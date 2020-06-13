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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 июня 2020

21:41. 13 июня 2020 128 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Важная информация о судьбе российских граждан, находящихся в плену в Ливии

Источник: t.me @ Александр Малькевич

 Я уже писал со ссылкой на ливийские СМИ (https://libya24.tv/news/301668), что в воскресенье глава т.н. Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж повез в Москву наших ребят.
Однако на деле никто никого не привез. Самолет, на котором предположительно были россияне, долетел до Турции, пробыл там какое-то время и вернулся.

 Теперь стало понятно, в чем была проблема.
Сегодня поступила информация от наших источников в Ливии: Максим Шугалей в тяжелом состоянии после перенесённых пыток переведён в стационар в Митиге.
В ливийских соцсетях писали, что, когда Саррадж увидел Максима во время перелета, то понял, что таким отдавать его нельзя.
 Сейчас Шугалея перевели в больницу. Но, поскольку движение вокруг тюрьмы и «изъятие» русского было зафиксировано, решено было запустить «пулю» о том, что «русские переведены на виллу».

 Максим – сильный человек, который никогда ни перед кем не ломался.
И здесь я бы хотел обратиться… к нему.
Знаю, что мои посты внимательно читают отдельные «деятели» как на Западе, так и в Ливии. Следят за публикациями и нормальные люди, которые переживают за судьбу Максима и Самера – и по возможности пытаются каким-то образом передавать весточки если не им, то хотя бы тем, кто есть поблизости.

 Макс!
Ты всегда был образцом стойкости и несгибаемости для своей семьи и друзей, а теперь стал образом мужества для многих россиян. Правду о твоей истории, твоей силе и мужестве знают (и это не преувеличение) миллионы людей как в России, так и во всем мире.
Мы все знаем о тех тяжелых испытаниях, что выпали на твою долю.
Знай и ты: в тебя верит твоя семья, твои друзья и огромное число граждан России, которые ждут твоего возвращения.

Да! Мы верим в твое возвращение и ждём тебя. Держись!
Надеюсь, это моё письмо дойдет до тебя 

Обложка: Фото Фонд защиты национальных ценностей

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В ожидании новой бойни в Сирии: враг подтягивает большие силы к фронту

В ожидании новой бойни в Сирии: враг подтягивает большие силы к фронту | Русская весна

Происходящие в последнее время в зоне деэскалации Идлиб события указывают на то, что благодаря действиям террористов и полному бездействию Турции таким группировкам, как «Джебхат ан-Нусра»*, «Хурас ад-Дин»*, «Исламская партия Туркестана»* и другим удалось восстановить свои силы после успешной операции сирийской армии зимой 2019–2020 годов.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Теперь террористы из-за полного попустительства Анкары, которая гарантировала, что ни ее подчиненные бандиты из состава «Сирийской национальной армии», ни террористические группировки в Идлибе не будут нарушать режим прекращения огня, в открытую проводят агрессивные действия в отношении правительственных войск.

Так, по подсчетам различных источников, боевики из Идлибской зоны деэскалации уже более тысячи раз нарушали режим прекращения боевых действий, в результате чего более трех тысяч военнослужащих и мирных жителей Сирии пострадали от действий бандитов.

То, что военнослужащие сирийской армии, несмотря на постоянные обстрелы, соблюдали соглашение о прекращении огня и не отвечали боевикам, похоже, может обернуться большой бедой для сирийского народа. 

На протяжении последних дней террористические группировки стягивают к линии соприкосновения крупные силы. По информации военных источников, в некоторых районах группы боевиков увеличились в среднем в три-пять раз. Помимо этого, в непосредственной близости от позиций правительственных войск замечены танки и артиллерийские установки террористов.

Все указывает на то, что в ближайшие дни террористические группировки начнут наступление на оборонительные позиции сирийской армии.

Одна из таких атак боевиков состоялась на начале этой недели и завершилась провалом. Возможно это была разведка боем перед масштабной попыткой прорыва линии фронта.

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Стоит отметить, что все происходит при полном бездействии турецкой стороны, которая обещала, что террористы в Идлибе никогда не смогут причинить какой-либо вред правительственным силам и народу Сирии. В обмен на то, что сирийская армия прекратила наступление в провинции в ходе операции «Идлибский рассвет», Анкара обещала самостоятельно разобраться террористическими группировками, в первую очередь с «Джебхат ан-Нусра».

