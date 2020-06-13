Война с памятниками. 13.06.2020
23:41. 13 июня 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Памятные символы Конфедерации на территории США. Еще много предстоит снести.
Тут считают не только памятники, но и различные таблички, памятные места и т.д.
Снос памятника президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису в столице штата Кентукки.
Статуя простояла в местном Капитолии 84 года.
Постамент статуи солдата Конфедерации в Александрии. Самого солдата сняли несколько ранее.
Монумент в Атланте. По решению суда должен быть снят 26 июня.
Снос памятника основателю команды "Каролина Пантерс" Джерри Ричардсону в Шарлотте (Северная Каролина).
Снятие памятников Конфедерации по распоряжению совета вождей племен Чероки в Оклахоме.
Поврежденный памятник испанскому конкистадору Дон Хуану де Оньяте в Эль-Пасо.
Памятник солдатам конфедерации в Северной Каролине.
Памятник капитану Джеймсу Куку в Гисборне.
Пока уцелевшие статуи в Ричмонде.
Снятие статуи Конфедерации в Норфолке. Простояла 113 лет.
Снос статуи Махатмы Ганди в университете в Акре (Гана) за расизм. В Лондоне Ганди тоже хотят снести. Опять же за расизм.
В Бранденбурге (Кентукки) местное население пришло защищат статую Конфедерации со стволами.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5946247.html