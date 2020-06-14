Белые привилегии
15:16. 14 июня 2020 163 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Если и существуют случаи, когда выбранная работа не приносит человеку удовлетворения, то виноват сам человек, а не работа. Работа сама по себе не делает человека нужным и незаменимым; она лишь предоставляет ему возможность стать таковым.
Как мне рассказывал мой знакомый, в США в черных кварталах ежедневно по утрам проезжала машина из которой через громкоговорители предлагалось трудоустройство. На что несчастные угнетенные всегда отвечали “фак ёр джоб”, ибо у них и так все в шоколаде на социалке: на одного несовершеннолетнего получают 1400 баков, безработная мать мать этих детишек получает 800 баков. А так как у них по 5-6 детей в семье, то сумма получается приличная. А если учесть, что они за съем жилья не платят (ибо безработные), то жизнь у них там на пособии кучерявее, чем у работяги. И если черный решил себе для понту черный мерс прикупить (Блек Дог, а ули), то всегда сможет с пару месяцев наркоту на углу потолкать и вуаля – черное чудо немецкого автопрома под черной задницей. На фига им работа?
Но, жаба, она, с-ка, каждую ночь же приходит. И вот черное население, кормящееся за счет налогов работающего белого, вдруг решило, что это они не работают и столько денег имеют, а белые-то наверно спят на матрасах, набитых деньгами. В таком случае, почему полиция смеет им запрещать какие-то там копеечные кражи и торговлю наркотой, им тоже надо денег. И вообще, они же тупые слабаки эти белые, раз не додумались как умные черные братья сидеть на пособии и толкать наркоту. Ну, а раз тупые и слабаки, то можно такому и в рыло дать и поглумиться над ним. Подумаешь, полицейский. А вот когда пуля прилетела в ответ, тут да, тут ужас и трепет и сразу память родовая подсказывает, что его пра-пра-пра-дедушка был привезен в цивилизацию насильно и его (эти проклятые угнетатели) заставили носить штаны и ремеслам обучали.