Лица Советской эпохи. Часть 427. 1933. Товарищ Сталин в отпуске. Часть 2
21:47. 13 июня 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Лица Советской эпохи. Часть 427. 1933. Товарищ Сталин в отпуске. Часть 1
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, К.В. Паукер на теплоходе
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов на теплоходе
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, К.В. Паукер на теплоходе
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов с сотрудниками охраны на теплоходе
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов на теплоходе.
К.Е. Ворошилов на теплоходе
К.Е. Ворошилов, И.В. Сталин, К.В. Паукер, Н.С. Власик на теплоходе
К.Е. Ворошилов, И.В. Сталин, К.В. Паукер, Н.С. Власик на теплоходе
К.Е. Ворошилов на теплоходе
Н.С. Власик, И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов с сотрудниками охраны на теплоходе Клара Цеткин
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов (сзади сотрудник охраны) на теплоходе Клара Цеткин
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов на теплоходе
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов с сотрудниками охраны. Походный лагерь. Сальские степи
К.Е. Ворошилов с сотрудниками охраны. Сальские степи
На охоту. И.В. Сталин, С.М. Буденный, Н.С. Власик
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, сотрудник охраны на охоте в Сальских степях
К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик на охоте в Сальских степях
Походный лагерь в Сальских степях. И.В. Сталин
И.В. Сталин и сотрудник охраны в Сальских степях
М.С. Буденый в автомобиле с егерями после охоты
Сталин с егерем на охоте
К.Е. Ворошилов с сотрудниками охраны
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный во время посещения конного завода
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный во время посещения конного завода
И.В. Сталин во время посещения конного завода
Сотрудник конного завода
И.В. Сталин в ходе поездки по Сальским Степям
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный с сотрудниками охраны во время посещения воинской части
И.В. Сталин и С.М. Буденный в Сальских Степях