Главная » Невероятное в мире, Политика

Война с памятниками. 13.06.2020

23:41. 13 июня 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Памятные символы Конфедерации на территории США. Еще много предстоит снести.
Тут считают не только памятники, но и различные таблички, памятные места и т.д.


Снос памятника президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису в столице штата Кентукки.
Статуя простояла в местном Капитолии 84 года.


Постамент статуи солдата Конфедерации в Александрии. Самого солдата сняли несколько ранее.


Монумент в Атланте. По решению суда должен быть снят 26 июня.


Снос памятника основателю команды "Каролина Пантерс" Джерри Ричардсону в Шарлотте (Северная Каролина).


Снятие памятников Конфедерации по распоряжению совета вождей племен Чероки в Оклахоме.


Поврежденный памятник испанскому конкистадору Дон Хуану де Оньяте в Эль-Пасо.


Памятник солдатам конфедерации в Северной Каролине.


Памятник капитану Джеймсу Куку в Гисборне.


Пока уцелевшие статуи в Ричмонде.




Снятие статуи Конфедерации в Норфолке. Простояла 113 лет.






Снос статуи Махатмы Ганди в университете в Акре (Гана) за расизм. В Лондоне Ганди тоже хотят снести. Опять же за расизм.


В Бранденбурге (Кентукки) местное население пришло защищат статую Конфедерации со стволами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5946247.html

Метки: вандализм, ганди, конфедерация, памятники, расизм, США, фотографии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Белая Русь: неизвестная война
... факты, подтверждающие подобный поворот. Например, «война памятников» — так назвали это явление сами... должен сомневаться.Против памятника Ольгерду и ветераны Великой Отечественной войны. Не для...
Как остановить войну на Донбассе
... Удивительное впечатление производит памятник героям Великой Отечественной войны — он был весь...иссечен осколками. Осколками этой новой войны. Памятник подлатали, подкрасили. И теперь ...не скрыла новых «ран» памятника… Однако настоящими героями являются жители...
Война миров-2. Двойственность. Глава 11. Пуп Земли
... одним из самых известных древних  памятников Уэльса. Сейчас,  усилиями археологов, раскопавших... время на несколько десятилетий. После войны американцы в рамках операции «Скрепка... «Колокол» вместе с Каммлером после войны просто полностью стираются из истории...
Война миров2: Двойственность-15. Правда всегда одна
...увольнение с поста главного инспектора памятников Верхнего Египта. Падение было...занимаясь «геодезией». Приближалась Первая мировая война, которая и прервала раскопки – ...непосредственных стычках с противником, партизанской войне – ему были противопоказаны по ...
Война миров - 4. Расы.
... рептилии и выставленная аккурат напротив памятнику императору Александру III, - это типа... тем, кто поставил когда-то памятник русскому царю. Ну и над... прослеживается идея победы, "сим победиши", памятник сей однозначно означает победу обще...
В Широкино «азовцы» погибли, врезавшись в памятник героям ВОВ
...монумент памяти героев Великой Отечественной войны. Памятник выдержал удар и не ...командиров батальона «Азов» врезался в памятник героям ВОВ. Ополченцы считают, ...шутку. Командирский джип был остановлен… памятником русскому солдату — освободителю Широкино. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)