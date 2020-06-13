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Никто не забудет Кейта Палмера

19:00. 13 июня 2020 151 просмотр 2 коммент. Опубликовал:


Британский полицейский Кейт Палмер погибший при исполнении в 2017-м году во время нападения смертника ИГИЛ в Лондоне около парламента Британии.
После установки памятника, спикер Палаты Представителей объявил, что "посетители никогда не забудут жертву и героизм этого храброго офицера полиции"


Отважный протестующий выразил свой протест https://metro.co.uk/2020/06/13/man-urinates-next-memorial-pc-palmer-far-right-protests-escalate-12847756/ у мемориального знака (так называемая "доска Палмера") в его честь.

Примечательно, что закрытая статуя Черчиллю стоит недалеко от этого памятного знака. Но если в прошлый раз там был либеральный протест против расизма, то сегодня в Лондоне помимо них, бузили ультраправые. Полиция пыталась отделить одних протестующих от других. Те вместо вставания на колени кидали полиции зиги. Оппонировать "активистам BLM" пришли футбольные фанаты, байкеры, нацики, ветераны вооруженных сил.








































Это не мародер, просто человек пришел убрать мусор оставшийся от демонстрантов.


































Иронично. Деятель в каске вермахта на защите памятника британским солдатам.



В целом, полиции удалось предотвратить массовые столкновения в центре города, так что все прошло по облегченному варианту, во всяком случае пока.
В общем, весело у них там.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5945471.html

Метки: Британия, лондон, протесты, фотографии

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