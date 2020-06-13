Восточный мудрец.
Были мудрецы знаменитые, а этот был шутник, любил задавать вопросы.
Бывало подойдёт и спросит,- у кого ум короткий?
Все думают и никто не даст разумного ответа.
А можно было ответить- у глупца.
Однажды задал мудрец вопрос визирю,- откуда казна пополняется?
Визирь сказал- население платит налоги, платит за общее пользование имуществом.
Мудрец перебил, что это только часть, а большее правитель получает от иноземных купцов, торгующих в его владениях, они отдают процент за дороги и прилавки.
Визирь сказал, - что знал об этом, но это лишь малая часть поступлений в казну.
Мудрец начал его корить, что в городе- полторы сотки купцов, каждый меняет своё золото на местные деньги, по расценкам которые гораздо выше допустимых.
Визирь сказал, что совет мудрейших назначает плату взносов.
Мудрец продолжил упрекать, что знать назначила в совет мудрейших, лишь провокаторов, что они желают лишь больше власти и денег.
Визирь рассмеялся и спросил, что мудрец сам желает войти в совет мудрейших, но визирь предупредил мудреца, что никто за него не поручится, из- за его лишних вопросов и сомнений.
Долго шёл спор и визирь спросил- на что живёт мудрец и тот ответил, что сдаёт свою хижину и ему хватает.
Визирь его упрекнул, что если бы мудрец занимался ремеслом, то мог бы себе многое позволить.
На что мудрец ответил, - Зачем ему лишнее, если у него будет мало времени на свободу?
Визирь ответил, что свободны лишь птицы и звери, но ими повелевают инстинкты.
Мудрец упрекнул визиря, что природа- не даёт ничего лишнего.
В итоге мудрец пошёл искать следующего испытуемого и встретил каменщика.
Спросил мудрец у него- сколько кирпичей положил в кладку каменщик-за жизнь?
Каменщик ответил- много!
Мудрец его поправил, не много, а соразмерно для постройки зданий и дворцов.
Мудрец-юморист пошёл к реке, посмотреть как переправляются караваны торговцев и опять стал свидетелем примечательного случая. Паромщик не соглашался перевести караван за три ходки, а убеждал, что справится только за четыре раза. Караванщик его упрекал, что ноша верблюдов, лишь сукно -нет веса. Паромщик корил караванщика, что паром из-за груза слишком просел в воду. В итоге перевезли караван за пять раз и каждый раз, караванщик платил необходимую сумму. Мудрец сказал-наблюдавшим, что так караваны и будут перевозится на маленьком пароме, раз караванщики платят-не единожды.
Дальше мудрец пошёл в свою хижину, его жена наверное уже приготовила обед, мудрец ел два раза в день -утром и в полдень съедал лепёшку из риса.
Однажды мудрец хотел заняться ремеслом, делать слонов из глины, но краска оказалась слишком дорогой и первого слона-никто не купил. В итоге фигурка была подарена как приданое на свадьбу-доброму соседу. На Востоке было принято дарить фигурки слонов и их купцы привозили, из тех мест, где краска и глина-не представляют ценности.
Другой раз философ нанялся подмастерьем к купцу-щипать кур, перед продажей, но он щипал слишком медленно, оказалось, что ему это работа не подходит.
Как то раз мудрец устроился на паром-стравливать шлею парома, но через несколько дней-осознал, что это неблагодарная работа. Подобным занятием может заниматься любой, кто не боится утонуть в паводок, когда течение реки-особенно сильное.
Самое примечательное чем занимался купец,-это он устроился охранником визиря, прослужил год, а после от его услуг отказались, за его шутки и вопросы-визирю.
Философ желал заняться торговлей, но у него не было каравана и пошлины были слишком высоки-на ввоз и продажу товаров.
Купцы часто советовались с мудрецом:
-Какой товар ввести в поселение?
-Куда направить караваны?
-Как меньше платить в казну падишаха?
