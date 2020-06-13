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Время определиться

17:04. 13 июня 2020 107 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС. Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=g2i9nzuOfpk&feature=emb_logo

Метки: власть, общество

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