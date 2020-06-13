«Не знаю, как дальше жить»: Ефремов записал обращение с извинениями (ВИДЕО)
Актёр Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом после пьяного ДТП со смертельным исходом, записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего водителя Сергея Захарова.
Он также заявил, что готов помочь семье погибшего «всеми средствами, если примут».
Видеообращение опубликовано на YouTube-канале «Гражданин поэт».
«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова.
Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут… это не попытка откупиться, а попытка искупить.
Мне нет прощения от моей жены, от моих детей, от всех тех, кто мне верил.
Вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник.
Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут „отмазывать“. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду.
Да и как тут отмажешься, когда все видели, да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела.
Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», — заявил Ефремов, которому после ДТП, совершённого в состоянии опьянения и повлекшего смерть человека, грозит до 12 лет колонии.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1592025902
Артист, он и есть артист. Крокодиловы слезы.
Считаете,что артисты подлецы?
Поживём увидим.
Так поступают только истинные русские люди.
А зачем показуха на публику. Если раскаиваешься, раскаивайся но очередное шоу устраивать не нужно.
Он фигура публичная, это происшествие у всех на устах, поэтому он посчитал нужным записать публичное обращение с раскаянием. Так думаю. Во избежание чужих придумок.
Он бы лучше начал раньше раскаиваться, когда полсотни штрафов за неполные три года набрал. Хотя ситуация возможно послужит уроком для других дебилов.
Дак он и не просыхал, как тут раскаешься? Зря попускали гаишники, если столько раз задержали за пьянь, почему один раз права не отобрали? Вот и не было бы этого. А так – всё к этому шло. Неужели безнаказанность – это обязательная составляющая успеха и известности?
Вряд ли за пьянь, нарушений много и часто фиксируются видеокамерами, штраф по почте или через интернет- уведомление. А камера на дороге ещё тест на алкоголь брать не научилась. По опыту знаю что на полсотни нарушений одно фиксируется, вот и посчитайте как он водил.
Наверное, менты остановят, а за рулём Ефремов. Они расслабятся и отпускают.
Все ли ГБДДешники ходят в театр, а если и знают кто он такой вряд ли без протокола отпускают. Но ему эти копеечные штрафы как слону дробинка.
Уроком чего?
Вангую – вся лицедейская общественность встанет на его защиту,начнет рассказывать про “струны души” и прочую ахинею,он кинет пару лимонов родственникам и дело будет либо прекращено “за примирением сторон”, либо получит условный срок.
Че тут такого, “прихлебатель из боярской свиты” замочил “смерда” по пьяной лавочке ну заплатил там всего ничего и зарыли смерда, тоже мне проблема.
Это просмотры а значит ДЕНЕШКИ.
А денешки ему сейчас нужны как никогда ))
И в стране ежечасно Неефремов пьяный кого-то убивает и что?
НИ-ЧЕ-ГО.
Никому не интересно и нет просмотров и нет денег нет ХАЙПА
Чота не подумала. Так и есть.
Слушай не по теме а вообще.
Мне сегодня супруга выдала
- Мы добровольно должны…..
Аффигеть фраза.
Пол дня уже её смакую.
Отрыжка советской психологии.
Может, она хотела сказать, “мы должны добровольно делать то-то и то-то”, и это просто ошибка речи?
А ты просто задумайся сколько ты ДОЛЖНА и без коммунизма и при этом не одалживала ))
Как родилась, так и должна стала. И мне должны. Это система связей в обществе.
“Жить в обществе и быть свободным от него нельзя” (В.И.Ленин)
На эту же тему, много раньше Владимира Ленина говорил Аристотель: «Тот, кто находит удовольствие в уединении, либо дикий зверь, либо Бог.».
Источник: https://www.kritika24.ru/page.php?id=23155
Не то, что все непременно подлецы, есть много порядочных людей и среди артистов, но артисту легче изобразить раскаяние, ему в этом смысле веры меньше.
Все и непременно.
Работа такая.
Хотя можно утверждать что и проститутки тётки высоконравственные ))
А шо?
Их заставили бла-бла-бла….
Так и актёр это мудила кривляющийся ЗА ДЕНЕШКУ.
любой
Хотелось бы в это не верить.
Не верь ))
Вера это такое……
В бога или в Сталина или в Актёра с “большой буквы” ))
Актёрская работа-ОБМАН и симуляция.
Актёр зарабатывает ОБМАНОМ )))
Кто лучше НАС обманывает и мы ВЕРИМ тот лучший актёр ))
пам-парам
Не далее, как вчера смотрела ролики про Папанова, и Вицина. Они не были мразями. Нет, не могу согласиться, не все каки.