По всей видимости, Турция вновь продемонстрировала всему миру ее неспособность или нежелание как-то влиять на обстановку в регионе. 

В связи с этим не будет ничего удивительного, если правительственные силы нанесут упреждающий удар по террористам. Ведь за спинами сирийских солдат находятся десятки тысяч мирных жителей, которых в случае неудачи террористы не пожалеют.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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О выводе американских войск из Ирака

На тему объявленного вывода американских войск из Ирака.

США против Ирана: как убийство Сулеймани превратило Ирак в заложника в войне за регион

США и Ирак подписали совместное заявление о продолжении вывода американских войск с территории Ирака. Эти договоренности озвучил и новый премьер-министра Ирака Мустафа аль-Каземи.

Соглашения о выводе американских войск стали прямым следствием убийства командующего силами «Аль-Кудс» в Корпусе стражей Исламской Революции бригадного генерала Касема Сулеймани и замкомандующего «Хашд Шааби» Абу Мехди аль-Мухандиса. Парламент Ирака, несмотря на сопротивление курдских и суннитских фракций, принял решение потребовать вывода американских войск с территории страны. Это решение было поддержано тогдашним правительством. Белый Дом, Пентагон и Госдеп США зимой 2020 года отметились рядом заявлений, основным смыслом которых было то, что США никуда не собираются уходить.
Но «иранский уклон» Багдада и регулярные обстрелы «зеленой зоны» Багдада, посольства США и американских баз в Ираке вынудили Белый дом пересматривать подходы к борьбе за сохранение своего военного присутствия в Ираке.

Открытый отказ США выводить войска из Ирака привел к усилению шиитского блока и сторонников Муктады ас-Садра, сплотив их против общего врага. Протесты против правительства затягивали практическое решение вопроса, однако не могли добиться пересмотра уже принятого решения.
Даже вполне удобный для США премьер-министр аль-Каземи, который тесно контактировал с ЦРУ на посту главы национальной разведки Ирака, при формировании нового кабинета министров был вынужден искать одобрения шиитских фракций. Ему выставили вполне ясное условие: официально поддержать уже принятое решение о выводе американских войск.

Стороны прекрасно понимают: игнорировать пожелания главы организации «Бадр» Хади аль-Амири и лидера «Армии Махди» Муктады-ас-Садра в таких вопросах чревато серьезными проблемами в парламенте страны. Не говоря уже о том, что из-за такой ситуации могут вспыхнуть новые протесты. Поэтому новый премьер-министр официально подтвердил, что он продолжает тот курс на вывод войск. Этот курс был задан Ираном в январе 2020 года — убийство Сулеймана и Мухандиса используется для достижения стратегической цели по выдавливанию США из Ирака и укрепления иракской «опоры» шиитского моста.

Неблагоприятная стратегическая обстановка и очевидные преимущества Ирана в иракских делах заставили США пересмотреть свою стратегию. Им на руку сыграло то, что согласно договоренностям от 2009 года у США есть 12 месяцев до начала фактического вывода войск по договоренности с правительством Ирака. Соединенные Штаты подчеркивают — решение иракского парламента не обнуляет прежние договоренности о размещении войск. Это дало Вашингтону возможность добиваться отмены или пересмотра решения парламента в оставшееся время.
Чтобы уклониться от прямого противостояния с иракским правительством и не толкать его в объятия Ирана, США пошли на ряд уступок — началось сокращение военных баз с передачей инфраструктуры и части военной техники иракской армии (но не интегрированным в иракские силовые структуры отрядам «Хашд Шааби»). Часть сил с этих закрытых баз переброшена на оставшиеся. Пентагон продолжает работать над укреплением оставшихся баз — например, на базу «Айн аль-Асад», по которой Иран нанес ракетный удар январе 2020 года, переброшены ЗРК Patriot последней модификации.

