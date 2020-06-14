«Экономически выгодное предприятие»: как Франция оккупировала Алжир

190 лет назад началась французская оккупация Алжира. Североафриканская страна стала одним из ключевых заморских владений Парижа. Если в большинстве других своих африканских колоний французы исполняли преимущественно административные функции, то в Алжир массово переселялись выходцы из Европы, захватывавшие лучшие земли. Жители Алжира оказывали активное сопротивление оккупантам. По словам экспертов, ключевую роль в окончательном освобождении страны сыграла Вторая мировая война, которая привела к активизации национально-освободительного движения и привлекла в его ряды бывших солдат французской армии.

14 июня 1830 года началась массовая высадка французских войск в Алжире. Через три недели центральные власти страны капитулировали. Однако для того, чтобы подчинить себе всю территорию североафриканской страны, французам понадобилось несколько десятилетий.

Взятие Константины французскими войсками 13 октября 1837, картина работы Ораса Верне © Wikimedia Commons

Повод для войны

Как рассказал в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, в ХIХ веке у Алжира были «сложные и неоднозначные» отношения с официальным Парижем. Французы столетиями воевали и одновременно торговали с Северной Африкой. Кроме того, с конца XVIII столетия Алжир в кредит поставлял в революционную и наполеоновскую Францию хлеб, солонину и кожи. В результате у Парижа появились огромные долги. Однако посленаполеоновские власти отказались их отдавать. В ответ Алжир повысил налоги для работавшей на его территории французской компании. Отношения между Францией и Алжиром накалились.

Во время очередного выяснения отношений в 1827 году правитель Алжира Хусейн III в ответ на некорректные слова французского консула Пьера Деваля ударил того веером по лицу. Власти Франции восприняли это как оскорбление и направили к берегам Алжира флот, установивший трёхлетнюю морскую блокаду. Однако Хусейн III не стал более уступчивым, и официальный Париж пошёл на ещё более жёсткие меры.

Правитель Алжира бьёт веером французского консула © Wikimedia Commons

Французский Алжир

«В 1830 году Франция отправила в Алжир весьма масштабную для своего времени военную экспедицию на ста военных и нескольких сотнях транспортных судов. Руководил ею граф Луи де Бурмон. Под его началом находились около 37 тыс. военных. Это более чем в два раза превышало численность регулярной алжирской армии без учёта племенных ополчений», — рассказал Андрей Кошкин.

14 июня 1830 года началась высадка французских войск на западном берегу полуострова Сиди-Феррух, примерно в 20 км от столицы. По словам экспертов, алжирская армия и быстро собранное ополчение дважды пытались выбить французов с занятых ими позиций, но потерпели неудачу. 4 июля французские войска взяли штурмом прикрывавший Алжир форт. Весь город оказался под прицелом их артиллерии. Это сделало бессмысленным дальнейшее сопротивление. 5 июля 1830 года Хусейн III капитулировал, передав французам артиллерию, флот и казну, и был выслан из страны.

Как писал в своей книге «История Алжира» историк-востоковед Роберт Ланда, «с вступления французской армии в столицу Алжира открылась совершенно иная эпоха в жизни страны — эпоха ускоренной модернизации и «европеизации» жизни общества, но в то же время также и ожесточённого сопротивления колониальной экспансии».

По словам Кошкина, французские оккупанты чрезвычайно жестоко вели себя по отношению к местному населению и очень быстро настроили его против себя. Только для того, чтобы взять под контроль окрестности столицы, французским войскам понадобилось около трёх лет. Однако с дальнейшим продвижением у них возникли ещё большие проблемы.

К концу 1840-х годов французы склонили к измене многих местных феодалов.

«В итоге практически вся территория Алжира оказалась под относительным контролем Парижа. Она была даже официально разделена на департаменты. А затем объявлена вечным владением Франции», — отметил Кошкин.

Орас Верне. Взятие Бона 27 марта 1832 года © Wikimedia Commons

По словам эксперта, 1850-е годы были успешным временем для французских колонизаторов Алжира, которые создавали необходимую для себя инфраструктуру и покоряли то военной силой, то с помощью дипломатии пограничные племена.

«Но в 1864 году французы сами создали себе большую проблему: они приговорили арабского служащего к наказанию палками, считавшемуся в Алжире позорным. С этого события начались народные выступления, породившие целый каскад восстаний, продолжавшихся вплоть до начала 1880-х годов», — рассказал Кошкин.