Самый важный и частый был вопрос:
-Какая погода будет-в этом сезоне, покупать ли рис, или выгодней закупиться ячменем?
На дорогах, были и разбойники и караванщики, нанимали охрану-поднимая тем самым цену товаров.
В обществе часто обсуждали красавицу-дочку падишаха, она удивляла окружение-своими вопросами. Спросила однажды:
-Почему Луна сияет только ночью, а днём только блеклая?
На что совет мудрейших ответил, что на то воля Всевышнего, чтоб Луна сияла-ночью, а утром всходила заря Солнца.
Другой раз дочь-падишаха, удивила вопросом:
-Почему женщины, пока юные-молоды, а спустя время стареют?
На этот вопрос ответил, сам падишах, что и звёзды к утру-гаснут.
В местности была и дружина падишаха, она смотрела, чтоб казну-налогов перевозили без потерь. Многие роптали, что слишком большая дружина и на её содержание-уходит много средств. Мудрец же соглашался с правилами падишаха, что грабители могут организоваться и украсть казну.
Заходили в поселение и иноземные купцы, много было у них диковин, расписные лампы, диковинные вазы, замысловатые ткани и терпкое вино.
На перекрёстках дорог-стояли дервиши, требовали воздаяний, за их служение Небу, многие им подавали, но в замен требовали-передать их слова Создателю и многие просили долголетие для своих жён и мужей. Купцы подавали и требовали нужную погоду, самым нелепым требованием -было чтоб падишах упразднил пошлину-за ввоз товара в поселение.
Гарантом прав и свобод граждан, выступал совет мудрейших, но часто лишал группы людей привилегий-дружина уже не получала такое обильное довольствование, стражники должны сами искать себе жильё. Снимающий плату с купцов сам должен организовать доставку средств к постоянному месту прибывания дружины.
Глава поселения-выступал как юрист, он оглашал обязанности и привилегии граждан, оглашал изменение правил и свобод граждан.
Однажды иноземный купец-привёз птиц, но очень маленьких, по сравнению с курицами и нанял местного, знающего наречия и через него стал убеждать, что его птицы несут более вкусные яйца. Даже предлагал попробовать за внушительную плату. Один из состоятельных -решил проверить вкус яиц, ему их сварили, в итоге-он согласился, что у продукта-вкус хороший, но по сегодняшним временам-товар будет не востребован, у многих мало средств. Лучше бы товар был с худшим вкусом, но по более низкой цене.
Как то раз падишах пообещал наградить того, кто ему покажет-что то новое и интересное. В итоге получила награду иноземная женщина, она привела осла-который умел ходить на задних лапах. Осёл был молодой и скрещен с дикой лошадью-из других земель.
Спустя год-падишах опять, попросил его удивить, опять таже женщина привела уже кошку-умеющую говорить, кошка повторяла слово-мама.
На следующий год падишах-предложил купцам привести товар, которого ещё не было, но который в будущем может стать перспективным. Самый расчётливый купец-привёз мукомольную машину, но не от воды и ветра, а там пара ослов приводила механизм в движение. Падишах не согласился, упрекнул, что это дорого-молоть зерно силой осликов. В итоге победил купец-который привёз пиалу, которая не переворачивается, дно у неё было расширенное.
Источник: https://proza.ru/2020/06/13/629 https://proza.ru/2020/06/12/1309
Это че за поток сознания?”Мудрец бичара” умеющий только болтать, и че?
Так он даже не работал, а жил от сдачи своей жилплощади. Бездельник, однако…
Апостол Павел зарабатывал на жизнь плетя палатки, а этот ваще расслабился…;))
Не пониль посыла…
Величайший мудрец из всех мудрецов это тот, который сказал правителю “отойди, ты загораживаешь мне солнце”
У кого ум с пёрст, тому до понимания-десять вёрст.
Смотрите лучше тв-там вам всё разжуют, да и всё там для вас привычное!