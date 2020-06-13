Выставка “Я не могу дышать”
11:49. 13 июня 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Тегеране открылась выставка "Я не могу дышать" посвященная разгулу расизма и нарушений основных прав человека в США.
На выставке представлены работы более чем 40 иранских и зарубежных карикатуристов в количестве 72 штук.
Работы отбирались Бюро Искуcств Исламской организации по распространению исламской идеологии.
https://en.farsnews.ir/imgrep.aspx?nn=13990322000578 – цинк
Большая подборка зарубежных карикатур на тему вчера выходила в блоге. Смотри тут https://colonelcassad.livejournal.com/5941639.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5944069.html