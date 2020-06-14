Дегустация личности 12.06.2020

В эфире программа “Дегустация личности”, авторская программа Александра Винника. Сегодня у меня в гостях журналист, публицист, телеведущий, интеллектуал Анатолий Александрович Вассерман.

Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Большое Вам спасибо за то что Вы сочли возможным поговорить со мной. И конечно, мы люди законопослушные, мы соблюдаем режим самоизоляции и поэтому разговариваем с Вами с помощью Скайпа. Я с Вами знаком, моя встреча и знакомство с Вами для меня были откровением, я смотрю программы с Вашим участием, слушаю интервью и тем более что я готовился к нашей программе и всё что мог я прочёл. В представлении, я как бы представляя Вас, называя Вас, упомянул слово интеллектуал, я с этого хочу начать. Скажите пожалуйста, вот что такое интеллект? Что определяет уровень интеллекта?

Ну, на мой взгляд, это прежде всего, умение делать правильные выводы. Во вторую очередь, умение подыскивать сведения на основе которых можно сделать правильные выводы. Если первому более или менее учат в институте. Тут главное не лениться, потому что, не знаю как сейчас, но в моё время школьные предметы были нацелены прежде всего именно на обучение делать правильные выводы, то подыскивание сведений необходимых для таких выводов, это уже сложней. То есть частично, это есть в тех же школе и в институте, но лишь частично. Я убедился, в том, на сколько это важно, когда пару раз в конце 90-х годов сделал выводы противоречившее дружному мнению всех экспертов, ну по конкретным вопросам, и оба раза оказался прав. И пытаясь разобраться, всё же, почему я оказался прав, я не эксперт и убедился, что я всё же привлёк к рассмотрению сведения, на которые никто кроме меня не обратил внимания, поскольку все считали что “это другого кота хвост”, что это не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу. И вот с тех пор, я и раньше старался учиться не столько вглубь, сколько вширь, сейчас я совершенно сознательно стараюсь накапливать как можно больше разносторонние сведения, интересоваться, как можно большим числом совершенно разных тем, именно в надежде на то, что что-то из этого может неожиданно пригодиться при рассмотрении очередного сложного вопроса.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/degustacziya-lichnosti-12-06-2020/