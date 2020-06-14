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Полицейские в США жалуются на ненависть и неблагодарность американцев во время беспорядков

23:00. 14 июня 2020 137 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Полицейские в США жалуются на ненависть и неблагодарность американцев во время беспорядков | Русская весна

Полицейские США, где сейчас проходят массовые протесты против полицейского произвола, пожаловались, что им приходится сталкиваться с ненавистью и неблагодарностью граждан США.

Полиция утверждает, что количество ненависти увеличилось на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушил полицейский.

Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, многие полицейские все чаще сообщают об актах агрессии в их адрес со стороны жителей страны, причем речь идет как о словесных оскорблениях, так и попытках причинить физический вред, например бросить бутылку или кирпич.

Так, за две недели протестов 749 сотрудников полиции по всей стране получили травмы в результате беспорядков. Из них 150 пострадали во время митингов в столице США Вашингтоне — там 22 полицейским потребовалась госпитализация.

Кроме того, известно, что двое офицеров полиции были убиты в штате Северная Каролина, однако обстоятельства их смерти пока точно неизвестны.

«Работа в правоохранительных органах — единственная работа, на которой в тебя бросают камни, кирпичи и коктейли Молотова просто потому, что у тебя та же профессия, что у кого-то, кто совершил нечто ужасное в тысячах километрах отсюда», — посетовал глава Международной ассоциации начальников полиции Стивен Касстевенс.

Другие сотрудники правоохранительных органов также пожаловались, что не получают должной благодарности за несение своей службы. 

В то же время, пишет The Washington Post, тревожные настроения правоохранителей не подтверждаются данными статистики. Так, известно, что за последнее десятилетие в США не наблюдается устойчивого роста числа полицейских, убитых или пострадавших при исполнении служебных обязанностей.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1592164249

Метки: Новости

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