Жизнь и удивительные изобретения «русского Леонардо да Винчи»

О том, что земля русская богата самородками-изобретателями любили говорить еще при царе. На самом деле, изобретателей-любителей в России было не больше чем в других странах мира, но их достижения казались малообразованному российскому люду поистине чудесами. Правда среди доморощенных механиков изредка появлялись настоящие бриллианты, одним из таких по справедливости считается Иван Петрович Кулибин.

Родился самый известный российский изобретатель 10 апреля 1735 года в нижегородской слободе Подновье в мещанской семье. Отец Ивана был торговцем мукой и имел собственную усадьбу — обычная мещанская жизнь была предначертана и наследнику. Оплачивать учебу отцу было не руки, но мальчик выучил грамоту под руководством дьячка.



За этим последовала работа у прилавка, но вскоре папа убедился, что сына больше привлекают науки и создание различных флюгеров, нежели торговля. У Петра Кулибина хватило ума отдать ребенка учиться токарному, слесарному и часовому делу, а еще подросток самостоятельно по книгам изучал физику.



В 23 года, после смерти отца, молодой человек открывает в Нижнем Новгороде часовую мастерскую. Ему удалось быстро собрать себе клиентуру среди местных купцов и знати, в число заказчиков входил даже местный губернатор Аршеневский. По округе шла молва о местном умельце, который своей работой доказывал звание самородка. В 1767 году Екатерина II совершала поездку по волжским городам. В Нижнем Новгороде губернатором императрице был представлен Иван Кулибин, в частной беседе изобретатель поделился с властительницей замыслом создания необыкновенных часов. В 1769 году замысел был полностью воплощен в жизнь, и вместе с электрической машиной, телескопом и микроскопом необычные часы были преподнесены государыне.



Практически сразу после этого он был назначен Екатериной II заведующим механической мастерской при Петербургской академии наук. В стенах этого заведения Кулибин отвечал за создание слесарных и токарных станков, а также научных и навигационных приборов и инструментов. В академии наук Кулибин проработал примерно 30 лет. После выхода в отставку не охладел к изобретательской деятельности, есть слухи, что в последние годы пытался создать вечный двигатель. На протяжении всей своей жизни Иван Петрович отличался крайним женолюбием и в 3 раз венчался в возрасте 68 лет, причем его избранницей стала 20-летняя девушка. В этом браке родилось 3 дочерей, а всего у Кулибина выросло 12 детей обоего пола (еще 2 мальчика умерло в детстве). Важнейшие изобретения В 1769 году императрица Екатерина II получила в дар от изобретателя уникальные часы. Корпус в виде гусиного яйца был выполнен из золота, на весь механизм потребовалось создать 427 деталей, по большей части уникальных.

Часы, созданные Иваном Кулибиным для императрицы Екатерины II



Эти часы проигрывали 3 различные мелодии, причем под мелодию «Христос Воскресе» перед владельцем разыгрывалось представление евангельской сценки о воскрешении Христа с участием ангела и жен-мироносиц. Эта сценка разыгрывалась ежечасно, а в полдень часы играли мелодию, написанную самим Кулибиным. Имелась у часов и еще одна мелодия «Воскрес Иисус от гроба». Тяжкий труд бурлаков на Волге породил у изобретателя желание создать механизм, который самостоятельно бы толкал судно против течения. Замысел был прост и гениален — судно вперед должно толкать встречное течение реки. На весельной шлюпке вверх по течению отвозился якорь баржи, который затем сбрасывался. На судне устанавливалось водяное колесо (по типу мельничного), которое вращалось под действием набегающего потока воды. Это колесо вращало ось, соединенную посредством зубчатой передачи с другой осью, которая в свою очередь наматывала на свой барабан якорный канат. Судно таким образом двигалось вперед, в это же время на второй лодке вперед отвозили другой якорь, так что движение становилось практически непрерывным. Главным неудобством изобретения было то, что на судне постоянно должен был находиться механик. Всего было построено 2 подобных судна, но интереса у промышленников они не вызвали. Артель бурлаков надежнее тащила баржу и без механика, и без потерь времени на ремонт. Усовершенствованное 3 судно так и не отправилось в самостоятельное плавание. Насколько известно автору статьи, прообраз первого велосипеда был создан еще великим Героном Александрийским (во всяком случае, о более раннем его изобретении слышать не доводилось). В середине 18 века Шамшуренков Леонтий Лукьянович создал самобеглую коляску, этакий веломобиль, которая каталась по Санкт-Петербургу. А в 1791 году Кулибин создал собственный вариант самокатки. Самобеглая коляска Ивана Кулибина. На пассажирском сидении размещалось 1-2 человека, а сзади «на запятках» находился «возница», который попеременно нажимая на туфли (педали) приводил коляску в движение. К сожалению и это изобретение не вызвало интереса у современников. В 1778 году в Швейцарии создали арочный мост с пролетом в 119 метров. Идея моста через Неву спроектированного Иваном Кулибиным на этом фоне просто поражала воображение — изобретатель создал проект сооружения с пролетом 298 метров. Проект моста через Неву Ивана Кулибина, 1776 год Этим одноарочным мостом планировалось соединить Сенатскую площадь с Васильевским островом. Модель в масштабе 1/10 (то есть 30 м) была представлена на суд академии наук. Она выдержала нагрузку в 3870 пудов плюс сам Кулибин. Спустя месяц груз все еще находился на модели, причем не обнаружилось никаких следов деформации. Академики оценили предоставленный им проект на «блестяще», но мост так и не построили. Удачной конструкцией созданной Кулибиным следует признать прообраз современного прожектора. Благодаря удачно сконструированному параболическому отражателю, состоящему из солидного количества небольших зеркал, получался довольно мощный поток света даже от одной свечи. Умножитель силы света, прообраз современных прожекторов. Даже в темноте с помощью прожектора можно было разглядеть фигуру человека на расстоянии в полверсты. Свои прожектора Кулибин планировал устанавливать на оптические телеграфы, но и здесь правящие круги государства не выказали никакой заинтересованности в изобретении. Протезы известны еще со времен античности, но долгое время система протезирования развивалась слабо. В 1791 году Иван Кулибин предоставил свой протез «механическую ногу» поручику Непейцыну, утратившему конечность во время штурма Очакова. Чертеж «механической ноги»

Хотя нога была отхвачена выше колена, удачно сконструированный механический протез позволял ходить лишь не сильно хромая. Бравый вояка, получивший прозвище «железная нога», дослужился до генерал-майора, а конструкция протеза, вместе с положительными отзывами докторов направилась в военное ведомство.



Там она была отвергнута, за производство механических протезов принялись позже во Франции, где во время наполеоновских войн возникла изрядная потребность в искусственных конечностях. Важнейшие изобретения Кулибина так и не получили признания в родном Отечестве — знать больше интересовали развлечения, фейерверки и прочие диковинные автоматы, которых изобретатель создал немало.

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5064990.html