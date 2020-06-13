Война с памятниками. 13.06.2020

Памятные символы Конфедерации на территории США. Еще много предстоит снести.Тут считают не только памятники, но и различные таблички, памятные места и т.д.Снос памятника президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису в столице штата Кентукки.Статуя простояла в местном Капитолии 84 года.Постамент статуи солдата Конфедерации в Александрии. Самого солдата сняли несколько ранее.Монумент в Атланте. По решению суда должен быть снят 26 июня.Снос памятника основателю команды "Каролина Пантерс" Джерри Ричардсону в Шарлотте (Северная Каролина).Снятие памятников Конфедерации по распоряжению совета вождей племен Чероки в Оклахоме.Поврежденный памятник испанскому конкистадору Дон Хуану де Оньяте в Эль-Пасо.Памятник солдатам конфедерации в Северной Каролине.Памятник капитану Джеймсу Куку в Гисборне.Пока уцелевшие статуи в Ричмонде.Снятие статуи Конфедерации в Норфолке. Простояла 113 лет.Снос статуи Махатмы Ганди в университете в Акре (Гана) за расизм. В Лондоне Ганди тоже хотят снести. Опять же за расизм.В Бранденбурге (Кентукки) местное население пришло защищат статую Конфедерации со стволами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5946247.html