«Подарки» иракской армии — это не только попытка сэкономить на вывозе оборудования и техники. В первую очередь это способ укрепить проамериканские силы в Минобороны Ирака — на случай, если США смогут реализовать план военного переворота и привести к власти режим, который возьмет курс на демонтаж проиранских формирований и их изгнание из иракских силовых структур. Неслучайно в последние месяцы начались разговоры о том, что США пытаются создать в Багдаде почву для военного переворота против сторонников Ирана. Пентагон и НАТО всячески подчеркивают в своих заявлениях, что работа военных инструкторов с иракцами и курдскими отрядами «пешмерга» — «это другое». Эту деятельность «выносят за скобки» вопроса о выводе войск, — несмотря на то, что под видом военных инструкторов США способны сохранить в Ирака довольно большой контингент на постоянной или ротационной основе — чтобы Иран не чувствовал себя полностью победившим.

Если потребуется и дальше сокращать базы, Соединенные Штаты будут стараться сохранить те из них, которые находятся на территории Иракского Курдистана. Там Штаты могут опереться на клан Барзани, — хоть они и потерпели сокрушительное фиаско с попытками отделиться от Ирака и сохранить контроль над Киркуком, клан Барзани по-прежнему играет важную роль в курдских делах и имеет собственные силовые структуры, которыми США могут при необходимости прикрыться от посягательств иранских прокси, действующих на всей территории Ирака.

Таким образом:

— США были вынуждены признать промежуточную победу Ирана в вопросе вывода войск (голосование по этому вопросу Иран начал готовить еще осенью 2017-го года, постепенно налаживая контакты с садристами), но уже предпринимают меры, чтобы либо свести на нет его последствия;

— США идут на определенные уступки в вопросах сокращения своего контингента и числа военных баз, — одновременно старясь укрепить свои позиции в Министерстве обороны Ирака;

— США пытаются отделить вопрос о постоянном присутствии своих войск в Ираке от размещения в Ираке военных инструкторов от Штатов и НАТО;

— США пытаются подменить «вывод американских войск» на «вывод всех иностранных войск», — подразумевая под ними проиранские силы и пытаясь использовать противоречия между Ираном и Муктадой ас-Садром.

В случае, если события будут развиваться неблагоприятно для США, и Иран продолжит давление, американцы скорее всего выберут пойдут на сокращение своего присутствия и перебазирование на территорию Иракского Курдистана. Там они могут прикрываться Барзани и «пешмергой», и использовать курдскую фракцию в парламенте Ирака, привлекая при необходимости суннитские партии и спикера парламента Мухаммеда аль-Хальбуси, у которого неплохие связи с США и Турцией.
Одновременно с этим можно ожидать обострения протестов против правительства Ирака с внедрением в них антииранских тенденций — внося хаос иракскую политику, Штаты надеются заблокировать практическую реализацию решения парламента о выводе войск.

Иран, в свою очередь, будет давить на парламент и правительство Ирака, чтобы они не отказались от уже принятого решения и последовательно проводили его в жизнь.
Основным проводником этой линии будет шиитский блок во главе с Хади аль-Амири. При необходимости он сможет получить прямую поддержку из Тегерана (на днях в Багдад прилетал Исмаил Каани, который сменил Сулеймани во главе «Аль-Кудс» и проводил встречи с различными политическими силами в Багдаде). Тегеран будет поддерживать ситуативный альянс с единоверцами-садристами, чтобы не позволить США и Саудовской Аравии расколоть шиитский альянс, играя на противоречиях между проиранской и националистической фракциями в парламенте.

Параллельно такие организации как «Асаиб Ахль-аль-Хак» и «Катаиб Хезболла» (которых Штаты объявили террористами) будут организовывать периодические обстрелы американского посольства в Багдаде и американских военных баз, используя неуправляемые ракеты. Главная цель это кампании — создать негативный для США информационный фон и поддерживать постоянного давления на американские сил в Ираке.

Иран готов к ответам со стороны США — например, к ударам по проиранским силам в Ираке или в районе сирийского Абу-Кемаля. Жертвами в таких случаях зачастую становятся иракцы, что только подогревает антиамериканские настроения и усиливает позиции Ирана.

Специально для ФАН

https://riafan.ru/1284427-ssha-protiv-irana-kak-ubiistvo-suleimani-prevratilo-irak-v-zalozhnika-v-voine-za-region – полностью с фотографиями по ссылке

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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