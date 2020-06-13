«Не знаю, как дальше жить»: Ефремов записал обращение с извинениями (ВИДЕО)

Актёр Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом после пьяного ДТП со смертельным исходом, записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего водителя Сергея Захарова.

Он также заявил, что готов помочь семье погибшего «всеми средствами, если примут».

Видеообращение опубликовано на YouTube-канале «Гражданин поэт».

«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова.

Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут… это не попытка откупиться, а попытка искупить.

Мне нет прощения от моей жены, от моих детей, от всех тех, кто мне верил.

Вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник.

Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут „отмазывать“. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду.

Да и как тут отмажешься, когда все видели, да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела.

Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», — заявил Ефремов, которому после ДТП, совершённого в состоянии опьянения и повлекшего смерть человека, грозит до 12 лет колонии.

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