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Выставка “Я не могу дышать”

11:49. 13 июня 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Тегеране открылась выставка "Я не могу дышать" посвященная разгулу расизма и нарушений основных прав человека в США.
На выставке представлены работы более чем 40 иранских и зарубежных карикатуристов в количестве 72 штук.
Работы отбирались Бюро Искуcств Исламской организации по распространению исламской идеологии.

















https://en.farsnews.ir/imgrep.aspx?nn=13990322000578 – цинк

Большая подборка зарубежных карикатур на тему вчера выходила в блоге. Смотри тут https://colonelcassad.livejournal.com/5941639.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5944069.html

Метки: выставки, иран, карикатуры, США, Трамп, юмор

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