Ну конечно не каки.
Младенцев не ели.
Не украл не убил,просто кривлялся.
Не стреляйте в пианиста ,пианист всегда в законе.
Проститутки тоже благороднее замполитов-коммисаров…
Смотря что с чем сравнивать
Про замполитов понятно.А шо,с проститутками большой опыт общения имеешь,раз могёшь сравнивать?)
Тогда Путин должен быть лауреатом всех существующих премий.
Возможно.Но есть очень много людей,не артистов,которые не изображают,а действительно раскаиваются,но проходит не много времени и они забывают о своём раскаянии и продолжают с новой силой.Жизнь покажет был ли он искренним.
Ваще то правильное определение “лицедей” –
Лицедей
(др.рус. – притворщик) – древнерусское название бродячего актера, играющего чужие роли, надевающего чужую «личину» – маску и костюм. Лицедейство – театральное представление на площади для народа (на ярмарках, праздниках). Лицедеи воспринимались народом как притворщики, двуличники, как своего рода оборотни, скрывающие под маской свои дурные стороны. Быть не собой, неискренне говорить, плакать и смеяться осуждалось людьми. С ними избегали личной дружбы, не уважали, но на спектакли ходили охотно. Православная церковь долго не признавала лицедеев и лицедейства как действа, разменивающего свою душу на чужие роли, чувства и слова. Правда, рождественские вертепы на библейские темы ею поощрялись. Постепенно театральное лицедейство добилось всеобщего признания и стало частью духовной жизни общества.
Лицедей или актёр это вопрос второй.
Я допускаю,что он осознал случившееся,(возможно он не зря упомянул свою семью).
Но это были слова,дальше дело.Посмотрим.
Я не считаю,что он должен каяться до конца дней своих.Но он должен нести материальную ответственность перед семьёй погибшего и пересмотреть свои отношения с наркотой,алкоголем и с людьми которые его окружают.
Я так думаю.
Раскаяние алкоголика:)))
Короткий анекдот для психиатра.
Горбатого могила исправит.
Как жить дальше? Отсидеть положенный срок – это будет ему спасением.
Родные Захарова? Им все равно, есть артист Ефремов или уже нет. И про жену Ефремова неинтересно, тем более, что эта уже 5-я по счету. Жена оправдывала его во всем, и когда он пьяный год назад в самолёте дебоширил, заявляла: “… так что, он же великий артист, ему все простительно!”
Колония, простая пища, простое общение, смирение и размышление над прожитой жизнью. Катарсис, очищение через страдание.
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Будем надеяться, вернётся другим человеком и ещё сыграет свои лучшие роли.
Цирроз сядет вместе с ним. 12 лет в тюрьме ему не пережить.
Поразительно,пьет с 13 лет и еще жив.Есть его интервью Златопольской ,как он посетил Афон и что понял.Выходит ничего ,если снова тоже самое -алкоголь+наркота.Но ведь зависимость не лечится многолетняя ,только тюрьма и поможет ее избежать.Сейчас московская тусовка его спасает,тот же Гармаш за такое преступление спас родного брата и он неслучайно рядом оказался.Только спасение ли это .Борец с властью,видишь ли,либерал и звезда.А в конце сопли и слезы.И все-таки жалко его тоже ,еще жив и уже нет.
Я не читаю белорусских газет, и не смотрю белорусское ТВ.
Но мне кажется, что там что то тоже происходит.
Простите меня Марина, если незаслуженно посмеивался над вами.
Нет мне русскому прощения, который незаслуженно вот так.
Но мне кажется что газ в Белоруссии будет по мировой цене.
Да не дадут ему столько и в итоге срок будет УСЛОВНЫЙ.
Он нужен не на зоне а на СЦЕНЕ.
Даже семье им убиенного он нужен НЕ НА ЗОНЕ.
А на сцене чтоб ИХ КОРМИЛ.
Это уже открытым текстом
-ДАЙ ДЕНЕГ
Им и ещё многим надо чтоб эта пьяная лошадка ПАХАЛА и денешку ИМ зарабатывала.
Соколов (расчленитель) тоже, если не ошибаюсь, каялся и извинялся…
Как же поздно приходит осознание ошибки – человека уже нет!!!
Почему не до, ни в момент, когда можно еще остановиться, а после, когда человека уже нет…
Вид содеянного (тела, частей тела) отрезвляет или что?
В Сумгаите сосед резал соседа, а потом сидели над трупами и волосы рвали на голове – что сделали…
Как устроена человеческая природа – только труп отрезвляет, только смерть заставляет остановиться и подумать…