По его словам, огромную роль в покорении Алжира и долговременном подавлении местного национально-освободительного движения сыграло созданное французскими властями в 1831 году специальное подразделение — Иностранный легион. В XIX веке в него массово набирали выходцев из зарубежных государств, не интересуясь их прошлым. Легионеров готовили выполнять любые задания в сложных климатических условиях.

«Полученный в алжирских пустынях опыт и жёсткие методы подготовки привели к тому, что именно Иностранный легион сыграл, по мнению многих историков, ключевую роль в успехах Франции в ходе Крымской войны 1853—1856 годов», — подчеркнул эксперт.

Период 1885—1930 годов оказался для французской администрации относительно спокойным. Проводимая в отношении местного населения жёсткая политика временно снизила протестную активность арабов и берберов.

«В большинстве своих колоний Париж ограничивался созданием французской администрации. Алжир был совсем другим делом. Это было не только крупнейшее из заморских владений Франции в XIX—XX веках, но и территория, которую французы активно осваивали в хозяйственном плане, на которую они массово переселялись», — рассказал в беседе с RT руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Французский Алжир Gettyimages.ru © Sepia Times/Universal Images Group

Под различными юридическими поводами у местного населения забирали землю и передавали её европейскими колонистам. С 1850 по 1934 годы площадь угодий, перешедших в собственность европейцев (как французов, так и выходцев из Испании, Италии и других государств) увеличилась со 115 тыс. до 2 млн 463 тыс. гектаров.

Путь к независимости

В начале Второй мировой войны Алжир оказался под контролем установившегося в Южной Франции пронацистского режима Виши, возглавляемого маршалом Анри Петеном.

«Алжир находился в центре североафриканских французских владений и занимал выгодное стратегическое положение — через него проходили кратчайшие коммуникации, связывающие Францию с колониями в Западной и Экваториальной Африке. В ноябре 1942 года в Северной Африке высадились войска союзников и начали победоносное наступление. На фоне распространения информации о победе Красной армии под Сталинградом на сторону антигитлеровской коалиции начали массово переходить французские войска в колониях. Алжир перешёл под контроль «Свободной Франции», — отметил в беседе с RT методист научного отдела Музея Победы Андрей Купарев.

По его словам, среди коренного населения Алжира вместе с антифашистскими начали распространяться и антиимпериалистические идеи. Многие местные жители получили военный опыт в рядах французской армии. Всё это способствовало росту национального самосознания и популярности идей независимости.

«8 мая 1945 года на фоне известий о разгроме нацизма алжирцы массово вышли на торжественные демонстрации, где начали звучать лозунги в поддержку суверенитета Алжира. Французские силовики стали применять оружие, разгоняя людей. В итоге демонстрации переросли в стихийное восстание. Официальный Париж бросил против повстанцев армию. Десятки тысяч людей были убиты без суда и следствия, многие населённые пункты уничтожены, несколько десятков местных политиков были приговорены к демонстративной смертной казни. Восстание было подавлено», — рассказал Андрей Кошкин.

Однако успех французов оказался ситуативным. В Алжире стали появляться подпольные и партизанские организации, выступавшие в поддержку независимости. В 1954 году они массово атаковали французские объекты, положив тем самым начало войне за независимость, продолжавшейся до 1962 года.

Акции протеста в Алжире Gettyimages.ru © Keystone

По словам Андрея Кошкина, точное количество жертв Алжирской войны до сих пор является предметом дискуссий.

Потери французов оцениваются примерно в 25 тыс. военных и 30 тыс. мирных жителей, а потери алжирцев, по некоторым данным, достигли 150 тыс. участников боевых действий и 1,5 млн гражданских лиц.

«Франция фактически одержала в Алжире военную победу, но понесла жестокое репутационное и политическое поражение. Официальный Париж подвергся массовой критике мирового сообщества и собственных граждан», — рассказал эксперт.

В 1962 году по итогам переговоров и референдума Алжир обрёл независимость. Европейцы и сочувствовавшие колонизаторам местные жители вынуждены были покинуть страну.

«Для них это стало тяжёлым ударом. Ведь колонизация Алжира была экономически выгодным предприятием для французов и Франции в целом. И, как мы знаем, проблемы отношений как между официальным Алжиром и Парижем, так и между простыми алжирцами и французами до сих пор полностью не решены», — подытожил Андрей Кошкин.

Источник: https://nstarikov.ru/jekonomicheski-vygodnoe-predprijatie-kak-francija-okkupirovala-alzhir-116183