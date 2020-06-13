Время определиться

Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС. Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
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На примере страха ожидания ясно, что страх способствует осуществлению того, чего мы боимся. Короче говоря, если желание называют отцом мысли, то боязнь — это мать явления, в частности такого, как болезнь. Ведь точно так же, как страх приводит к осуществлению того, чего человек боится, форсированное желание делает невозможным то, на что оно нацелено. Используя это, логотерапия пытается заставить пациента желать того или делать то, чего он как раз так боится.
Время кастрюль.
Кто возьмет билетов пачку, тот получит… Водокачку.
https://www.youtube.com/watch?v=TTGYaX1ACMI
Возвращается Серый СССР Серого.
Сбылось.
Скоро оденем кирзачи и фуфайки.
Вы заметили? На банерах пишут: “Наша Конституция…наш выбор…наше будущее…”,т.е. это они о себе,любимых,а не о вас…Это ИХ Конституция,их выбор,их будущее…
Так пусть ОНИ и голосуют…а мы тут при чём?