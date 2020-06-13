Открытым текстом 12.06.2020
Актёр Ефремов убил курьера Захарова не по злому умыслу, а по катастрофическому опьянению.
В крови Михаила Олеговича Ефремова было более двух промилле спирта. Такая доза способна вызвать потерю сознания. Выявлены также следы употребления значительных доз кокаина и конопли.
Аристотель Никомахович Стагирский открытым текстом назвал пьянство добровольным сумасшествием. Но болельщики Ефремова, конечно, тут же заявили: сумасшествие подстроила кровавая гэбня. Влили, мол, в гражданина поэта пару литров, посадили за руль и выкинули на встречку. Всё, чтобы заглушить голос свободы! Загасить пламя Данко демократии со стаканом коньяка в одной руке и дурными стихами Дмитрия Львовича Быкова да пишущего под псевдонимом “Орлуш” Андрея Анатольевича Орлова – в другой.
В первые же часы после автокатастрофы в социальных сетях появилось множество комментариев от носителей либеродной веры. Они утверждали, что Ефремова уговорили напиться или даже подсунули ему снадобье, усиливающее опьянение, сотрудники Федеральной службы безопасности или ещё каких-то вовсе засекреченных структур: мол, именно так Кремль борется с оппозицией.
Открытым текстом сообщаю: так устроены либеральные мозги! Так их таинственным образом искривлённое сознание воспринимает каждую новость. Вот почему их трясёт, как одержимых сложной душевной болезнью, от любого успеха страны.
В творчестве Быковых и Орлуш ясно читается простая мысль: “русский народ и российское государство ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем не способны ни на что хорошее”. Для таких власть, народ, страна, её история — не череда чудесных прорывов, а навозная смердящая куча, и сравнивать её с цветущей Западной Европой да Северной Америкой — кощунство! “Там-де народ и власть. А наши — противно даже говорить, какая дрянь”.
Цена билетов на концерты “гражданина поэта” вполне рублёвская. А залы забиты. Вот что нам следует знать о нашей элите. Открытым текстом сообщаю: реформы тоталитарной секты “либералы” уже стоили нашей стране больше жизней, чем Великая Отечественная война. Судя по реакции на деяния Ефремова, секта готова убивать и дальше. И будет убивать, если ей позволить. Даже не сомневайтесь!
С конца СССР они чувствовали себя над законом. Участвующие в дерибане планетарного масштаба, когда воровали города и области вместе с жителями, заводами, фабриками, шахтами, быстро научились покупать закон. Им он был не писан.
Несчастная разваленная страна выживала на копейки, а они оставляли тысячи долларов на чай и плевать хотели на тех, мимо кого пролетает по разделительной их бронированный “мерседес”.
Так жила элита эпохи Чубайса и Гайдара. Так хотели жить и те, кто кормился с барского стола. Слуги, холуи, шуты, развлекающие ожиревших от разграбления страны. Один из них на этой неделе в тогдашнем духе пил, нюхал, курил, сел за руль… и убил!
Вечером восьмого июня известный актёр Михаил Олегович Ефремов выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в автофургон одной из служб доставки товаров. Водитель Захаров — курьер службы — от полученных травм, несовместимых с жизнью, через несколько часов умер в больнице. Самого артиста спасли от тяжких повреждений конструкция автомобиля и подушка безопасности.
Открытым текстом сообщаю: Ефремов долго и упорно шёл к такому деянию.
Только за последние полтора года зафиксировано полсотни нарушений Ефремовым правил дорожного движения.
Открытым текстом полагаю: судя по такой предыстории, Ефремова слишком долго считали неприкосновенным. У нас часто говорят “неприкасаемый”, хотя смысл чуть ли не противоположный. Индуистская вера открытым текстом делит людей на варны — строго изолированные профессиональные группы. Низшая варна — шудра — занимается столь грязными работами, что к её представителям даже прикасаться не положено: осквернишься и придётся проходить долгий и сложный ритуал очищения.
Но наш народ не спутал слова. Открытым текстом объясняю: человек, слишком надеющийся на неприкосновенность, часто доходит до таких безобразий, что на его фоне какой-нибудь индийский сдиратель кожи с павшего скота или чистильщик канализации выглядит чистым не только внутренне, но и внешне. Ещё в лихие девяностые мы позволили многим сильным или просто наглым неприкосновенность. И они выродились в неприкасаемых.
Открытым текстом сообщаю: из талантов своих родителей — великих артистов Олега Николаевича Ефремова и Аллы Борисовны Покровской — Михаил унаследовал в основном алкоголизм.
Он печально известен и пьяными скандалами прямо на сцене во время спектаклей, и бытовым безобразием. Открытым текстом полагаю: рядового гражданина за такое давно выгнали бы с работы и нашли бы способ затолкать на лечение.
Но Ефремов — не рядовой, а числит себя едва ли не маршалом. Борец с режимом. Гражданин поэт. Светлолицый и невозможно рукопожатный. Он дружит с олигархами и телепродюсерами, скоморошничает у сильных мира сего и с упоением ругает родину. Неужели за то, что она сначала сделала его деда Николая Ивановича Ефремова бухгалтером в мощном Главном управлении лагерей, а отца, Олега Ефремова, — автоматически жителем центра Москвы, с учителями из МХАТа в обычном Дворце пионеров.
В той стране, разваленной в лихие девяностые, такое было возможно! Папа стал известным, и причастность к элите появилась у Мишеньки с рождения. В ту пору невозможно было принадлежать к золотой молодёжи, пользоваться недоступными большинству жителей страны благами и не проклинать, как они говорили, “проклятый совок”, дававший им всё.
Так что, когда Союз рухнул, друзья Михаила Олеговича без сожаления продолжили растаскивать страну по карманам, но уже открыто. Сам Миша их веселил и им подражал. Ненависть к своей стране и пренебрежение к законам в их среде обязательны. Миша и ненавидел, и презирал.
Всё это время его от либеральных олигархов отделяла одна малость. Убийство. Почти у всех, кто заграбастал свой кусок Союза, на руках человеческая кровь. Теперь она есть и на руках Миши. Вот только видео с камер наблюдения никуда не пропало и представители ГИБДД не дают интервью в стиле “не всё так однозначно”. Потому что не девяностые. Да и потому что Миша хоть и бывал за столом олигархов, но за банкет не платил…
Так что его, судя по всему, примерно накажут. Надеюсь, скоро внук бухгалтера ГУЛАГа поедет осматривать место работы дедушки во всех подробностях. А следом хорошо бы отправить туда и многих Мишиных друзей. Причин достаточно.
Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-12-06-2020/
Ефремов отличился своими карикатурами на Путина, а этого власть не прощает. Только спецслужбы могут устроить аварию по собственной вине. Известно, что он заезжал в кафе, где выпивал, а потом садился за руль. В крови нашли целую коллекцию наркотиков. Наркоманы употребляют один вид наркотиков. ФСБ перестаралось, подсыпав ему коллекцию наркотических средств. Началась активная охота спецслужб на известных артистов. На очереди Марина Шукшина за своё выступление и другие. Ефремова никак нельзя отнести к либералам, автор заврался.