хафтара, а Сарраджа, а в целом все осталось как обычно.

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