Открытым текстом 12.06.2020

Ефремов свой — значит, подставили

Актёр Ефремов убил курьера Захарова не по злому умыслу, а по катастрофическому опьянению.

В крови Михаила Олеговича Ефремова было более двух промилле спирта. Такая доза способна вызвать потерю сознания. Выявлены также следы употребления значительных доз кокаина и конопли.

Аристотель Никомахович Стагирский открытым текстом назвал пьянство добровольным сумасшествием. Но болельщики Ефремова, конечно, тут же заявили: сумасшествие подстроила кровавая гэбня. Влили, мол, в гражданина поэта пару литров, посадили за руль и выкинули на встречку. Всё, чтобы заглушить голос свободы! Загасить пламя Данко демократии со стаканом коньяка в одной руке и дурными стихами Дмитрия Львовича Быкова да пишущего под псевдонимом “Орлуш” Андрея Анатольевича Орлова – в другой.

В первые же часы после автокатастрофы в социальных сетях появилось множество комментариев от носителей либеродной веры. Они утверждали, что Ефремова уговорили напиться или даже подсунули ему снадобье, усиливающее опьянение, сотрудники Федеральной службы безопасности или ещё каких-то вовсе засекреченных структур: мол, именно так Кремль борется с оппозицией.

Открытым текстом сообщаю: так устроены либеральные мозги! Так их таинственным образом искривлённое сознание воспринимает каждую новость. Вот почему их трясёт, как одержимых сложной душевной болезнью, от любого успеха страны.

В творчестве Быковых и Орлуш ясно читается простая мысль: “русский народ и российское государство ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем не способны ни на что хорошее”. Для таких власть, народ, страна, её история — не череда чудесных прорывов, а навозная смердящая куча, и сравнивать её с цветущей Западной Европой да Северной Америкой — кощунство! “Там-де народ и власть. А наши — противно даже говорить, какая дрянь”.

Цена билетов на концерты “гражданина поэта” вполне рублёвская. А залы забиты. Вот что нам следует знать о нашей элите. Открытым текстом сообщаю: реформы тоталитарной секты “либералы” уже стоили нашей стране больше жизней, чем Великая Отечественная война. Судя по реакции на деяния Ефремова, секта готова убивать и дальше. И будет убивать, если ей позволить. Даже не сомневайтесь!

Неприкосновенные становятся неприкасаемыми

С конца СССР они чувствовали себя над законом. Участвующие в дерибане планетарного масштаба, когда воровали города и области вместе с жителями, заводами, фабриками, шахтами, быстро научились покупать закон. Им он был не писан.

Несчастная разваленная страна выживала на копейки, а они оставляли тысячи долларов на чай и плевать хотели на тех, мимо кого пролетает по разделительной их бронированный “мерседес”.

Так жила элита эпохи Чубайса и Гайдара. Так хотели жить и те, кто кормился с барского стола. Слуги, холуи, шуты, развлекающие ожиревших от разграбления страны. Один из них на этой неделе в тогдашнем духе пил, нюхал, курил, сел за руль… и убил!

Вечером восьмого июня известный актёр Михаил Олегович Ефремов выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в автофургон одной из служб доставки товаров. Водитель Захаров — курьер службы — от полученных травм, несовместимых с жизнью, через несколько часов умер в больнице. Самого артиста спасли от тяжких повреждений конструкция автомобиля и подушка безопасности.

Открытым текстом сообщаю: Ефремов долго и упорно шёл к такому деянию.

Только за последние полтора года зафиксировано полсотни нарушений Ефремовым правил дорожного движения.

Открытым текстом полагаю: судя по такой предыстории, Ефремова слишком долго считали неприкосновенным. У нас часто говорят “неприкасаемый”, хотя смысл чуть ли не противоположный. Индуистская вера открытым текстом делит людей на варны — строго изолированные профессиональные группы. Низшая варна — шудра — занимается столь грязными работами, что к её представителям даже прикасаться не положено: осквернишься и придётся проходить долгий и сложный ритуал очищения.

Но наш народ не спутал слова. Открытым текстом объясняю: человек, слишком надеющийся на неприкосновенность, часто доходит до таких безобразий, что на его фоне какой-нибудь индийский сдиратель кожи с павшего скота или чистильщик канализации выглядит чистым не только внутренне, но и внешне. Ещё в лихие девяностые мы позволили многим сильным или просто наглым неприкосновенность. И они выродились в неприкасаемых.

Открытым текстом сообщаю: из талантов своих родителей — великих артистов Олега Николаевича Ефремова и Аллы Борисовны Покровской — Михаил унаследовал в основном алкоголизм.

Он печально известен и пьяными скандалами прямо на сцене во время спектаклей, и бытовым безобразием. Открытым текстом полагаю: рядового гражданина за такое давно выгнали бы с работы и нашли бы способ затолкать на лечение.

Но Ефремов — не рядовой, а числит себя едва ли не маршалом. Борец с режимом. Гражданин поэт. Светлолицый и невозможно рукопожатный. Он дружит с олигархами и телепродюсерами, скоморошничает у сильных мира сего и с упоением ругает родину. Неужели за то, что она сначала сделала его деда Николая Ивановича Ефремова бухгалтером в мощном Главном управлении лагерей, а отца, Олега Ефремова, — автоматически жителем центра Москвы, с учителями из МХАТа в обычном Дворце пионеров.

В той стране, разваленной в лихие девяностые, такое было возможно! Папа стал известным, и причастность к элите появилась у Мишеньки с рождения. В ту пору невозможно было принадлежать к золотой молодёжи, пользоваться недоступными большинству жителей страны благами и не проклинать, как они говорили, “проклятый совок”, дававший им всё.

Так что, когда Союз рухнул, друзья Михаила Олеговича без сожаления продолжили растаскивать страну по карманам, но уже открыто. Сам Миша их веселил и им подражал. Ненависть к своей стране и пренебрежение к законам в их среде обязательны. Миша и ненавидел, и презирал.

Всё это время его от либеральных олигархов отделяла одна малость. Убийство. Почти у всех, кто заграбастал свой кусок Союза, на руках человеческая кровь. Теперь она есть и на руках Миши. Вот только видео с камер наблюдения никуда не пропало и представители ГИБДД не дают интервью в стиле “не всё так однозначно”. Потому что не девяностые. Да и потому что Миша хоть и бывал за столом олигархов, но за банкет не платил…

Так что его, судя по всему, примерно накажут. Надеюсь, скоро внук бухгалтера ГУЛАГа поедет осматривать место работы дедушки во всех подробностях. А следом хорошо бы отправить туда и многих Мишиных друзей. Причин достаточно.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-12-06-2020/