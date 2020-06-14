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Полковник Колчака, лауреат Сталинской премии. История одной жизни

22:19. 14 июня 2020 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: zen.yandex.ru

Странно читать такое словосочетание, правда? Как ни крути, все мы воспитаны на шаблонах, в разной, естественно, мере. Реальность же оказывается намного сложнее и интереснее. Позвольте представить героя публикации — Василий Григорьевич Янчевецкий.

Детство и юность

Родился Василий Янчевецкий в далеком 1875 году в Киеве. Его отец был преподавателем в 1-й Киевской гимназии. В 1876 году семья переезжает в Ригу.

Окончив Ревельскую гимназию он держит экзамены на зачисление в Санкт-Петербургский университет. В 1897 году выпускник историко-филологического факультета отправляется в путешествие по России.

До революции

Активно путешествует по России и зарубежью. Но особо близкой ему стала Средняя Азия, именно она станет лейтмотивом его творчества.

После начала Русско-японской войны отправляется на Дальний восток, где работает в должности военного корреспондента. По окончанию войны уезжает в Туркестан.

В 1907 году Василий Григорьевич переезжает в Петербург. Работает преподавателем, а по совместительству сотрудничает с редакцией газеты «Россия». С осени 1910 года начинает издавать собственный журнал — «Ученик».

С 1913 года живет в Турции, а с началом Первой мировой перебирается в Румынию. Там он работает корреспондентом телеграфного агенства..

Революция и гражданская война. Полковник Колчака

Февральскую и Октябрьскую революции Василий Григорьевич «пропустил», но после начала гражданской войны принял решение вернуться на Родину.

В 1918 году Янчевецкий прибывает в белогвардейский Крым и предлагает свои услуги представителям Вооруженных сил Юга России. Предложение писателя и журналиста, да к тому же уже имевшего опыт освещения боевых действий, было принято «на ура». Так началось его сотрудничество с газетой «Голом Юга».

В том же году он направляется в распоряжение Колчака (причины этого перемещения установить не удалось) и создает редакцию газеты «Вперед». Девиз газеты — «Верьте в Россию».

В 1919 году Колчак производит Янчевецкого в полковники. Как, что, почему и было ли до этого момента у Василия Григорьевича воинское звание не понятно. Повторюсь, скупа на подобную информацию наша историография. Но факт остается фактом — присвоение звания имело место, равно как и редакторская работа в белогвардейском журнале.

Советский гражданин

Во время отступления Кочака в 1920 году Янчевецкий отстал от армии. Встреча с наступающими большевиками произошла 2 января 1920 года, в этот день красные вошли в город Ачинск.

Первое время полковник не рисковал показываться на улице, так как боялся быть опознанным. В Красной Армии было много бывших колчаковцев, а «главного пропагандиста» белых хорошо знали в лицо.

Но, рано или поздно, выходить из подполья было необходимо. Через несколько недель он явился к начальнику отдела народного образования и представился столичным учителем, бурей гражданской войны закинутым в Сибирь.

Был направлен учителем в местную школу, позже — стал её директором. Журналистику не забросил и стал сотрудничать с редакцией газеты «Власть труда».

В 1925 году переезжает в Самарканд. там он пишет статьи и очерки о культуре Средней Азии. В 1928 году возвращается в Москву.

Сталинский лауреат

Возвращение Янчевецкого в Москву стало началом расцвета его литературного таланта. Из под его пера вышли десятки прекрасных исторических романов, рассказов и повестей.

Главным сочинением писателя стала историческая трилогия «Нашествие монголов». В нее вошли романы «Чингиз-хан», «Батый» и «К последнему морю«.

За роман «Чингиз-хан» Василий Янчевецкий был удостоен Сталинской премии первой степени. Присуждение состоялось в 1942 году.

В историю мировой литературы писатель вошёл под именем Василий Ян.

В 1985 году число изданий превысило 230, общим тиражом более 20 млн экземпляров. Наиболее популярны к этому времени были «Чингиз-хан» (более 100 переизданий) и «Батый» (около 80), переведённые на 50 языков в 30 странах.

Вопрос без ответа

Честно, я не нашел информации о том, было ли известно белогвардейское прошлое Янчевецкого «органам». Многие исследователи считают, что нет. Скрыл, мол, он свою личность сократив фамилию до Ян.

Хотя прямого подтверждения гипотезы нет, рискну предположить — соответствующие органы прекрасно были осведомлены об этом факте. Основой данного предположения является то, что уж больно спокойно бывший полковник Колчака проживал в Москве и сотрудничал с газетами и журналами. Сам Янчевецкий никогда не скрывал/не менял свою фамилию и факт службы в армии Колчака, хотя, что естественно, и не афишировал.

Согласитесь, фамилия Янчевецкий редкая и «затеряться» сложновато, а фигурой у белых он был заметной. Да и сдается мне, что прежде чем присудить Сталинскую премию проводили соответствующую проверку «до десятого колена».

Обложка: Василий Ян в своем кабинете. Источник: litres.ru

Метки: чит.клуб

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