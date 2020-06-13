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Сводки от ополчения Новороссии 13 июня 2020

15:44. 13 июня 2020 174 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Армия ДНР уничтожила позицию ВСУ, каратели понесли потери: сводка с Донбасса

Армия ДНР уничтожила позицию ВСУ, каратели понесли потери: сводка с Донбасса | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник 6 раз нарушил режим прекращения огня.

На горловском направлении боевики 35-й бригады под командованием военного преступника Паласа применили 82-мм минометы по району населённого пункта Озеряновка.

Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая точка противника была подавлена.

Потери боевиков составили один погибший и один раненый солдат Зарипов.

На донецком направлении каратели 79-й и 28-й бригад под руководством Луценко и Марченко применили 120-мм минометы, гранатомёты различных типов и стрелковое оружие по поселкам шахты «Трудовская» и Александровка.

На мариупольском направлении военные преступники 10-й и 128-й бригад под руководством Зубанича и Гончарука вели огонь из 120-мм миномётов и стрелкового оружия по районам населенных пунктов Безыменное, Саханка и Набережное.

Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется нашими наблюдателями.

Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад Паласа, Луценко, Марченко, Зубанича и Гончарука.

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Ряд провальных и бездарно проведенных операций со стороны Центров информационно-психологических операций ВСУ по повышению имиджа украинской армии и обвинению Народной Милиции в нарушении Минских соглашений, вынудили командование ОТГ «Восток» ходатайствовать перед вышестоящим командованием о выводе сводного отряда психологических операций 83-й Центра ИПсО из состава «ООС».

Чашу терпения военного руководства переполнил срыв отрядом спланированных мероприятий по дискредитации руководства ДНР в связи с празднованием Дня России 12 июня.

Согласно замыслу командующего ОТГ «Восток» Соколова, личный состав отряда ИПсО должен был осуществить с помощью беспилотника залистовывание территории Республики агитационными материалами с якобы поздравлениями населения с Днем России.

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Из-за боязни сбития БЛА со стороны Народной милиции, «горе-пропагандисты» подняли беспилотник на максимальную высоту и сбросили листовки.

При этом направление и скорость ветра не были учтены, и вместо территории Республики, агитационные материалы усыпали позиции ВСУ, что стало посмешищем для всей группировки.

При этом, во время переоснащения ударного БЛА путем закрепления к нему контейнеров с листовками, произошел подрыв гранаты ВОГ-17, в результате которого беспилотник вышел из строя и получил ранения военнослужащий 109-го батальона 10-й бригады старший солдат Ткачук А. В., в связи с чем для выполнения задачи пришлось использовать другой беспилотник.

На сегодняшний день проводится разбирательство по данному факту и командование ОТГ «Восток» планирует компенсировать затраты на восстановление беспилотника и изготовление агитационных материалов за счет удержания части денежного довольствия с личного состава 83-го Центра ИПсО.

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Волна странных смертей участников «АТО»: мрут спецназовцы, командиры и солдаты (ФОТО)

Волна странных смертей участников «АТО»: мрут спецназовцы, командиры и солдаты (ФОТО) | Русская весна

В мае 2020 года личный состав ВСУ и нацгвардии понес ощутимые потери среди личного состава. Так, за месяц ведения боевых действий на Донбассе «незалежная» лишилась как минимум 14 человек в виде «груза 200», и ещё около 45 человек в виде «груза 300». Из числа «груза 200», военнослужащих ВСУ и НГУ, точно были установлены следующие лица:

01.05.2020 — Борщ Роман Дмитриевич,1993 г. р., участник «АТО», 24-я ОМБр. С 2014 г. добровольно отправился в зону «АТО/ООС», где за деньги убивал местное население Донбасса.

Поплатился за жизни невинно убитых жителей Донбасса внезапной смертью.

На родине «героя и защитника незалежной» в с. Полоничная Львовской области остались родители.

03.05.2020 — Панько Олег Васильевич,1977 г. р, участник «АТО», старший лейтенант запаса, 51-я ОМБр. В зоне «АТО/ООС» провел 2 года.

Перенес две тяжелые операции, не смог справиться с трудностями жизни и моральными устоями и покончил жизнь самоубийством.

На родине «героя и защитника незалежной» в с. Тулукове Ивано-Франковской области остались жена и трое детей — сын и две дочери.

10.05.2020 — Никишина (Остапенко) Ольга Васильевна, 1972 г. р., офицер, заместитель командира роты 3-го батальона 17-й ОТБр.

С началом войны занялась волонтерством, сотрудничала с полтавским центром «Правого сектора»*, 17-м запасным батальоном ДУК (позывной «Кипиш»), ездила на фронт. В 2016 подписала контракт с ВСУ, где за деньги добровольно убивала мирное население Донбасса.

Понесла наказание за невинно убиенных жителей Донбасса в виде внезапной остановки сердца.

На родине «героя и защитника незалежной» в г. Харькове Харьковской области остались родители, муж — участник «АТО», дочь.

