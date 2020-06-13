Сводки от ополчения Новороссии 13 июня 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник 6 раз нарушил режим прекращения огня.

На горловском направлении боевики 35-й бригады под командованием военного преступника Паласа применили 82-мм минометы по району населённого пункта Озеряновка.

Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая точка противника была подавлена.

Потери боевиков составили один погибший и один раненый солдат Зарипов.

На донецком направлении каратели 79-й и 28-й бригад под руководством Луценко и Марченко применили 120-мм минометы, гранатомёты различных типов и стрелковое оружие по поселкам шахты «Трудовская» и Александровка.

На мариупольском направлении военные преступники 10-й и 128-й бригад под руководством Зубанича и Гончарука вели огонь из 120-мм миномётов и стрелкового оружия по районам населенных пунктов Безыменное, Саханка и Набережное.

Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется нашими наблюдателями.

Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад Паласа, Луценко, Марченко, Зубанича и Гончарука.

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Ряд провальных и бездарно проведенных операций со стороны Центров информационно-психологических операций ВСУ по повышению имиджа украинской армии и обвинению Народной Милиции в нарушении Минских соглашений, вынудили командование ОТГ «Восток» ходатайствовать перед вышестоящим командованием о выводе сводного отряда психологических операций 83-й Центра ИПсО из состава «ООС».

Чашу терпения военного руководства переполнил срыв отрядом спланированных мероприятий по дискредитации руководства ДНР в связи с празднованием Дня России 12 июня.

Согласно замыслу командующего ОТГ «Восток» Соколова, личный состав отряда ИПсО должен был осуществить с помощью беспилотника залистовывание территории Республики агитационными материалами с якобы поздравлениями населения с Днем России.

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Из-за боязни сбития БЛА со стороны Народной милиции, «горе-пропагандисты» подняли беспилотник на максимальную высоту и сбросили листовки.

При этом направление и скорость ветра не были учтены, и вместо территории Республики, агитационные материалы усыпали позиции ВСУ, что стало посмешищем для всей группировки.

При этом, во время переоснащения ударного БЛА путем закрепления к нему контейнеров с листовками, произошел подрыв гранаты ВОГ-17, в результате которого беспилотник вышел из строя и получил ранения военнослужащий 109-го батальона 10-й бригады старший солдат Ткачук А. В., в связи с чем для выполнения задачи пришлось использовать другой беспилотник.

На сегодняшний день проводится разбирательство по данному факту и командование ОТГ «Восток» планирует компенсировать затраты на восстановление беспилотника и изготовление агитационных материалов за счет удержания части денежного довольствия с личного состава 83-го Центра ИПсО.

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