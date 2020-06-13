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Лица Советской эпохи. Часть 427. 1933. Товарищ Сталин в отпуске. Часть 2

21:47. 13 июня 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Лица Советской эпохи. Часть 427. 1933. Товарищ Сталин в отпуске. Часть 1

37. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, К.В. Паукер на теплоходе Клара Цеткин Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, К.В. Паукер на теплоходе

38. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов на теплоходе. Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов на теплоходе

39. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, К.В. Паукер на теплоходе. Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, К.В. Паукер на теплоходе

40. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов с сотрудниками охраны на теплоходе. Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов с сотрудниками охраны на теплоходе

41. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов на теплоходе. Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов на теплоходе.

42. К.Е. Ворошилов на теплоходе
К.Е. Ворошилов на теплоходе

43. К.Е. Ворошилов, И.В. Сталин, К.В. Паукер, Н.С. Власик на теплоходе
К.Е. Ворошилов, И.В. Сталин, К.В. Паукер, Н.С. Власик на теплоходе

44. К.Е. Ворошилов, И.В. Сталин, К.В. Паукер, Н.С. Власик на теплоходе Клара Цеткин Август 1933
К.Е. Ворошилов, И.В. Сталин, К.В. Паукер, Н.С. Власик на теплоходе

45. К.Е. Ворошилов на теплоходе Клара Цеткин Август 1933
К.Е. Ворошилов на теплоходе

46. Н.С. Власик, И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов с сотрудниками охраны на теплоходе Клара Цеткин Август 1933
Н.С. Власик, И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов с сотрудниками охраны на теплоходе Клара Цеткин

47. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов (сзади сотрудник охраны) на теплоходе Клара Цеткин. Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов (сзади сотрудник охраны) на теплоходе Клара Цеткин

48. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов на теплоходе Клара Цеткин. На корме. Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов на теплоходе

49. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов с сотрудниками охраны. Походный лагерь. Сальские степи. Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов с сотрудниками охраны. Походный лагерь. Сальские степи

50. К.Е. Ворошилов с сотрудниками охраны. Сальские степи. Август 1933
К.Е. Ворошилов с сотрудниками охраны. Сальские степи

51. На охоту. И.В. Сталин, С.М. Буденный, Н.С. Власик. Август 1933
На охоту. И.В. Сталин, С.М. Буденный, Н.С. Власик

52. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, сотрудник охраны на охоте в Сальских степях. Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, сотрудник охраны на охоте в Сальских степях

53. К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик на охоте в Сальских степях. Август 1933
К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик на охоте в Сальских степях

54. Походный лагерь в Сальских степях. И.В. Сталин. Август 1933
Походный лагерь в Сальских степях. И.В. Сталин

55. И.В. Сталин и сотрудник охраны в Сальских степях. Август 1933
И.В. Сталин и сотрудник охраны в Сальских степях

56. М.С. Буденый в автомобиле с егерями после охоты
М.С. Буденый в автомобиле с егерями после охоты

57. Сталин с егерем на охоте. Август 1933
Сталин с егерем на охоте

58. К.Е. Ворошилов с сотрудниками охраны. Август 1933
К.Е. Ворошилов с сотрудниками охраны

59. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный во время посещения конного завода. Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный во время посещения конного завода

60. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный во время посещения конного завода
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный во время посещения конного завода

61. И.В. Сталин во время посещения конного завода
И.В. Сталин во время посещения конного завода

62. Сотрудник конного завода
Сотрудник конного завода

63. И.В. Сталин в ходе поездки по Сальским Степям
И.В. Сталин в ходе поездки по Сальским Степям

64. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный с сотрудниками охраны во время посещения воинской част
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный с сотрудниками охраны во время посещения воинской части

65. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный с сотрудниками охраны во время посещения воинской части

66. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный с сотрудниками охраны во время посещения воинской части

67. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный с сотрудниками охраны во время посещения воинской части

68. И.В. Сталин и С.М. Буденный в Сальских Степях
И.В. Сталин и С.М. Буденный в Сальских Степях

Источник: https://humus.livejournal.com/7264601.html

Метки: история, Россия, фото

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