13.05.2020 — Карпика Александр Витальевич, 1996 г. р., старший солдат, химик отделения радиационной, химической, биологической защиты 12-го ОПОЗ. С марта 2016 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил на боевом посту в районе с. Катериновки в виде пули (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской»).

На родине «героя и защитника незалежной» в с. Буды Винницкой области остались мать, два брата, сестра и отчим.

13.05.2020 — Суприган Андрей Валерьевич, 1990 г. р., майор, заместитель командира отдельного отряда спецназначения 81-й ОДШБр. С начала войны выполнял задачи в зоне «АТО/ООС» — Кутейниково, Верхнеторецкое, Кряковка, Гранитное, Степановка, Водяное, Широкино, Дебальцево, а также по линии разграничения.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в ходе плановых учений вблизи г. Краматорска, во время выполнения учебно-боевой задачи по десантированию на воду с небольшой высоты.

На родине «героя и защитника незалежной» в г. Львове Львовской области остались родители, сестра и жена. Отец — полковник, начальник курсов НАСВ им. Сагайдачного.

13.05.2020 — Кузьменко Дмитрий Павлович, 1991 г. р., сержант, военнослужащий отдельного отряда спецназначения 81-й ОДШБр.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в ходе плановых учений вблизи г. Краматорска, во время выполнения учебно-боевой задачи по десантированию на воду с небольшой высоты.

На родине «героя и защитника незалежной» в с. Райки Житомирской области остались родители и сестра.

20.05.2020 — Губанов Сергей Леонидович, 1975 г. р., полковник полиции, командир БПСПОП «Луганск-1» ГУНП в бывшей Луганской области. Проходил срочную службу в 95-й ОАМБр.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в ходе выполнения задания командования штаба «ООС» по патрулированию территории в районе поселка Трехизбенки группа полицейских подорвалась на неизвестном взрывном устройстве.

На родине «героя и защитника незалежной» в г. Стаханове, бывшей Луганской области остались родители, жена.

21.05.2020 — Сафонов Евгений Николаевич, 1968 г. р., солдат, номер расчета противотанкового артиллерийского взвода противотанковой артиллерийской батареи противотанкового артиллерийского дивизиона 93-й ОМБр.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР в районе с. Крымское.

На родине «героя и защитника незалежной» в г. Павлограде Днепропетровской области остались мать, брат, жена и 2-летний сын.

22.05.2020 — Вульчин Виталий Степанович, участник «АТО/ООС», старший сержант 1-го батальона оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого НГУ.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил вследствие перестрелки с гражданским населением в районе с. Новоселица Житомирской области.

22.05.2020 — Мамченко Владислав, участник «АТО/ООС», младший сержант 27-й ОБр НГУ.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил вследствие перестрелки с гражданским населением в районе с. Новоселица Житомирской области.

22.05.2020 — Москалец Андрей, участник «АТО/ООС», старший солдат НГУ.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил вследствие перестрелки с гражданским населением в районе с. Новоселица Житомирской области.

22.05.2020 — Корниенко Игорь Михайлович, 1975 г. р., участник «АТО», 24-я ОШБ «Айдар». Участник т. н. Революции Достоинства в г. Киеве (Майдан и т. д.). С начала войны добровольно отправился в зону «АТО/ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил вследствие нападения подростков в центре родного города. В ходе завязавшегося конфликта подростки обезоружили Игоря и вплотную выстрелили ему в живот.

От полученного ранения, а также от обильной кровопотери Игорь скончался на месте. Вот так вот почитает молодежь «незалежной» своих «защитников и героев».

26.05.2020 — Лимборский Виталий Николаевич, 1996 г. р., младший сержант, военнослужащий 28-й ОМБр.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил на боевом посту в районе Марьинки в виде пули (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской») в голову.

На родине «героя и защитника незалежной» в с. Субботцы Кировоградской области остались родители, младший брат.

28.05.2020 — Межаков Юрий Владимирович, 1982 г. р., полковник (посмертно), командир 1-й ОТБр.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде мгновенной остановки сердца в связи с отрывом тромба.

На родине «героя и защитника незалежной» в г. Гончаровское Черниговской области остались родители, брат, жена и двое детей — дочь и сын (10 и 12 лет).

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Константин Романов, специально для «Русской Весны»

*Запрещённая в РФ экстремистская организация.

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Офицеров ВСУ заставят выучить английский язык

Офицеров ВСУ заставят выучить английский язык | Русская весна

Знание английского языка должно стать обязательным для каждого офицера Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу, 12 июня, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, это планируется сделать обязательным требованием с 2025 года. Это поможет достичь совместимости со странами-членами НАТО и повысит боевые возможности ВСУ, отметил Хомчак.

По итогам телефонного разговора с начальником Штаба обороны Великобритании Николасом Картером, Хомчак сообщил, что британская сторона передаст в виде гуманитарной помощи 40 тыс. защитных масок для ВСУ.

Также будет передана тысяча трехуровневых защитных респираторов, бесконтактные инфракрасные термометры и другие средства для противодействия эпидемии коронавируса. 

Часть из них уже доставлена в Украину и в ближайшее время будет передана в район проведения «операции Объединенных Сил», уточнил главнокомандующий ВСУ.

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