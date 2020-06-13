Не факт! Москва белокаменная или враг у ворот

1365 год: московскому князю Дмитрию Ивановичу 15 лет. Позже он прославится как герой Куликовского сражения – Дмитрий Донской – но и в юном возрасте у него немало проблем: на московские земли претендуют сильные соперники и самый опасный из них – князь Ольгерд Литовский. Страшный пожар уничтожил деревянный Кремль. Казна почти пуста, страна еще не оправилась от последствий европейской эпидемии чумы, но князь совместно с митрополитом и боярами, принимает решение – строить каменный Кремль. Любой ценой и как можно скорее. Ведущий программы Андрей Бурковский побывает в каменоломне, где и сейчас добывают белый известняк, из которого был построен первый каменный Кремль. Выяснит, как работали строители в XIV веке. Разберется в хитросплетениях политической истории средневековой Руси и узнает: правда ли, что огромные средства на каменный Кремль князь Дмитрий добыл в результате войны? Действительно ли в Москве всего за три сезона сумели построить каменную крепость, тогда как в Европе подобные крепости строили десятилетиями? На самом ли деле строительство белокаменного Кремля определило дальнейшую судьбу Русского государства?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D3r1t4EuD8Q